Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»

Η συνέντευξη ενός Ισπανού επαγγελματία στρατιώτη που πολέμησε στην Ουκρανία ρίχνει μια ωμή ματιά στην πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου. Χωρίς εξιδανικεύσεις και ρητορικά σχήματα, ο «Akiles» περιγράφει το μέτωπο ως ένα περιβάλλον όπου η ιδεολογία εξαφανίζεται με την πρώτη οβίδα και αυτό που μένει είναι η δίψα για επιβίωση, η στοχοπροσήλωση προς την αποστολή και η ασφάλεια του διπλανού σου.

