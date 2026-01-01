Forbes Travel Guide: Η Πελοπόννησος κορυφαίος προορισμός για το 2026

Από τα παγωμένα σύνορα της Ανταρκτικής έως τις παραλίες της Ζανζιβάρης, αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για ταξίδια την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το Forbes Travel Guide. Μέσα στους συγκεκριμένους προορισμούς, είναι και η Πελοπόννησος.

Το περιοδικό στον πρόλογό του αναφέρει:

Το 2026 θα προσφέρει άφθονες αφορμές για ταξίδια. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στην Ιταλία τον Φεβρουάριο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA θα «σαρώσει» τη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους.

Πέρα όμως από αυτά τα μεγάλα γεγονότα του ημερολογίου, υπάρχουν πολλοί ακόμη λόγοι για να ετοιμάσει κανείς βαλίτσες και να επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο — είτε για να δειπνήσει στον πιο πρόσφατο γαστρονομικό «ναό», είτε για να επισκεφθεί μια εντυπωσιακή μουσειακή έκθεση.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στην Πελοπόννησο:

Ο επόμενος μεγάλος προορισμός του «set-jetting» - της ταξιδιωτικής τάσης που συνδέεται με τοποθεσίες γυρισμάτων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών - αναμένεται να είναι η Πελοπόννησος. Η νότια χερσόνησος της Ελλάδας πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ο οποίος διασχίζει το Αιγαίο στη δεκαετή προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στη Μεσσηνία, το Costa Navarino αξιοποιεί το ομηρικό έπος μέσα από το Odyssey Trail, μια διαδρομή έξι στάσεων που ακολουθεί το ταξίδι του ήρωα, καθώς και μέσω «φιλοσοφικών περιπάτων» με τη συμμετοχή πανεπιστημιακού καθηγητή, οι οποίοι εστιάζουν στα κεντρικά νοήματα και τα διαχρονικά θέματα της Οδύσσειας.