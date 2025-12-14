Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Τραυματίας διασωθείς της 7ης Οκτωβρίου περιγράφει τη φρίκη

Μια μια έρχονται στο φως της δημοσιότητας μικρές ιστορίες από το μακελειό στη διάσημη παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ.

Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ τραυματίστηκε στους πυροβολισμούς στην παραλία Bondi Beach κατά τη διάρκεια εορτασμού της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, και περιγράφει σκηνές χάους με το «αίμα να ρέει» από το τραύμα στο κεφάλι του, όπως αναφέρει το Indiantoday.

Ένας άνδρας που επέζησε των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Bondi Beach, περιγράφοντας πώς είδε «αίμα να ρέει» από τον εαυτό του μετά το χτύπημα.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Chris Minns, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι η επίθεση είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χανουκά. Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ένας άλλος πυροβολήθηκε και συνελήφθη, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν την παροχή πρώτων βοηθειών.

This is nothing but unacceptable. My heart goes you to the victims of the Bondi Beach attack. pic.twitter.com/zIcXKF97m8 — Classic Man (@Wizrab22) December 14, 2025

Τραγική μαρτυρία

Ο επιζών της 7ης Οκτωβρίου, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, μίλησε στο 9NEWS με έναν επίδεσμο τυλιγμένο γύρω από το κεφάλι του. «Χτυπήθηκα στο κεφάλι, αιμορραγώ», είπε.

Είπε ακόμη ότι παρακολουθούσε την γιορτή του Χάνουκα με την οικογένειά του όταν συνέβη η επίθεση. «Είναι ένα μακελειό», είπε, περιγράφοντας σκηνές πυροβολισμών, ανθρώπους που έπεφταν στο έδαφος για να καλυφθούν και γενικευμένο πανικό. «Δεν ξέραμε τι συνέβαινε».

Πρόσθεσε ότι είδε αίμα να ρέει από το τραύμα του και είδε ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος εν μέσω βίαιων σκηνών.

Προφανώς και στο μυαλό του ήρθε το τραύμα του παρελθόντος, καθώς ο άνδρας είπε ότι είχε επιβιώσει από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και είχε φτάσει στην Αυστραλία μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα για να συνεργαστεί με την εβραϊκή κοινότητα στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έβλεπα κάτι τέτοιο στην Αυστραλία», ανέφερε.

Mass shooting bondi beach part 2 in Jewish area by jihadis 12 confirmed dead atm r.i.p pic.twitter.com/SEx2aushso — The irish patriot (@ColinByrne7708) December 14, 2025

