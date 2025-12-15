Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ με τραγικό απολογισμό τους 16 νεκρούς

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί
AP
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν από τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή (14/12) σε μια εβραϊκή γιορτή στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Οι αυστραλιανές αρχές επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα περιστατικά ένοπλης βίας που έχουν καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η επίθεση συνέβη σε πολυσύχναστο παραθαλάσσιο σημείο, περίπου στις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας), σε ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ. Η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες οικογένειες, λουόμενοι και επισκέπτες.

Πατέρας και γιος οι δράστες

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται επίσημες αυστραλιανές πηγές, οι δράστες της επίθεσης ήταν πατέρας και γιος. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξαπέλυσε επιχείρηση για την εξουδετέρωσή τους λίγα λεπτά μετά την έναρξη των πυροβολισμών.

Κατά την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, ο ένας από τους δύο δράστες σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε, συνελήφθη και νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Εθνικό πένθος στην Αυστραλία

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μποντάϊ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Πυροβολισμοί για περίπου δέκα λεπτά

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά, διάστημα που αποδείχθηκε αρκετό για να μετατραπεί η παραλία σε μέρος θανάτου. Άνθρωποι έπεφταν στο έδαφος για να προστατευτούν, άλλοι κρύφτηκαν πίσω από οχήματα ή μέσα σε καταστήματα, ενώ αρκετοί τραυματίες παρέμεναν αβοήθητοι μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία.

Ασθενοφόρα, περιπολικά και ειδικές δυνάμεις κατέφθασαν σταδιακά στο σημείο, ενώ η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή της παραλίας Μποντάϊ και τους γύρω δρόμους. Η περιοχή θύμιζε εμπόλεμη ζώνη για αρκετή ώρα, με σειρήνες, ελικόπτερα και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας.

Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

Ο απολογισμός της επίθεσης αναθεωρήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Αρχικά, οι αρχές έκαναν λόγο για 15 νεκρούς, ωστόσο, όπως μεταδίδει το Reuters, ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στους 16.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανάρτησή της στο X. Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε αν ο απολογισμός περιλαμβάνει έναν από τους ενόπλους, ο οποίος σκοτώθηκε στην επίθεση.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με αρκετούς να φέρουν σοβαρά τραύματα από σφαίρες. Νοσοκομεία του Σίδνεϊ τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκε εκτάκτως για να συνδράμει.

Άγνωστα τα κίνητρα των δραστών – Σε εξέλιξη η έρευνα

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Όπως σημειώνουν τόσο το AP όσο και το Reuters, οι αυστραλιανές αρχές αποφεύγουν οποιονδήποτε χαρακτηρισμό της ενέργειας, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανακοινώσεων καθώς προχωρά η έρευνα. Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Αποκλεισμένη η περιοχή της παραλίας Μποντάϊ

Η παραλία Μποντάϊ και οι γύρω δρόμοι παρέμειναν αποκλεισμένοι για πολλές ώρες μετά την επίθεση. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τυχόν πρόσθετους κινδύνους.

Σοκαρισμένη η Αυστραλία από την «τρομοκρατική» και «αντισημιτική» επίθεση

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς. «Ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε από την πλευρά του ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, προσθέτοντας ότι εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε επίσης την επίθεση, ζητώντας από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Η επίθεση καταγράφεται ως μία από τις χειρότερες αντισημιτικές ενέργειες στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023. Περίπου 150.000 άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στην Αυστραλία, με το ένα τρίτο να ζει στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μποντάϊ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Ο «ήρωας της Bondi Beach»

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν η παρέμβαση ενός περαστικού, τον οποίο μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες την ώρα που πυροβολούσε άοπλους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», τονίζοντας ότι «πολλοί άνθρωποι είναι ζωντανοί χάρη στη γενναιότητά του».

