Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην εμβληματική παραλία Bondi του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, εξαιτίας περιστατικού πυροβολισμών, με τουλάχιστον 10 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους και έναν εκ των δραστών να σκοτώνεται, σύμφωνα με το Sky News Australia.

BREAKING: Active shooters reported in Bondi Beach, Australia pic.twitter.com/rGDn9pTnx1 — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Σε βίντεο από το σημείο καταγράφηκαν διασώστες και πολίτες να περιθάλπουν αρκετούς τραυματίες που βρίσκονται στο έδαφος, με την τοπική υπηρεσία ασθενοφόρων να αναφέρει ότι 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το Sky News Australia, ένας εκ των ενόπλων έχει σκοτωθεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για τρεις δράστες.

Reports that several people have been killed in Bondi Beach mass shooting in Sydney pic.twitter.com/TAmUXNcMeo — World Monitor (@MonitorWarnow) December 14, 2025

Οι άνθρωποι μεταφέρονται με φορεία στα ασθενόφορα, ενώ σκάφη της αστυνομίας βρίσκονται στη θάλασσα και ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο.

Bondi is a like a war zone. They’ve finally managed to turn Australia into a war zone. pic.twitter.com/LgRcqUZtQF — EmmaTheSage (@EmmaTheSage) December 14, 2025

Την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν στην παραλία βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι.

Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda uzun namlulu silahlarla donanmış iki saldırganın insanlara ateş açtığı görülüyor. Çok sayıda yaralı var. pic.twitter.com/L6FnTa1SOU — Herodot Diyor Ki (@HerodotDiyorKii) December 14, 2025

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε η στιγμή που πολίτης φέρεται να όρμηξε σε έναν ένοπλο δράστη για να τον αφοπλίσει.

WATCH: Bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney pic.twitter.com/g7lrayGWYr — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Εβραϊκή εορταστική εκδήλωση στην παραλία

Σύμφωνα με το BBC, στην παραλία Bondi πραγματοποιούνταν μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Ένα ψηφιακό φυλλάδιο για την εκδήλωση, με τίτλο Chanuka by the Sea 2025, δείχνει ότι ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί κοντά στην παιδική χαρά της παραλίας από τις 17:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το εβραϊκό κέντρο Chabad of Bondi, θα περιλάμβανε ζωντανή ψυχαγωγία και δραστηριότητες «για όλες τις ηλικίες».

GTA Real Life at Bondi Beach, Australia!



pic.twitter.com/xX6pIkShM1 — Chauhan (@Platypuss_10) December 14, 2025

Δύο άτομα συνελήφθησαν

Τη σύλληψη δύο ατόμων για το περιστατικό στην παραλία Bondi ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας με ανάρτησή της στο X.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται, και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area.



Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Δήλωση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε εξέδωσε μια δήλωση για το συμβάν. Είπε:

«Οι σκηνές στο Μπόντι είναι συγκλονιστικές και οδυνηρές. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου και προσπαθούν να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί.

Μόλις μίλησα με τον Επίτροπο της AFP (Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας) και τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW). Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία της NSW και θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση καθώς θα επιβεβαιώνονται περισσότερες πληροφορίες.

Καλώ τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας».

