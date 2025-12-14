Μακελειό στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ: Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δραστών
Τουλάχιστον δέκα νεκροί από την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης στην παραλία
Η πρώτη φωτογραφία ενός εκ των δραστών που επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για τον εορτασμό του Χανουκά στην εμβληματική παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στην οποία τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας δράστης, δημοσιέυθηκε στα αυστραλιανά ΜΜΕ.
Ένας ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου επιβεβαίωσε ότι ένας από τους ένοπλους ήταν ο Narveed Akram από το Bonnyrigg, περιοχή στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.
Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το σπίτι του Akram στο Bonnyrigg βρίσκεται υπό έφοδο από την αστυνομία.
Πλάνα drone δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης
Πλάνα από drone από τον τόπο του συμβάντος φαίνεται να καταγράφουν την επίθεση των δύο ενόπλων από τη γέφυρα πίσω από το πάρκο στην παραλία.
Ένας από τους ενόπλους, ντυμένος με μαύρο πουκάμισο, καλύπτεται πίσω από το φράχτη, ενώ ο άλλος άνδρας βρίσκεται ακίνητος στο έδαφος.
Ο άνδρας φαίνεται να πυροβολεί προς έναν άνδρα πίσω από ένα λευκό φορτηγάκι, πριν να φαίνεται να δέχεται σφαίρες και να πέφτει στο έδαφος.
*Με πληροφορίες από news.com.au