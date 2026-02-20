Κύπρος: Κρούσμα αφθώδους πυρετού σε βοειδή στη Λάρνακα - Αποκλείστηκε η περιοχή

Κρούσμα αφθώδους πυρετού διαπιστώθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κύπρου σε μονάδα εκτροφής βοοειδών στα Λειβάδια της Λάρνακας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πέραν του κτηνοτρόφου που επηρεάζεται άμεσα, έχουν ήδη ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για την άμεση ενεργοποίηση του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, και τη θανάτωση των ζώων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης.

Η περιοχή τέθηκε σε καθεστώς περιορισμού σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων, με απαγόρευση διακίνησης ζώων και ζωικών προϊόντων χωρίς προηγούμενη έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Οι αρμόδιες αρχές καθησυχάζουν το κοινό, επισημαίνοντας ότι η ασθένεια δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν επηρεάζει την ασφάλεια των ζωικών προϊόντων, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.