Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

Πώς σχολίασε ο υπουργός Υγείας την ενδυματική του επιλογή 

Με το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών στα μανικετόκουμπα εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου σημειώθηκαν και τα σοβαρά επεισόδια.

Ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την ενδυματική του επιλογή στον δημοσιογράφο, Δημήτρη Τάκη: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό; Σκέφτηκα ότι θα είναι πολλοί κομμουνιστές». Σημείωσε δε ότι τα μανικετόκουμπα ήταν δώρο όταν βρέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

