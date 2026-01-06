Νέα τραγωδία στην άσφαλτο Νεκρός σε τροχαίο στη Λάρισα 31χρονος οδηγός
Ο άτυχος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από μετωπική σύγκρουση του οχήματός του με διερχόμενο ΙΧ
Νέα τραγωδία στην άφαλτο με θύμα έναν 31χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (6/1) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας – Αγιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι, όταν - υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες - δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
