Συναγερμός στη Νορβηγία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο του Όσλο - Συνελήφθη ο δράστης

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο για πυροβολισμούς, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Όσλο, το Storo Storsenter. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι δεν υπήρξαν τραυματίες και ότι κρίνεται ασφαλές να ανοίξει εκ νέου ο χώρος που είχε προηγουμένως εκκενωθεί.

"Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμπλέκεται μόνο ένας δράστης", προσθέτει η ανακοίνωση.

BREAKING: Reports of shooting in Oslo shopping centre, according to police - with one person apprehended



Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τομ Μπέργκερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος, ένας 19χρονος, είχε καλέσει την αστυνομία προτού πυροβολήσει με ένα κυνηγετικό όπλο στην οροφή. Ο ύποπτος είχε επίσης μαζί του ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και ένα μαχαίρι.

Πριν από λίγους μήνες ένας άνδρας είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς στο Tveita Center, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της νορβηγικής πρωτεύουσας. Δύο άνδρες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά την εισαγωγή ενός άνδρα στο νοσοκομείο με πυροβολισμούς μετά από καβγά τον Ιούλιο.