Νέα τραγωδία στην άσφαλτο Νεκρός σε τροχαίο στη Λάρισα 31χρονος οδηγός

Νέα τραγωδία στην άφαλτο με θύμα έναν 31χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (6/1) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας – Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι, όταν - υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες - δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

