Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

Ο πατέρας, ηλικίας 50 ετών, σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς των αστυνομικούς - Ο γιος, 24 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο

Newsbomb

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί
Χ
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ είναι ένας 50χρονος πατέρας και ο 24 ετών γιος του, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν αναζητούν τρίτο δράστη.

Σε συνέντευξη Τύπου η αστυνομία της Αυστραλίας τόνισε ότι οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο δύο δράστες είναι υπεύθυνοι για την επίθεση σε εβραϊκή γιορτή που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και τραυμάτισε 40. Ανάμεσα στους νεκρούς, περιλαμβάνεται και ένας από τους δράστες που σκοτώθηκε στην επίθεση.

Οι Αρχές κατέσχεσε έξι όπλα που ανήκαν στον 50χρονο ύποπτο, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά των αστυνομικών και σκοτώθηκε στο σημείο της επίθεσης στην παραλία Μποντάι. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης κατείχε άδεια οπλοφορίας για «περίπου 10 χρόνια», κατά τη διάρκεια των οποίων «δεν υπήρξε κανένα περιστατικό» και τα όπλα του ήταν νόμιμα καταχωρισμένα και ελεγχόμενα.

Η αστυνομία βρήκε επίσης δύο «πρόχειρους» αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στον χώρο της επίθεσης, οι οποίοι κρίθηκε ότι ήταν ενεργοί. Οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν από το τμήμα εξουδετέρωσης βομβών.

Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

Η Αυστραλία ευγνωμονεί έναν άνθρωπο που στάθηκε αντιμέτωπος με τους τρομοκράτες το απόγευμα της Κυριακής στην εμβληματική παραλία Μποντάι, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και ο ένας από τους δράστες, και άλλοι 40 τραυματίστηκαν.

Το δολοφονικό αμόκ των τρομοκρατών στάματησε χάρη στην ηρωική ενέργεια ενός ανθρώπου, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε, και για πολλούς είναι πλέον ο ήρωας της παραλίας.

Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, 43 ετών, οπωροπώλης στο επάγγελμα στην περιοχή του Σάδερλαντ, πατέρας δύο παιδιών, αντιμετώπισε ηρωικά και αφόπλισε έναν από τους ένοπλους στην παραλία Μποντάι.

Η οικογένειά του δήλωσε ότι ο Άχμεντ, παραμένει στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τραύματα από σφαίρες στο χέρι.

Στο βίντεο φαίνεται να φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και να κάθεται σκυμμένος πίσω από ένα αυτοκίνητο, προτού ορμήσει στην πλάτη του ενόπλου, παλέψει μαζί του και του αρπάξει το τουφέκι.

Ο τρομοκράτης υποχωρεί σε ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς ο Άχμεντ τον σημαδεύει με το κυνηγετικό όπλο.

Στη συνέχεια, ο ήρωας φαίνεται να σηκώνει το χέρι του πριν ακουμπήσει το όπλο σε ένα δέντρο, προφανώς για να δείξει στην αστυνομία ότι δεν ήταν ένας από τους δράστες.

Το χρονικό

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το ειρηνικό φεστιβάλ μετατράπηκε σε λουτρό αίματος.

Η παραλία και οι δρόμοι γύρω από την παραλία Μποντάι γέμισαν με τρομοκρατημένους αθώους που έτρεχαν για να σωθούν μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν από τις 6:47 μ.μ.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες βγήκαν από ένα όχημα στην Campbell Parade και, σε διάστημα περίπου 10 λεπτών, οι δύο τρομοκράτες, ένας εκ των οποίων έχει αναγνωριστεί ως ο Naveed Akram, 24 ετών, από το Bonnyrigg στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, πυροβόλησαν εν ψυχρώ περίπου 50 σφαίρες στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από ένα κοντινό κτίριο τους έδειχναν να περπατούν ήρεμα σε μια πεζογέφυρα προς τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Τα πυροβόλα όπλα τους φαινόταν να είναι ημιαυτόματα, με γεμιστήρες διάσπαρτους στο έδαφος.

Στο σημείο, τα θύματα της σφαγής κρύφτηκαν πίσω από στύλους φωτισμού, τοίχους, αυτοκίνητα· έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προστατευτούν από τα πυρά των τρομοκρατών.

Οικογένειες προσπάθησαν να βρουν ασφάλεια σε κοντινά καφέ και εστιατόρια, κρυμμένες κάτω από τραπέζια, καθώς χώροι εστίασης σε όλη την περιοχή τέθηκαν σε καραντίνα.

Άλλοι που δεν ήταν τόσο τυχεροί ήταν πεσμένοι σε αιματοβαμμένα χάλια στις οδούς Campbell Parade και Bondi Beach Park.

Μετά την προσωρινή παύση, εξαιτίας της αντίδρασης του 43χρονου, ο αφοπλισμένος ένοπλος υποχώρησε στη γέφυρα, ξανασμίγοντας με τον συνεργό του και παίρνοντας ένα άλλο τουφέκι.

Το δίδυμο εθεάθη να κρύβεται πίσω από τον τοίχο πριν ξαναρχίσει την τρομοκρατική του επίθεση.

Σε ένα νέο βίντεο από drone κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, αποτυπώνεται η δραματική σκηνή στην οποία ένας από τους δράστες παραπατάει και πέφτει στο έδαφος σε μια γέφυρα, κατά τη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας. Το βίντεο δείχνει επίσης πολίτες να ξαπλώνουν στο έδαφος κοντά στη γέφυρα καθώς εκτυλίσσεται η επίθεση.

Αργότερα, πλάνα έδειξαν ένα πλήθος αστυνομικών να τον ορμούν και να τον συλλαμβάνουν.

Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει έφοδο στο προαστιακό σπίτι του Άκραμ, η οικογένεια του οποίου κατέχει το ακίνητο εδώ και ένα χρόνο.

Ο Άκραμ πυροβολήθηκε, συνελήφθη και παραμένει στο νοσοκομείο υπό κράτηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τεράστιος κόκκινος δακτύλιος 230 χλμ. εμφανίστηκε στον ουρανό - Το εντυπωσιακό κλικ του φωτογράφου

23:45LIFESTYLE

Τα «Φιλαράκια» ενώνουν τις δυνάμεις τους σε φιλανθρωπική δράση για τον Μάθιου Πέρι

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έριξε» το κέρμα στην τελετή έναρξης του αγώνα Army-Navy και έγινε viral

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίθεση σε ΕΠΟ και Λανουά - «Κανείς δεν θα καταφέρει να μας σταματήσει»

23:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Μετανιώνω ακόμα που δεν είπα το ναι – Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου μίλησε ο Άντερσον για το Boogie Nights»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

23:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Η αγωνιστική της ΑΕΚ, πλησιάζει τετράδα ο Παναθηναϊκός

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Ντέσερς και Λαφόν έκαναν τη διαφορά

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με Ντέσερς και Λαφόν επέστρεψε στις νίκες

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αλλαγή στην Παναγία των Παρισίων: Αντικαθίστανται τα βιτρώ του 19ου αιώνα - Πλήθος αντιδράσεων

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γλασκώβη: Άγριο ξύλο στις κερκίδες σε αγώνα πυγμαχίας - Ακυρώθηκε ο αγώνας

22:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Μουσούρη: 91 χρόνια ζωής για τη μακροβιότερη σκηνή του ελεύθερου θεάτρου στην Αθήνα

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Σύνδεση με ISIS: Ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 14/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 4,5 εκατ. ευρώ

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζονται τη Δευτέρα οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Γουίτκοφ: Επιτεύχθηκε πρόοδος

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: «Θα ξυπνήσουμε όλοι παγωμένοι - Τέτοιο σοκ έχουμε πάθει», είπε Έλληνας κάτοικος

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: Το σερί σταμάτησε στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Το «Doomsday Radio» εξέπεμψε δυσοίωνα μηνύματα - Ο ανατριχιαστικός βόμβος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Βόμβα» στη showbiz: Έρχεται καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση κατά κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Το έτος της «σύγκρουσης» ρομπότ και ανθρώπων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Europol

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

19:38ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρήτη: Στο μικροσκόπιο τετράδιο από κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τεράστιος κόκκινος δακτύλιος 230 χλμ. εμφανίστηκε στον ουρανό - Το εντυπωσιακό κλικ του φωτογράφου

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τραγικός επίλογος με τη σορό που εντόπισε κυνηγός

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Τυχεροπούλου ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ €58.000 για μισθούς - ηθική βλάβη και επανατοποθέτηση σε θέση ευθύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ