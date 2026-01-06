Τροχαίο δυστύχημα στην Αμαλιάδα: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση

Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του και τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αμαλιάδας - Κουρούτας, στην είσοδο της Αμαλιάδας, κοντά στην οδό Αντωνίου Πετραλιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος, με συνοδηγό μία συνομήλική του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά –για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία– με δεύτερο όχημα τύπου τζιπ, το οποίο οδηγούσε ένας 42χρονος και στο οποίο επέβαινε ένας 35χρονος άνδρας.

Για τη σφοδρή σύγκρουση, έσπευσαν στο σημείο άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι απεγκλώβισαν τέσσερα τραυματισμένα άτομα από τα δύο οχήματα, όπως αναφέρει το patrisnews.com.Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα ο 35χρονος συνοδηγός υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Ο 42χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τις πρώτες πληροφορίες, το κόκκινο αυτοκίνητο φέρεται να εμβολίστηκε από το γκρι τζιπ, με την Τροχαία Αμαλιάδας να έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

