Αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» η Βρετανία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες πολίτες

Αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» και ανέμους ταχύτητας 160 χιλιομέτρων την ώρα βρίσκονται περιοχές της Βρετανίας λόγω της καταιγίδας Goretti, με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, και τις αρχές να εκδίνουν μία σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες.

Έντονη χιονόπτωση στην Ουαλία το βράδυ της Πέμπτης (08/01). Χ

Η περιοχή των Μίντλαντς βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με 30 εκατοστά χιονιού να αναμένεται να πέσουν εκεί, κάτι που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις μετακινήσεις.

Snow day for the kids in Birmingham! pic.twitter.com/hNwpQgrQS6 — BirminghamWorldUK (@BhamWorld_) January 9, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερες από 43.800 κατοικίες στη νοτιοδυτική Αγγλία έμειναν χωρίς ρεύμα νωρίς το πρωί της Παρασκευής, με 16.000 στα Δυτικά Μίντλαντς και 462 στην Ουαλία.

Σύμφωνα με το BBC, αναμένονται εκτεταμένες διαταραχές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μέχρι και την Παρασκευή.

Ακυρώσεις πτήσεων

Η British Airways ακύρωσε 25 αναχωρήσεις και 27 αφίξεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου.

Οι περισσότερες είναι σε δρομολόγια μικρών αποστάσεων.

Η καταιγίδα Goretti έχει επηρεαάσει και άλλα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του αερολιμένα του Μπέρμιγχαμ, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (09/01) ότι ο διάδρομος προσγείωσης άνοιξε ξανά αλλά με μειωμένες υπηρεσίες.

2 inch’s of snow has fallen in Birmingham in 45 minutes, storm Goretti has taken hold #uksnow #stormgorreti #stormgoretti pic.twitter.com/QGSTBQp2Bh — Alex K Phillips (@Alexkphillips) January 8, 2026

Ζήτησε από τους επιβάτες να «ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία τους».

Κλειστά σχολεία

Μαθητές από περισσότερα από 250 σχολεία στη Σκωτία θα μείνουν σήμερα στο σπίτι, καθώς η καταιγίδα Goretti σαρώνει τη χώρα.

Περισσότερα από 150 σχολεία είναι κλειστά στο Aberdeenshire, μαζί με δεκάδες άλλα στα Highlands και το Aberdeen και αρκετά στο Moray.

Πολλοί μαθητές θα έχουν μια ολόκληρη εβδομάδα διακοπές από το σχολείο στην αρχή του νέου τριμήνου, αν και σε πολλές περιπτώσεις έχει παρασχεθεί εξ αποστάσεως μάθηση.

Δεκάδες σχολεία θα παραμείνουν επίσης κλειστά σήμερα στα Μίντλαντς και την Ουαλία, όπου αναμένεται έντονη χιονόπτωση.

