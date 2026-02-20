Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ο Άδωνις Γεωργιάδης - Νέα διαμαρτυρία από γιατρούς και νοσηλευτές

Αν και η άφιξη του υπουργού πραγματοποιήθηκε εκτός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου είχαν ήδη συγκεντρωθεί στον χώρο

Newsbomb

Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ο Άδωνις Γεωργιάδης - Νέα διαμαρτυρία από γιατρούς και νοσηλευτές

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομιλεί με διαδηλωτές έξω από το νοσοκομείο Μυτιλήνης. 

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο γενικό νοσοκομείο Μυτιλήνης βρέθηκε σήμερα (20/02) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό και τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου, για την παραλαβή του ανακαινισμένου κτιρίου.

Αν και η άφιξη του υπουργού πραγματοποιήθηκε εκτός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου είχαν ήδη συγκεντρωθεί στον χώρο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας στο νησί.

Ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το «Βοστάνειο» νοσοκομείο Μυτιλήνης μία ημέρα μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Πριν δύο χρόνια ήταν χρέπι»

Ο υπουργός Υγείας άκουσε τους διαμαρτυρόμενους εργαζομένους και στη συνέχεια είπε:

«Σήμερα παραλαμβάνουμε το κτήριο που πριν από δύο χρόνια ήρθα στο νησί και ήταν χρέπι. Μετά από δύο χρόνια αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Υγείας, εντάξαμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γκρεμίσαμε το κτήριο και χτίσαμε το νέο. Η κλινική θα λειτουργήσει το Πάσχα όταν θα έχουμε τον εξοπλισμό και το προσωπικό».

Στη συνέχεια επισήμανε ότι «το νοσοκομείο αυτό για να μην έχουμε στρεβλή εικόνα για τον κόσμο, στην αυτοαξιολόγηση των ασθενών έχει πάρει από τις υψηλότερες βαθμολογίες» σημειώνοντας, επίσης, ότι «οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία είναι μηδενικές».

«Λέτε ψέματα» του απάντησαν οι παρευρισκόμενοι.

Όσον αφορά στη θέση αναισθησιολόγου είπε ότι «είναι μέσα την προκήρυξη που ετοιμάζουμε την επόμενη εβδομάδα» προσθέτοντας ότι «η περιοχή αυτή ήταν "άγονο β" και έπαιρνε 50 ευρώ τον χρόνο και πλέον θα δίνεται υψηλότερη αποζημίωση».

Τέλος, διευκρίνισε ότι «έχουμε προκηρύξει και θέση νεφρολόγου».

Πρόσωπο με πρόσωπο με γιατρούς και νοσηλευτές

Παρά την προσπάθεια να αποφευχθεί η ένταση, ο υπουργός βρέθηκε τελικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαμαρτυρόμενους. Γιατροί και νοσηλευτές του έθεσαν άμεσα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, περιγράφοντας συνθήκες αυξημένης πίεσης, εφημερίες στα όρια της αντοχής και σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυσκολία στελέχωσης βασικών κλινικών, αλλά και στη διαρκή επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, καλείται να καλύψει ανάγκες που ξεπερνούν τις πραγματικές δυνατότητες του ιδρύματος. Οι εργαζόμενοι τόνισαν την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Μυτιλήνης, σύμφωνα με το stonisi.gr.

Σύσκεψη στο γραφείο του Διοικητή

Ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο του Διοικητή του νοσοκομείου, όπου ο κ. Γεωργιάδης άκουσε τις τοποθετήσεις τόσο στελεχών της διοίκησης όσο και του Συλλόγου Εργαζομένων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν στοιχεία για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, τις ελλείψεις σε ειδικότητες και τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται σε ένα νησιωτικό νοσοκομείο με ιδιαίτερα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά.

Η διοίκηση έθεσε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργική ενίσχυση του ιδρύματος, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επέμειναν στην ανάγκη μόνιμων προσλήψεων και όχι αποσπασματικών λύσεων. Το νησιωτικό πλαίσιο, με την απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και την αυξημένη πίεση κατά τους θερινούς μήνες, καθιστά, όπως υπογράμμισαν, επιτακτική μια διαφορετική αντιμετώπιση σε επίπεδο πολιτικής υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παιδιά 10 έως 13 ετών πίσω από σειρά κλοπών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες στην Αθήνα με καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή και παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικο για revenge porn σε βάρος 16χρονης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα με τη μοτοσικλέτα του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εξώδικο κατά της Εισαγγελίας από Καρυστιανού, Ψαρρόπουλο, Μπέζα, Κοκκάλα - Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος για επεισόδια στη Νίκαια: «Ο κ. Παπανικολάου φέρει μεγάλη ευθύνη»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονη κατήγγειλε 24χρονο για βιασμό όταν ήταν ανήλικη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η καινοτόμος εφαρμογή για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ «City4All» των μαθητών του Λυκείου Καρέα

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με Πορτοκάλογλου και στοιχεία απάντησε ο Σκέρτσος για επεισόδια και δημοσκόπηση

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος αστροφυσικός της NASA δολοφονήθηκε στη βεράντα του σπιτιού του - Μελετούσε δυνητικά επικίνδυνους κομήτες

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πριν 2 χρόνια η ψυχιατρική κλινική ήταν χρέπι»: Τι απάντησε ο Άδωνις σε διαμαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών της Μυτιλήνης για αυξήσεις, προσλήψεις και χρόνο εργασίας

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εργασιακή πραγματικότητα, νέα tech αξεσουάρ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στο Διδυμότειχο: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στο σπίτι της για 48 ώρες

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαγωνισμός «Scream 7»: Είστε έτοιμοι να δείτε (και να ακούσετε) ξανά τον Ghostface;

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Κυνήγι στη «Ζώνη Θανάτου»: Οι νέες τακτικές μάχης των Ρώσων στον πόλεμο της Ουκρανίας - Βίντεο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στο Βελεστίνο: Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά οι επιβαίνοντες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Roadster θα παρουσιαστεί κάποτε;

10:48LIFESTYLE

Peaky Blinders: The Immortal Man - Το πρώτο πλήρες χαοτικό τρέιλερ ενθουσιάζει τους θαυμαστές

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 5 χειρότεροι κωδικοί που μπορείς να βάλεις στο κινητό σου

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική μετά τις 17:00» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πριν 2 χρόνια η ψυχιατρική κλινική ήταν χρέπι»: Τι απάντησε ο Άδωνις σε διαμαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών της Μυτιλήνης για αυξήσεις, προσλήψεις και χρόνο εργασίας

10:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Εξετάζεται το όπλο της δολοφονίας του ισοβίτη να «μπήκε» από την πύλη τροφοδοσίας

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος αστροφυσικός της NASA δολοφονήθηκε στη βεράντα του σπιτιού του - Μελετούσε δυνητικά επικίνδυνους κομήτες

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει η σύλληψη Άντριου: Μπορεί να προκαλέσει την «πτώση των Ουίνδσορ»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ