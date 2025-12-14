ΗΠΑ: Συναγερμός σε Πανεπιστημιούπολη μετά από πυροβολισμούς

Σε αυτή την εικόνα από βίντεο, αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου συγκεντρώνονται έξω από το πανεπιστημιακό campus του Brown University στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Συναγερμός για παρουσία ενόπλου στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς, σήμανε η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, ύστερα από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιεί η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές. Αρχικά αναφέρθηκε πως ένας ύποπτος συνελήφθη, αλλά η πληροφορία διαψεύστηκε λίγο αργότερα.

