Αυστραλία: «Ήθελα να τους σταματήσω να σκοτώνουν αθώους ανθρώπους» λέει ο ήρωας της παραλίας Mπόνταϊ

Ο άνδρας που αφόπλισε έναν από τους ενόπλους που σκότωσαν 15 άτομα σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας αποκάλυψε τις σκέψεις του πριν από τις ηρωικές του πράξεις.

Αυστραλία: «Ήθελα να τους σταματήσω να σκοτώνουν αθώους ανθρώπους» λέει ο ήρωας της παραλίας Mπόνταϊ
3'
Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταϊ στην Αυστραλία λέει ότι ήθελε να σταματήσει τον ένοπλο που σκότωσε αθώους ανθρώπους. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ - ιδιοκτήτης καταστήματος στο Σίδνεϊ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Συρία - άρπαξε έναν από τους δύο δράστες από πίσω, προσπαθώντας να του αποσπάσει ένα μακρύκαννο όπλο. «Τον κρατάω με το δεξί μου χέρι και αρχίζω να λέω μια λέξη, ξέρετε, σαν να τον προειδοποιώ - "άσε κάτω το όπλο σου, σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις"», δήλωσε ο πατέρας δύο παιδιών στο CBS News, σε μια αποκλειστική συνέντευξη.

Ο Άχμεντ, ο οποίος πυροβολήθηκε αρκετές φορές από τον άλλο δράστη, είπε ότι οι πράξεις του έσωσαν «πολλούς ανθρώπους... αλλά εξακολουθώ να λυπάμαι για τους χαμένους». Στη συνέντευξη, ο Αχμέντ θυμήθηκε τη στιγμή που αντιμετώπισε τον Σατζίντ Ακράμ 50 ετών, ο οποίος πυροβολούσε τους πολίτες σε μια εκδήλωση για τη Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

«Στόχος μου ήταν απλώς να του πάρω το όπλο και να τον εμποδίσω να σκοτώσει τη ζωή ενός ανθρώπου και να μην σκοτώσει αθώους ανθρώπους». Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης - της πιο αιματηρής μαζικής ένοπλης επίθεσης στην Αυστραλία από το 1996 - και 40 άλλοι τραυματίστηκαν. Η αστυνομία κήρυξε την επίθεση τρομοκρατικό περιστατικό με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Ο Σατζίντ Άκραμ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο γιος του Ναβίτ, ο άλλος ένοπλος που νοσηλεύτηκε μετά την επίθεση, έχει έκτοτε κατηγορηθεί για 59 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 15 ανθρωποκτονιών και μίας τρομοκρατικής επίθεσης .

Ο Άχμεντ περιέγραψε τις εσωτερικές σκέψεις που περνούσαν από το κεφάλι του πριν από τις πράξεις του, οι οποίες, όπως έχουν πει οι αρχές και οι πολιτικοί, έσωσαν αμέτρητες ζωές. «Όταν κάνω κάτι ενεργώ συναισθηματικά, δηλαδή νιώθω κάτι, μια δύναμη στο σώμα μου, στον εγκέφαλό μου», είπε ο κ. Άχμεντ.

«Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται μπροστά μου, δεν θέλω να βλέπω αίμα, δεν θέλω να ακούω το όπλο του, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να παρακαλούν, να ζητούν βοήθεια. Αυτό μου ζήτησε η ψυχή μου να κάνω.»

APTOPIX Australia Shooting

Γυναίκα προσεύχεται στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης

AP

Τις ημέρες μετά τους πυροβολισμούς, ο Αχμέντ έλαβε μια επιταγή στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο ύψους 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία είχε συγκεντρωθεί από δεκάδες χιλιάδες μέλη της κοινότητας που συγκινήθηκαν από τις πράξεις του. Δέχτηκε αρκετές πυροβολισμούς στον ώμο αφού αντιμετώπισε τον Σατζίντ Ακράμ και χρειάστηκαν τουλάχιστον τρεις επεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε επισκέφθηκε τον Άχμεντ στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τον καλύτερο της χώρας μας», ενώ ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς τον αποκάλεσε «ήρωα της πραγματικής ζωής». Νωρίτερα, οι γονείς του κ. Άχμεντ δήλωσαν στο BBC Arabic ότι ο γιος τους «κινητοποιούνταν από το συναίσθημα, τη συνείδησή του και την ανθρωπιά του» .

