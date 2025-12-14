Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε παραλία του Σίδνεϊ - Τουλάχιστον 10 νεκροί - Βίντεο
Στην εμβληματική παραλία Bondi πραγματοποιούνταν μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής Χανουκά
Συναγερμός σήμανε στην εμβληματική παραλία Bondi του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, εξαιτίας περιστατικού πυροβολισμών, με τουλάχιστον 10 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους και έναν εκ των δραστών να σκοτώνεται, σύμφωνα με το Sky News Australia.
Σε βίντεο από το σημείο καταγράφηκαν διασώστες και πολίτες να περιθάλπουν αρκετούς τραυματίες που βρίσκονται στο έδαφος, με την τοπική υπηρεσία ασθενοφόρων να αναφέρει ότι 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Σύμφωνα με το Sky News Australia, ένας εκ των ενόπλων έχει σκοτωθεί, ενώ υπάρχουν αναφορές για τρεις δράστες.
Οι άνθρωποι μεταφέρονται με φορεία στα ασθενόφορα, ενώ σκάφη της αστυνομίας βρίσκονται στη θάλασσα και ελικόπτερα πετούν πάνω από το σημείο.
Την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν στην παραλία βρίσκονταν εκατοντάδες λουόμενοι.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε η στιγμή που πολίτης φέρεται να όρμηξε σε έναν ένοπλο δράστη για να τον αφοπλίσει.
Εβραϊκή εορταστική εκδήλωση στην παραλία
Σύμφωνα με το BBC, στην παραλία Bondi πραγματοποιούνταν μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πρώτης ημέρας της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.
Ένα ψηφιακό φυλλάδιο για την εκδήλωση, με τίτλο Chanuka by the Sea 2025, δείχνει ότι ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί κοντά στην παιδική χαρά της παραλίας από τις 17:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή.
Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το εβραϊκό κέντρο Chabad of Bondi, θα περιλάμβανε ζωντανή ψυχαγωγία και δραστηριότητες «για όλες τις ηλικίες».
Δύο άτομα συνελήφθησαν
Τη σύλληψη δύο ατόμων για το περιστατικό στην παραλία Bondi ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας με ανάρτησή της στο X.
Οι αρχές ανέφεραν ότι η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται, και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
Δήλωση του πρωθυπουργού
Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε εξέδωσε μια δήλωση για το συμβάν. Είπε:
«Οι σκηνές στο Μπόντι είναι συγκλονιστικές και οδυνηρές. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου και προσπαθούν να σώσουν ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους ανθρώπους που έχουν πληγεί.
Μόλις μίλησα με τον Επίτροπο της AFP (Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας) και τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW). Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία της NSW και θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση καθώς θα επιβεβαιώνονται περισσότερες πληροφορίες.
Καλώ τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας».