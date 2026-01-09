Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη - Βίντεο

Μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές έχει ήδη κάψει σχεδόν 280.000 στρέμματα, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη - Βίντεο
Την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολικές» θερμοκρασίες και η Βρετανία με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας», φωτιές σε χαμηλή βλάστηση έκαψαν σπίτια και μετέτρεψαν σε στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους την Παρασκευή (09/01) σε αγροτικές περιοχές της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, δήλωσαν πυροσβέστες, προσθέτοντας ότι θερμοί άνεμοι καθιστούν τις συνθήκες «καταστροφικές» στην εξαιρετικά ξηρή περιοχή.

Δεκάδες οικισμοί εκκενώθηκαν στην πολιτεία της Βικτώριας και τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, αγνοούνται σε μια από τις περιοχές που είναι πιο ευάλωτες στις πυρκαγιές.

Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40°C καθώς κύμα καύσωνα έπληξε την περιοχή, δημιουργώντας καιρικές συνθήκες που ευνοούσαν τις πυρκαγιές, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του «Μαύρου Καλοκαιριού», στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020, στην ίδια περιοχή.

«Οι συνθήκες ήταν ακραίες χθες. Είναι καταστροφικές σήμερα», προειδοποίησε ο Τζέισον Χέφερναν, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πολιτείας της Βικτώριας.

Ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα καθήλωσαν προσωρινά πυροσβεστικά αεροσκάφη που προσπαθούσαν να περιορίσουν περίπου 30 πυρκαγιές, εξήγησε ο Τιμ Βίμπους, ο υπεύθυνος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για την πολιτεία της Βικτώριας.

Μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές έχει ήδη κάψει σχεδόν 280.000 στρέμματα, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης. Οι πυροσβέστες φοβούνται ότι τουλάχιστον 20 σπίτια έχουν γίνει στάχτη στη μικρή πόλη Ράφι, περίπου δύο ώρες βόρεια της Μελβούρνης.

«Οι κάτοικοι της Βικτώριας θα πρέπει να προετοιμαστούν για περαιτέρω απώλειες περιουσιών ή ακόμα χειρότερα», προειδοποίησε ο Τζέισον Χέφερναν.

Μερικοί κάτοικοι έχουν ήδη «χάσει τα προς το ζην, τις αποθήκες τους, τα ζώα τους. Είναι απλώς φρικτό», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Τζορτζ Νόγιε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό να λάμπει με μια πορτοκαλί λάμψη καθώς οι φλόγες κατέστρεφαν θαμνώδεις εκτάσεις.

Μια άλλη πυρκαγιά δημιούργησε τόση θερμότητα που προκάλεσε τοπική καταιγίδα, δήλωσαν οι πυροσβέστες.

«Σήμερα είναι μια από τις πιο επικίνδυνες ημέρες για πυρκαγιά που έχει δει αυτή η πολιτεία εδώ και χρόνια», δήλωσε η πρωθυπουργός της Βικτώριας Τζασίντα Άλαν.

Εκατομμύρια άνθρωποι στις δύο πιο πυκνοκατοικημένες πολιτείες της Αυστραλίας, τη Βικτώρια και τη Νέα Νότια Ουαλία, πλήττονται από το κύμα καύσωνα, συμπεριλαμβανομένων του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης.

Περισσότερα από 30.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση σε μια από τις πιο ζεστές ημέρες της Βικτώριας εδώ και χρόνια.

Οι ερευνητές λένε ότι έχει καταγραφεί άνοδος της θερμοκρασίας στην Αυστραλία κατά μέσο όρο 1,51°C από το 1910.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

