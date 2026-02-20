Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ο Άδωνις Γεωργιάδης - Νέα διαμαρτυρία από γιατρούς και νοσηλευτές

Στο γενικό νοσοκομείο Μυτιλήνης βρέθηκε σήμερα (20/02) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον διοικητή της 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό και τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου, για την παραλαβή του ανακαινισμένου κτιρίου.

Αν και η άφιξη του υπουργού πραγματοποιήθηκε εκτός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου είχαν ήδη συγκεντρωθεί στον χώρο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα υγείας στο νησί.

Ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το «Βοστάνειο» νοσοκομείο Μυτιλήνης μία ημέρα μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Πριν δύο χρόνια ήταν χρέπι»

Ο υπουργός Υγείας άκουσε τους διαμαρτυρόμενους εργαζομένους και στη συνέχεια είπε:

«Σήμερα παραλαμβάνουμε το κτήριο που πριν από δύο χρόνια ήρθα στο νησί και ήταν χρέπι. Μετά από δύο χρόνια αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Υγείας, εντάξαμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γκρεμίσαμε το κτήριο και χτίσαμε το νέο. Η κλινική θα λειτουργήσει το Πάσχα όταν θα έχουμε τον εξοπλισμό και το προσωπικό».

Στη συνέχεια επισήμανε ότι «το νοσοκομείο αυτό για να μην έχουμε στρεβλή εικόνα για τον κόσμο, στην αυτοαξιολόγηση των ασθενών έχει πάρει από τις υψηλότερες βαθμολογίες» σημειώνοντας, επίσης, ότι «οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία είναι μηδενικές».

«Λέτε ψέματα» του απάντησαν οι παρευρισκόμενοι.

Όσον αφορά στη θέση αναισθησιολόγου είπε ότι «είναι μέσα την προκήρυξη που ετοιμάζουμε την επόμενη εβδομάδα» προσθέτοντας ότι «η περιοχή αυτή ήταν "άγονο β" και έπαιρνε 50 ευρώ τον χρόνο και πλέον θα δίνεται υψηλότερη αποζημίωση».

Τέλος, διευκρίνισε ότι «έχουμε προκηρύξει και θέση νεφρολόγου».

Πρόσωπο με πρόσωπο με γιατρούς και νοσηλευτές

Παρά την προσπάθεια να αποφευχθεί η ένταση, ο υπουργός βρέθηκε τελικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους διαμαρτυρόμενους. Γιατροί και νοσηλευτές του έθεσαν άμεσα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, περιγράφοντας συνθήκες αυξημένης πίεσης, εφημερίες στα όρια της αντοχής και σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυσκολία στελέχωσης βασικών κλινικών, αλλά και στη διαρκή επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, καλείται να καλύψει ανάγκες που ξεπερνούν τις πραγματικές δυνατότητες του ιδρύματος. Οι εργαζόμενοι τόνισαν την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ενίσχυσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Μυτιλήνης, σύμφωνα με το stonisi.gr.

Σύσκεψη στο γραφείο του Διοικητή

Ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο του Διοικητή του νοσοκομείου, όπου ο κ. Γεωργιάδης άκουσε τις τοποθετήσεις τόσο στελεχών της διοίκησης όσο και του Συλλόγου Εργαζομένων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν στοιχεία για τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, τις ελλείψεις σε ειδικότητες και τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούνται σε ένα νησιωτικό νοσοκομείο με ιδιαίτερα γεωγραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά.

Η διοίκηση έθεσε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργική ενίσχυση του ιδρύματος, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επέμειναν στην ανάγκη μόνιμων προσλήψεων και όχι αποσπασματικών λύσεων. Το νησιωτικό πλαίσιο, με την απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα και την αυξημένη πίεση κατά τους θερινούς μήνες, καθιστά, όπως υπογράμμισαν, επιτακτική μια διαφορετική αντιμετώπιση σε επίπεδο πολιτικής υγείας.

