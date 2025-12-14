Η Μοσάντ είχε προειδοποιήσει για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

Οι Ισραηλινοί είχαν αποκαλύψει το δίκτυο Ιρανών και είχαν προειδοποιήσει για επικείμενες τρομοκρατικές επιθέσεις 

Η Μοσάντ είχε προειδοποιήσει για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία
Η τρομοκρατική επίθεση στη διάσημη παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό του εβραϊκού Χανουκά, δεν ήταν αιφνιδιασμός.

Η ισραηλινή Μοσάντ από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου είχε προειδοποιήσει και μάλιστα σε μία πρωτοφανή κίνηση, είχε δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του «εγκεφάλου» πίσω από το σχέδιο επιθέσεων με κύριους στόχους Εβραίους και Ισραηλινούς σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία.

Πρόκειται για τον Σαρντάρ Αμάρ, κορυφαίο διοικητή της Δύναμης Κουντς των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης και ενορχηστρωτή των συνωμοσιών σε Ευρώπη και Αυστραλία, ο οποίος ηγείται ενός δικτύου περίπου 11.000 πράκτορων που εκτελούν μυστικές επιχειρήσεις.

Η Μοσάντ, όπως σημειώνει το jfeed μετέφερε μια σειρά προειδοποιήσεων στην αυστραλιανή κυβέρνηση, αναφέροντας ότι το Ιράν είχε κατασκευάσει υποδομές για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων, αλλά η Καμπέρα τις αγνόησε, καθώς δεν ήταν αποφασιστική στην αντιμετώπιση των ισλαμικών τρομοκρατικών οργανώσεων στη χώρα που λειτουργούν υπό την ιρανική χορηγία και υποστήριξη.

Αυτός ο μηχανισμός είναι άμεσα υπεύθυνος για απόπειρες επιθέσεων που αποκαλύφθηκαν στην Ελλάδα, την Αυστραλία και τη Γερμανία μόλις τον τελευταίο χρόνο, και οι πολλές αποτυχίες του οδήγησαν σε ένα κύμα συλλήψεων και στην αποκάλυψή του.

Μετά την αποκάλυψη ωστόσο, οι αρχές σε Αυστραλία και Γερμανία έλαβαν αυστηρά διπλωματικά μέτρα κατά ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης του Ιρανού πρέσβη από την Αυστραλία και της κήρυξής του ως ανεπιθύμητου προσώπου, καθώς και της κλήτευσης του Ιρανού πρέσβη στη Γερμανία για επίπληξη.

Αυτά τα πρωτοφανή βήματα είχαν ως στόχο να μεταφέρουν ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατική δραστηριότητα στο έδαφός τους.

Αλλά όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετά, καθώς όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, οι υπηρεσίες άμυνας και πληροφοριών της Αυστραλίας αγνόησαν τις συνεχείς προειδοποιήσεις για τρομοκρατικές ομάδες που δρουν εντός της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων που δόθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η αποκάλυψη της Μοσάντ

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών της Μοσάντ, ένα διακρατικό τρομοκρατικό δίκτυο που διευθύνεται από τη Δύναμη Κουντς των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης βρίσκεται πίσω από μια σειρά επιθέσεων σε εβραϊκές τοποθεσίες σε δυτικές χώρες.

Η Μοσάντ επεσήμανε τρία συγκεκριμένα περιστατικά που συνδέονται με το δίκτυο, μεταξύ αρκετών ακόμη που αποκάλυψε σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Στην Ελλάδα, τον Ιούλιο του 2024, η αντιτρομοκρατική συνέλαβε επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρανών, για ξεχωριστές εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ενός ξενοδοχείου ισραηλινής ιδιοκτησίας και μιας συναγωγής στο κέντρο της Αθήνας νωρίτερα εκείνο το έτος.

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι η δανική αστυνομία είχε συλλάβει έναν άνδρα ύποπτο για συλλογή πληροφοριών σχετικά με εβραϊκές τοποθεσίες και άτομα στο Βερολίνο για ιρανικές μυστικές υπηρεσίες. Κατασκόπευε τρία ακίνητα τον Ιούνιο, «πιθανώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για περαιτέρω δραστηριότητες πληροφοριών στη Γερμανία, πιθανώς συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους», δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Τον επόμενο μήνα, η Αυστραλία κατηγόρησε το Ιράν για εμπλοκή σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις του 2024, στη Συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και σε ένα εστιατόριο kosher στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας εγκληματίες και μέλη συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος.

Προκειμένου να αποκρύψει τη συμμετοχή του Ιράν, σύμφωνα με τη Μοσάντ, το δίκτυο στρατολόγησε μη Ιρανούς, χρησιμοποίησε εγκληματικές συμμορίες και επέμεινε σε υψηλό βαθμό διαχωρισμού. Κατά συνέπεια οι επιθέσεις θεωρήθηκαν γενικά από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως ερασιτεχνικές και αδιάφορες.

