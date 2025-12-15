Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταΐ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο «ήρωας της παραλίας Μπόνταϊ» στην Αυστραλία ο οποίος ανέτρεψε και αφόπλισε έναν από τους δράστες της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τα τραύματα από τις σφαίρες που δέχθηκε και αναρρώνει στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον εξάδερφό του. «Έχει κάνει την πρώτη χειρουργική επέμβαση. Νομίζω ότι έχει υποβληθεί σε δύο ή τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, αυτό εξαρτάται από τον γιατρό, τι θα πει», είπε ο Τζοζάι Αλκάντζι.

Ο Αλ Άχμεντ υπέστη τραύματα από σφαίρες στο χέρι και το χέρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσε η οικογένειά του. Η γενναιότητά του έχει προβληθεί παγκοσμίως και στις ΗΠΑ τράβηξε ακόμη και την προσοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund, Γουίλιαμ Άκμαν.

US President Donald Trump praises Ahmed al-Ahmed, saying he bravely confronted one of the Bondi Beach shooters and saved many lives. #Trump #Australia pic.twitter.com/UVye1qS3xq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 15, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε το θάρρος του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «έσωσε πολλές ζωές». «Είναι ένα πολύ γενναίο άτομο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, αρκετά σοβαρά τραυματισμένο. Οπότε, μεγάλος σεβασμός σε αυτόν τον άνθρωπο που το έκανε αυτό», είπε.

H στιγμή της σωτήριας επέμβασης του Αχμέντ αλ Αχμέντ

Μία καμπάνια GoFundMe εν τω μεταξύ συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για τον 43χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος φρούτων. Ανάμεσα στις δωρεές που ξεπέρασαν τις 5.000 ξεχωρίζει η προσφορά από τον Μπιλ Άκμαν, τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund, ο οποίος συνεισέφερε 100.000 δολάρια.

Οι γονείς του, αποκάλεσαν τον γιο τους ήρωα. Ένα απίστευτο βίντεο δείχνει τον 43χρονο να τρέχει προς έναν από τους δράστες από πίσω πριν του αφαιρέσει ένα μακρύκαννο όπλο. Το στιγμιότυπο έχει μεταδοθεί από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο και έχει προβληθεί περισσότερες από 22 εκατομμύρια φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο δείχνει έναν δεύτερο πολίτη να τρέχει προς τον πλέον άοπλο δράστη και να του πετάει ένα αντικείμενο. Καθώς ο δράστης αρχίζει να απομακρύνεται, οι δύο παραμένουν σκυμμένοι πίσω από ένα δέντρο. Οι γονείς του Αχμέντ δήλωσαν στο δίκτυο ABC ότι πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο, με αρκετές από τις σφαίρες να είναι ακόμα σφηνωμένες μέσα του.

Ο Mοχάμεντ Φατέχ αλ Αχμέντ και η Mαλακέχ Χασάν δήλωσαν ότι προσγειώθηκαν στο Σίδνεϊ από τη Συρία μόλις πριν από μερικούς μήνες και ότι ζούσαν μακριά από τον γιο τους από τότε που ήρθε στην Αυστραλία το 2006.

«Είδε ανθρώπους να πεθαίνουν»

Η μητέρα του είπε ότι άρχισε να «χτυπιέται και να κλαίει» όταν έλαβε την κλήση ότι ο γιος της είχε πυροβοληθεί σε «ατύχημα». «Είδε ότι πέθαιναν και ότι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους, και όταν αυτός [ο δράστης] έμεινε από πυρομαχικά, τα πήρε από αυτόν, αλλά χτυπήθηκε», είπε. «Προσευχόμαστε να τον σώσει ο Θεός».

Ο Αχμέντ Αλ Άχμεντ έπινε καφέ με έναν φίλο του στην παραλία όταν άκουσε πυροβολισμούς, σύμφωνα με τους γονείς του. Είχε εντοπίσει έναν από τους ενόπλους σκυμμένο πίσω από ένα δέντρο και όταν τελείωσαν τα πυρομαχικά του, τον πλησίασε από πίσω, καταφέρνοντας να του αρπάξει το όπλο από τα χέρια. Είπαν ότι ο πατέρας δύο κοριτσιών τριών και έξι ετών, θα έκανε τα πάντα για να προστατεύσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του ή την πίστη του.

«Όταν έκανε αυτό που έκανε, δεν σκεφτόταν το υπόβαθρο των ανθρώπων που σώζει, τους ανθρώπους που πεθαίνουν στον δρόμο», είπε ο πατέρας του. «Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ εθνικότητας. Ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτών».

Ο κ. και η κα Aχμέντ εξακολουθούν να περιμένουν τους χειρουργούς να αφαιρέσουν τις υπόλοιπες σφαίρες που έχουν σφηνωθεί στον ώμο του γιου τους. Η οικογένεια ζητά βοήθεια από τον πρωθυπουργό. Φοβούνται ότι λόγω της ηλικίας τους, δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον γιο τους στην ανάρρωσή του.

Ως εκ τούτου, καλούν την κυβέρνηση να βοηθήσει τους δύο αδελφούς του, τον έναν από τη Γερμανία και τον άλλον από τη Ρωσία, να ταξιδέψουν στην Αυστραλία για να στηρίξουν την οικογένεια. «Χρειάζεται βοήθεια τώρα, καθώς δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί», είπε η κα Αχμέντ. «Πρέπει και τα άλλα παιδιά μας να έρθουν εδώ για να βοηθήσουν».

