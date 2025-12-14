Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στην παραλία Μποντάι

«Στόχος της επίθεσης ήταν η εβραϊκή κοινότητα της πόλης», ανέφερε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Επίσημα τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί στην παραλία Μποντάι
Το αιματηρό περιστατικό πυροβολισμών στην εμβληματική παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, μία από τις διασημότερες της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό του εβραϊκού Χανουκά, ανακηρύχθηκε και επίσημα τρομοκρατική επίθεση από τις αρχές, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 12, μεταξύ των οποίων ένας δράστης, και των τραυματιών σε 29, εκ των οποίων ένα παιδί.

«Στόχος της επίθεσης ήταν η εβραϊκή κοινότητα της πόλης», ανέφερε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς, επιβεβαιώνοντας ότι ένας εκ των δραστών βρίσκεται υπό κράτηση ενώ ο άλλος είναι νεκρός.

Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια «νύχτα ειρήνης και χαράς» «καταστράφηκε» από μια «τρομακτική, σατανική επίθεση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, στην εκδήλωση για τον εορτασμό του Χανουκά παρευρέθηκαν πάνω από 1.000 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο Archer, στη βορειοανατολική πλευρά της παραλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, 29 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και δύο αστυνομικοί.

Πλάνα από drone από τον τόπο του συμβάντος κατέγραψαν την επίθεση των δύο ενόπλων από τη γέφυρα πίσω την παραλία.

Την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν στην παραλία βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι, καθώς ήταν απόγευμα μίας ζεστής καλοκαιρινής Κυριακής.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε η στιγμή που πολίτης αιφνίασε έναν ένοπλο δράστη και τον αφόπλισε.

Εβραϊκή εορταστική εκδήλωση στην παραλία

Σύμφωνα με το BBC, στην παραλία Μποντάι πραγματοποιούνταν μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Ένα ψηφιακό φυλλάδιο για την εκδήλωση, με τίτλο Chanuka by the Sea 2025, δείχνει ότι ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί κοντά στην παιδική χαρά της παραλίας από τις 17:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το εβραϊκό κέντρο Chabad of Μποντάι, θα περιλάμβανε ζωντανή ψυχαγωγία και δραστηριότητες «για όλες τις ηλικίες».

Η πιο αιματηρή επίθεση εδώ και σχεδόν 30 χρόνια

Με την επιβαίωση των αρχών ότι 12 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αυτή η επίθεση έχει καταστεί η πιο θανατηφόρα στη χώρα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Το 1996, 35 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε ένα ιστορικό μνημείο στην Τασμανία, σύμφωνα με το BBC.

Η επίθεση αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής για την Αυστραλία, ωθώντας την κυβέρνηση να θεσπίσει μερικά από τα αυστηρότερα μέτρα ελέγχου όπλων στον κόσμο. Υπήρξε ένα πρόγραμμα επαναγοράς όπλων και αυξήθηκαν οι έλεγχοι στους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις να μειωθούν δραστικά.

Από τότε, έχουν σημειωθεί μόνο λίγες μαζικές επιθέσεις με όπλα, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν φρικτές πράξεις ενδοοικογενειακής βίας και όχι επιθέσεις σε δημόσιους χώρους όπως η σημερινή.

Δήλωση του πρωθυπουργού

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε εξέδωσε μια δήλωση για το συμβάν. Είπε:

«Οι σκηνές στο Μπόντι είναι συγκλονιστικές και οδυνηρές. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου και προσπαθούν να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί.

Μόλις μίλησα με τον Επίτροπο της AFP (Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας) και τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW). Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία της NSW και θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση καθώς θα επιβεβαιώνονται περισσότερες πληροφορίες.

Καλώ τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας».

