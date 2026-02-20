Καισαριανή:Προσύμφωνο του υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη για την απόκτηση των 262 φωτογραφιών

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού

Καισαριανή:Προσύμφωνο του υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη για την απόκτηση των 262 φωτογραφιών
Υπογράφηκε σήμερα στο Βέλγιο το προσύμφωνο του υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη για την απόκτηση των 262 φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανήκαι άλλα γεγονότα της ναζιστικής κατοχής.

Πρόκειται για 262 φωτογραφίες που όλες έχουν τραβηχτεί στην Ελλάδα κατά τα έτη 1943 και 1944, όταν δηλαδή υπηρετούσε στον στρατό των ναζί στη χώρα ο Χέρμαν Χόιερ.

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

kaisariani.jpg
kaisariani-1.jpg
1771238885948-587786715-kaisariani-4.jpg
kaisariani

Φωτογραφίες που φαίνεται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944.

Την Τετάρτη (18/2), το σύνολο της συλλογής των φωτογραφιών, κηρύχθηκε μνημείο έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με το σκεπτικό, πρόκειται για τεκμήρια εξαιρετικής ιστορικής αξίας, καθώς καταγράφουν - και μάλιστα μέσα από τον φακό του κατακτητή - ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

kaisariani.jpg

Οι 12 φωτογραφίες είχαν εμφανιστεί προς πώληση στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay.de το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, μέσω της εταιρείας Crain’s Militaria. Η δημοσιοποίησή τους σε ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια στον Τύπο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις. Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ο συλλέκτης απέσυρε τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

kaisariani-nea-taytopoiisi.jpg

Η συλλογή Χόιερ και το ιστορικό πλαίσιο

Οι εικόνες προέρχονται από το αρχείο του τότε υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Hermann Heuer, ο οποίος το 1943-1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει –ή και να συνδράμει– στην εκτέλεση των 200 κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η ευρύτερη συλλογή του, που περιλαμβάνει περισσότερες από 160 φωτογραφίες από περιοχές της κατεχόμενης Ευρώπης –Βέλγιο, Γαλλία και Ελλάδα– βρέθηκε στην κατοχή του Tim de Craene.

1771238885948-587786715-kaisariani-4.jpg

Κακλαμάνης: «Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών»

Χθες, Πέμπτη, ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε σημαντικές αποκαλύψεις για την ύπαρξη ενός φωτογραφικού άλμπουμ, και όχι μεμονωμένων λήψεων, από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής στην ΕΡΤ, οι τελευταίες πληροφορίες που έλαβε από την Λίνα Μενδώνη συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο, γεγονός που καθιστά την απόκτησή του εθνική προτεραιότητα.

Η «έξυπνη κίνηση» και το μπλόκο στη δημοπρασία

Ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε ως στρατηγικής σημασίας την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να κηρύξει τις φωτογραφίες ως προστατευόμενο μνημείο. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς των διεθνών οίκων δημοπρασιών που απαγορεύουν την πώληση τεκμηρίων που αποτελούν αποδείξεις ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, ανάγκασε τον συλλέκτη να αποσύρει το υλικό από την πλατφόρμα. Πλέον, η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου του αρχείου.

Τα επόμενα κρίσιμα βήματα περιλαμβάνουν την επίσημη πιστοποίηση της γνησιότητας από εμπειρογνώμονες και την πλήρη καταγραφή του περιεχομένου του άλμπουμ, το οποίο αποτελεί ακόμη έναν «γρίφο». Ο κ. Κακλαμάνης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η Βουλή θα παραμείνει εγγυητής της διαδικασίας μέχρι το υλικό να περιέλθει οριστικά στην κυριότητα της χώρας.

Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης

Απόφοιτος Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης είναι ο Βέλγος συλλέκτης, ο οποίος έχει στην κατοχή του τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και από το 2015 κατέχει ηλεκτρονική εταιρία και ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ, δηλαδή της ναζιστικής Γερμανίας. Μάλιστα, διαθέτει έναν τεράστιο όγκο υλικού και έχει ήδη προχωρήσει στην πώληση πάνω από 47.000 αντικειμένων μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει και η βελγική εφημερίδα της περιοχής της Φλάνδρας, Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 τον μήνα.

Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Καισαριανής, στο Σκοπευτήριο, φυλάσσονται οι φάκελοι των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.

Μεταξύ αυτών είναι και ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, Αθήνα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο e-bay από τον Βέλγο πωλητή πρόσφατα, το ΚΚΕ έχει αναγνωρίσει το πρόσωπό του ως έναν από τους άντρες που προχωρούν μπροστά.

kaisariani-3.jpg

Μία από τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής που είχαν βγει σε δημοπρασία από το κατάστημα Crain's Militaria. Ο άνδρας μπροστά, με το λευκό πουκάμισο αναγνωρίσθηκε από το ΚΚΕ ως ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης.

Ebay- Crain's Militaria /Greece WWII Archives
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Θεμιστοκλή Πασχαλίδη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ατομικοί φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Ναζί κατακτητές, μαζί με προσωπικά τους είδη, φυλάσσονται στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στο χώρο του Σκοπευτηρίου.

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Ηλία Κακαλιού από την Αγιάσο της Λέσβου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του καισαριανιώτη τσαγκάρη Δημήτρη Πανταζή, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του Ιγνάτη Αντωνέλλη από το Μανταμάδο της Λέσβου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής ο Μήτσος Ρεμπούτσικας, που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Το σημείωμα που πέταξε στους δρόμους της Αθήνας κατά τη μεταφορά του από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ο Κοσμάς Σερδερίδης που εκτελέστηκε από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Εκτέλεση ΝΑΖΙ στην Καισαριανή

Μία από τις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο ebay

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ο ατομικός φάκελος του 14χρονου μαθητή Ανδρέα Λυκουρίνου, που εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Άντρας κοιτάζει τον ατομικό φάκελο του Γιάννη Τριάρχη, που εκτελέστηκε από τους Ναζί στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 μαζί με την Ηρώ Κωνσταντοπούλου και άλλους 48 αγωνιστές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
epistoli.jpg

Σημείωμα του Μήτσου Ρεμπούτσικα, ενός εκ των εκτελεσθέντων της Καισαριανής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
