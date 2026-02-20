Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

Snapshot Ο Βέλγος συλλέκτης επιβεβαίωσε το προσύμφωνο με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση 262 φωτογραφιών από την εκτέλεση 200 αγωνιστών στην Καισαριανή και από άλλα γεγονότα της ναζιστικής κατοχής.

Οι φωτογραφίες, τραβηγμένες το 1943

1944 από τον υπολοχαγό της Βέρμαχτ Χέρμαν Χόιερ, κηρύχθηκαν μνημείο για την ιστορική τους αξία από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Η συλλογή αποσύρθηκε από διαδικτυακή δημοπρασία μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού και τη σχετική απαγόρευση πώλησης τεκμηρίων ναζιστικών εγκλημάτων. Snapshot powered by AI

Με μία λιτή δήλωσή του ο Βέλγος συλλέκτης επιβεβαίωσε το προσύμφωνο που υπογράφτηκε με το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των 262 φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή, καθώς και για άλλα γεγονότα της ναζιστικής κατοχής.

Ο ίδιος, μιλώντας λακωνικά σε Έλληνες δημοσιογράφους που βρέθηκαν έξω από το σπίτι του, δήλωσε «χαρούμενος και ανακουφισμένος με τη λύση που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι», χωρίς ωστόσο να θελήσει να πει κάτι περισσότερο.

Όσα γνωρίζουμε για το προσύμφωνο

Το προσύμφωνο υπογράφηκε σήμερα στο Βέλγιο και αφορά τη συλλογή που κατέχει ο Βέλγος συλλέκτης. Πρόκειται για 262 φωτογραφίες που όλες έχουν τραβηχτεί στην Ελλάδα κατά τα έτη 1943 και 1944, όταν δηλαδή υπηρετούσε στον στρατό των ναζί στη χώρα ο Χέρμαν Χόιερ.

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Φωτογραφίες που φαίνεται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944.

Την Τετάρτη (18/2), το σύνολο της συλλογής των φωτογραφιών, κηρύχθηκε μνημείο έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, πρόκειται για τεκμήρια εξαιρετικής ιστορικής αξίας, καθώς καταγράφουν - και μάλιστα μέσα από τον φακό του κατακτητή - ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Οι 12 φωτογραφίες είχαν εμφανιστεί προς πώληση στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay.de το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, μέσω της εταιρείας Crain’s Militaria. Η δημοσιοποίησή τους σε ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια στον Τύπο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις. Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ο συλλέκτης απέσυρε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Η συλλογή Χόιερ και το ιστορικό πλαίσιο

Οι εικόνες προέρχονται από το αρχείο του τότε υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Hermann Heuer, ο οποίος το 1943-1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει –ή και να συνδράμει– στην εκτέλεση των 200 κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η ευρύτερη συλλογή του, που περιλαμβάνει εκατοντάδες φωτογραφίες από περιοχές της κατεχόμενης Ευρώπης –Βέλγιο, Γαλλία και Ελλάδα– βρέθηκε στην κατοχή του Tim de Craene.

Κακλαμάνης: «Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών»

Χθες, Πέμπτη, ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε σημαντικές αποκαλύψεις για την ύπαρξη ενός φωτογραφικού άλμπουμ, και όχι μεμονωμένων λήψεων, από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής στην ΕΡΤ, οι τελευταίες πληροφορίες που έλαβε από την Λίνα Μενδώνη συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο, γεγονός που καθιστά την απόκτησή του εθνική προτεραιότητα.

Η «έξυπνη κίνηση» και το μπλόκο στη δημοπρασία

Ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να κηρύξει τις φωτογραφίες ως προστατευόμενο μνημείο. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς των διεθνών οίκων δημοπρασιών που απαγορεύουν την πώληση τεκμηρίων που αποτελούν αποδείξεις ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, ανάγκασε τον συλλέκτη να αποσύρει το υλικό από την πλατφόρμα. Πλέον, η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου του αρχείου.

Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η Βουλή θα παραμείνει εγγυητής της διαδικασίας μέχρι το υλικό να περιέλθει οριστικά στην κυριότητα της χώρας.

Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης

Απόφοιτος Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης είναι ο Βέλγος συλλέκτης, ο οποίος έχει στην κατοχή του τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και από το 2015 κατέχει ηλεκτρονική εταιρία και ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ, δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας. Μάλιστα, διαθέτει έναν τεράστιο όγκο υλικού και έχει ήδη προχωρήσει στην πώληση πάνω από 47.000 αντικειμένων μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει και η βελγική εφημερίδα της περιοχής της Φλάνδρας, Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 τον μήνα.

Διαβάστε επίσης