Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τρόμος στην παραλία Μπόντι, πτώματα παντού - Πυροβολούσαν ασταμάτητα

Η τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της χώρας, κατά τον εορτασμό της Χανουκά, έχει μέχρι στιγμής απολογισμό 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός εκ των δραστών, και 29 τραυματίες. Είναι η πιο αιματηρή στη χώρα από τον Απρίλιο του 1996, όταν 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας.

Περίπου 1.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην παραλία την ώρα που ένοπλοι τρομοκράτες άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας αδιακρίτως περισσότερο από 10 λεπτά, αποκαλύπτει ένα σοκαριστικό βίντεο από το σημείο, αν και σε κοντινή απόσταση υπήρχαν αστυνομικοί.

Το βίντεο δείχνει τους δύο τρομοκράτες, τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων είχε κυνηγετικό όπλο, να πυροβολούν από μια γέφυρα προς τον κόσμο, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

? Last 24 hours:



?? Australia: Sydney police say 12 killed, 29 injured in an Islamist terror attack on Jewish Australians



?? USA: Brown University shooting kills 2, injures 9. Suspect still at large



?? Germany:5 men arrested for plotting a vehicle attack at a Christmas market pic.twitter.com/EQMXNcYQbA — Global Dissident (@GlobalDiss) December 14, 2025

Ένας εξαγριωμένος Ισραηλινο-Αυστραλός επιζών είπε ότι οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν έως και 20 λεπτά. «Είκοσι λεπτά με τέσσερις αστυνομικούς εκεί — κανείς δεν ανταπέδωσε τα πυρά. Τίποτα, σαν να είναι παγωμένοι», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος αποκάλυψε ότι κάλυψε τα παιδιά του με το σώμα του ενώ παρακολουθούσε την φρίκη να εκτυλίσσεται. Πρόσθεσε: «Τέσσερις αστυνομικοί εκεί δεν ανταπέδωσαν τα πυρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί». Όταν ρωτήθηκε ποιον στόχευαν, απάντησε: «Όλους. Εβραίους. Άνδρες, ηλικιωμένους, παιδιά, όλους. Δεν έχει σημασία».

Μόνο όταν ένας ντόπιος πωλητής φρούτων, σε μία ηρωική προσπάθεια αφόπλισε έναν από τους τρομοκράτες, η αστυνομία φάνηκε να ανταποδίδει τα πυρά.

Ένας από τους τρομοκράτες, ντυμένος στα μαύρα, πέφτει ξαφνικά στο έδαφος.

Ο άλλος τρομοκράτης, φαίνεται αργότερα να είναι περικυκλωμένος από αστυνομικούς ενώ φωνάζει «μην πυροβολείτε».

Ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν εξαγριωμένο επιζώντα να κλωτσάει τον ύποπτο στο κεφάλι ενώ αυτός είναι ξαπλωμένος στο έδαφος με χειροπέδες, προτού η αστυνομία τον απωθήσει.

??Islamic terror attack in Australia!



At least 10 people were killed after two terrorists opened fire at Sydney's Bondi Beach



One of the terrorists has been identified as Naveed Akram a Pakistani pic.twitter.com/2Ws4QdB6Fx — Alex Jones (@RealAlexJones) December 14, 2025

Σε περαιτέρω πλάνα φαίνεται ένας ήρωας να αφοπλίζει έναν από τους τρομοκράτες προτού σημαδέψει το δικό του όπλο εναντίον του.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε έναν άνδρα να περνάει κρυφά πίσω από αυτοκίνητα προτού επιτεθεί σε έναν από τους ενόπλους, αρπάζοντας το όπλο από τα χέρια του και σημαδεύοντας τον ύποπτο καθώς αυτός έφευγε.

A man at Bondi Beach literally grabbed a terrorist’s gun with his bare hands and saved countless lives. That’s not bravery — that’s instinctive heroism. In a world full of fear, he chose courage. Respect to this absolute legend. #bondibeach #australia #shooting #bondi pic.twitter.com/s7nyOsTY3h — Amit Kumar Singh (@AmitKum52935503) December 14, 2025

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί ανακτήθηκαν από το όχημα του νεκρού δράστη στην παραλία Μπόντι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Ναρβίντ Άκραμ, ένας άνδρας από τη γειτονιά Μπόνιριγκ του Σίδνεϊ, αναγνωρίστηκε ως ένας από τους ενόπλους, ανέφερε το ABC, επικαλούμενο μια ανώνυμη ανώτερη πηγή της αστυνομίας. Οι αρχές φέρονται να έκαναν έφοδο στο σπίτι του Άκραμ μετά τους πυροβολισμούς.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους ενόπλους βρισκόταν στη λίστα παρακολούθησης του Οργανισμού Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO) της Αυστραλίας, αλλά δεν θεωρήθηκε «άμεση απειλή».

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή, αλλά προειδοποίησε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από την περιοχή καθώς εργάζονται για να απενεργοποιήσουν αρκετούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι μηχανισμοί βρέθηκαν διάσπαρτοι στην περιοχή των πυροβολισμών και μέσα στο αυτοκίνητο των υπόπτων για τρομοκρατία.

Breaking



Another Mass shooting. This time at Bondi Beach Australia



12 Dead

2 shooters



A brave bystander risked his life to takeover one killer.



Mass shootings happen in other countries too, sadly.



It is an epidemic.#bondibeach#bondi#Australia pic.twitter.com/KSIaprXBk5 — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 14, 2025

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζ καταδίκασε την «απεχθή» επίθεση ως μια «σκοτεινή στιγμή του έθνους».

«Πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα της Χανουκά, η οποία θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», δήλωσε ο Αλμπάνεζε σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπέρα.

«Μια πράξη σατανικού αντισημιτισμού, τρομοκρατίας που έχει πλήξει την καρδιά του έθνους μας», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών είναι μια επίθεση εναντίον κάθε Αυστραλού και κάθε Αυστραλός απόψε θα είναι, όπως κι εγώ, συντετριμμένος από αυτή την επίθεση στον τρόπο ζωής μας».

«Δεν υπάρχει θέση για αυτό το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία στο έθνος μας. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, θα τα εξαλείψουμε», πρόσθεσε ο Αλμπάνεζ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε την τραγωδία «σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων».

