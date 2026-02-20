Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»
Πρώην στρατιωτικός μιλά χωρίς φίλτρα για χρήματα, drones και το ψυχολογικό βάρος της καθημερινότητας στον πόλεμο.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η συνέντευξη ενός Ισπανού επαγγελματία στρατιώτη που πολέμησε στην Ουκρανία ρίχνει μια ωμή ματιά στην πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου. Χωρίς εξιδανικεύσεις και ρητορικά σχήματα, ο «Akiles» περιγράφει το μέτωπο ως ένα περιβάλλον όπου η ιδεολογία εξαφανίζεται με την πρώτη οβίδα και αυτό που μένει είναι η δίψα για επιβίωση, η στοχοπροσήλωση προς την αποστολή και η ασφάλεια του διπλανού σου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός
16:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος
15:31 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Χουάντσο για τελικό του Final 8: «Θα είναι μία μάχη»
15:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
5 Παράγοντες που Προδιαθέτουν την Ανάπτυξη Πετρών στη Χολή
14:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κορυφαίος προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες η Ελλάδα
09:06 ∙ LIFESTYLE
Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο
21:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ