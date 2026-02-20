Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»

Πρώην στρατιωτικός μιλά χωρίς φίλτρα για χρήματα, drones και το ψυχολογικό βάρος της καθημερινότητας στον πόλεμο.

Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»
Η συνέντευξη ενός Ισπανού επαγγελματία στρατιώτη που πολέμησε στην Ουκρανία ρίχνει μια ωμή ματιά στην πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου. Χωρίς εξιδανικεύσεις και ρητορικά σχήματα, ο «Akiles» περιγράφει το μέτωπο ως ένα περιβάλλον όπου η ιδεολογία εξαφανίζεται με την πρώτη οβίδα και αυτό που μένει είναι η δίψα για επιβίωση, η στοχοπροσήλωση προς την αποστολή και η ασφάλεια του διπλανού σου.

