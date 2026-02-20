Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

Με το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών στα μανικετόκουμπα εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου σημειώθηκαν και τα σοβαρά επεισόδια.

Ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την ενδυματική του επιλογή στον δημοσιογράφο, Δημήτρη Τάκη: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό; Σκέφτηκα ότι θα είναι πολλοί κομμουνιστές». Σημείωσε δε ότι τα μανικετόκουμπα ήταν δώρο όταν βρέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

?Α. Γεωργιάδης: «Προσπαθώντας να μπω στο νοσοκομείο έκαναν φραγμό οι διαδηλωτές και ξεκίνησαν τα επεισόδια»



