Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών

Ένας εκ των δραστών στην πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Η πρώτη φωτογραφία ενός εκ των δραστών που επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για τον εορτασμό του Χανουκά στην εμβληματική παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στην οποία τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας δράστης, δημοσιέυθηκε στα αυστραλιανά ΜΜΕ.

Ένας εκ των δραστών στην πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ. X

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε ότι ένας από τους ένοπλους ήταν ο Narveed Akram από το Bonnyrigg, περιοχή στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Identity of one of the shooters at Bondi Beach shooting as Narveed Akram from Bonnyrigg in Sydney's south-west. #bondi pic.twitter.com/RsvfJwuWDG — L (@KLachie) December 14, 2025

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το σπίτι του Akram στο Bonnyrigg βρίσκεται υπό έφοδο από την αστυνομία.

Πλάνα drone δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης

Πλάνα από drone από τον τόπο του συμβάντος φαίνεται να καταγράφουν την επίθεση των δύο ενόπλων από τη γέφυρα πίσω από το πάρκο στην παραλία.

Ένας από τους ενόπλους, ντυμένος με μαύρο πουκάμισο, καλύπτεται πίσω από το φράχτη, ενώ ο άλλος άνδρας βρίσκεται ακίνητος στο έδαφος.

Ο άνδρας φαίνεται να πυροβολεί προς έναν άνδρα πίσω από ένα λευκό φορτηγάκι, πριν να φαίνεται να δέχεται σφαίρες και να πέφτει στο έδαφος.

Drone footage capturing the shootout between gunmen and police. Bondi Beach Sydney Australia. Still active. pic.twitter.com/onPJu0Teyc — ᵀᴿᴵᴸᴸᴵᴼᴺ (@Trillion0x) December 14, 2025

*Με πληροφορίες από news.com.au

Διαβάστε επίσης