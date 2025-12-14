Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τρόμος στην παραλία Μπόντι, πτώματα παντού - Πυροβολούσαν ασταμάτητα

Μία από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφός της ζει η Αυστραλία - Σκληρά πλάνα από την ένοπλη επίθεση

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τρόμος στην παραλία Μπόντι, πτώματα παντού - Πυροβολούσαν ασταμάτητα
Η τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της χώρας, κατά τον εορτασμό της Χανουκά, έχει μέχρι στιγμής απολογισμό 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός εκ των δραστών, και 29 τραυματίες. Είναι η πιο αιματηρή στη χώρα από τον Απρίλιο του 1996, όταν 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας.

Περίπου 1.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι βρίσκονταν στην παραλία την ώρα που ένοπλοι τρομοκράτες άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας αδιακρίτως περισσότερο από 10 λεπτά, αποκαλύπτει ένα σοκαριστικό βίντεο από το σημείο, αν και σε κοντινή απόσταση υπήρχαν αστυνομικοί.

Το βίντεο δείχνει τους δύο τρομοκράτες, τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων είχε κυνηγετικό όπλο, να πυροβολούν από μια γέφυρα προς τον κόσμο, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Ένας εξαγριωμένος Ισραηλινο-Αυστραλός επιζών είπε ότι οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν έως και 20 λεπτά. «Είκοσι λεπτά με τέσσερις αστυνομικούς εκεί — κανείς δεν ανταπέδωσε τα πυρά. Τίποτα, σαν να είναι παγωμένοι», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος αποκάλυψε ότι κάλυψε τα παιδιά του με το σώμα του ενώ παρακολουθούσε την φρίκη να εκτυλίσσεται. Πρόσθεσε: «Τέσσερις αστυνομικοί εκεί δεν ανταπέδωσαν τα πυρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί». Όταν ρωτήθηκε ποιον στόχευαν, απάντησε: «Όλους. Εβραίους. Άνδρες, ηλικιωμένους, παιδιά, όλους. Δεν έχει σημασία».

Μόνο όταν ένας ντόπιος πωλητής φρούτων, σε μία ηρωική προσπάθεια αφόπλισε έναν από τους τρομοκράτες, η αστυνομία φάνηκε να ανταποδίδει τα πυρά.

Ένας από τους τρομοκράτες, ντυμένος στα μαύρα, πέφτει ξαφνικά στο έδαφος.

Ο άλλος τρομοκράτης, φαίνεται αργότερα να είναι περικυκλωμένος από αστυνομικούς ενώ φωνάζει «μην πυροβολείτε».

Ένα άλλο βίντεο δείχνει έναν εξαγριωμένο επιζώντα να κλωτσάει τον ύποπτο στο κεφάλι ενώ αυτός είναι ξαπλωμένος στο έδαφος με χειροπέδες, προτού η αστυνομία τον απωθήσει.

Σε περαιτέρω πλάνα φαίνεται ένας ήρωας να αφοπλίζει έναν από τους τρομοκράτες προτού σημαδέψει το δικό του όπλο εναντίον του.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε έναν άνδρα να περνάει κρυφά πίσω από αυτοκίνητα προτού επιτεθεί σε έναν από τους ενόπλους, αρπάζοντας το όπλο από τα χέρια του και σημαδεύοντας τον ύποπτο καθώς αυτός έφευγε.

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί ανακτήθηκαν από το όχημα του νεκρού δράστη στην παραλία Μπόντι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Ναρβίντ Άκραμ, ένας άνδρας από τη γειτονιά Μπόνιριγκ του Σίδνεϊ, αναγνωρίστηκε ως ένας από τους ενόπλους, ανέφερε το ABC, επικαλούμενο μια ανώνυμη ανώτερη πηγή της αστυνομίας. Οι αρχές φέρονται να έκαναν έφοδο στο σπίτι του Άκραμ μετά τους πυροβολισμούς.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους ενόπλους βρισκόταν στη λίστα παρακολούθησης του Οργανισμού Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO) της Αυστραλίας, αλλά δεν θεωρήθηκε «άμεση απειλή».

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή, αλλά προειδοποίησε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από την περιοχή καθώς εργάζονται για να απενεργοποιήσουν αρκετούς αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι μηχανισμοί βρέθηκαν διάσπαρτοι στην περιοχή των πυροβολισμών και μέσα στο αυτοκίνητο των υπόπτων για τρομοκρατία.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζ καταδίκασε την «απεχθή» επίθεση ως μια «σκοτεινή στιγμή του έθνους».

«Πρόκειται για μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα της Χανουκά, η οποία θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», δήλωσε ο Αλμπάνεζε σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπέρα.

«Μια πράξη σατανικού αντισημιτισμού, τρομοκρατίας που έχει πλήξει την καρδιά του έθνους μας», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών είναι μια επίθεση εναντίον κάθε Αυστραλού και κάθε Αυστραλός απόψε θα είναι, όπως κι εγώ, συντετριμμένος από αυτή την επίθεση στον τρόπο ζωής μας».

«Δεν υπάρχει θέση για αυτό το μίσος, τη βία και την τρομοκρατία στο έθνος μας. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, θα τα εξαλείψουμε», πρόσθεσε ο Αλμπάνεζ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε την τραγωδία «σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων».

