Αγαπηδάκη για Άδωνι: Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, γράφει η αναπληρώτρια υπουργός σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα

Newsbomb

Αγαπηδάκη για Άδωνι: Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος

Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος, επισημαίνει σε ανάρτησή της για τα επεισόδια εις βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, το πρωί της Πέμπτης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Όσοι του επιτέθηκαν» δεν επιτέθηκαν στον ίδιο, «αλλά στον Υπουργό Υγείας», γράφει η κυρία Αγαπηδάκη σε ανάρτησή της στο facebook και συμπληρώνει πως «είναι αδιανόητο να μη σταθεί στο πλάι του όταν υφίσταται τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες».

«Δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη», γράφει επίσης η αναπληρώτρια υπουργός.

Η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

«Μπορεί να διαφωνεί κάποιος πολιτικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, να μην τον συμπαθεί, μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει.
Όμως είναι αδιανόητο να μη σταθεί στο πλάι του όταν υφίσταται τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες. Συνεργάζομαι μαζί του επί δύο και πλέον έτη και μπορώ να σας πω δύο πράγματα που δε μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος για τον Άδωνη. Δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Όσοι του επιτέθηκαν χτες, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά στον Υπουργό Υγείας. Και δε νομίζω ότι υπάρχει δημοκράτης πολίτης ή πολιτικός σε οποιοδήποτε κόμμα που επιθυμεί ο Υπουργός Υγείας της χώρας του, όποιος και αν είναι, να κινδυνεύει να χτυπηθεί από τραμπούκους επειδή κάνει τη δουλειά του. Γιατί αυτό έγινε χτες. Τα μεσοβέζικα ναι μεν αλλά, δείχνουν ότι υπάρχει ένα μέρος της αντιπολίτευσης που θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος. Νέτα, σκέτα και ευθέως, για να ξέρουμε τι μας γίνεται».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Παιδιά 10 έως 13 ετών πίσω από σειρά κλοπών

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες στην Αθήνα με καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή και παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικο για revenge porn σε βάρος 16χρονης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα με τη μοτοσικλέτα του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εξώδικο κατά της Εισαγγελίας από Καρυστιανού, Ψαρρόπουλο, Μπέζα, Κοκκάλα - Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος για επεισόδια στη Νίκαια: «Ο κ. Παπανικολάου φέρει μεγάλη ευθύνη»

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονη κατήγγειλε 24χρονο για βιασμό όταν ήταν ανήλικη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η καινοτόμος εφαρμογή για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ «City4All» των μαθητών του Λυκείου Καρέα

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με Πορτοκάλογλου και στοιχεία απάντησε ο Σκέρτσος για επεισόδια και δημοσκόπηση

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος αστροφυσικός της NASA δολοφονήθηκε στη βεράντα του σπιτιού του - Μελετούσε δυνητικά επικίνδυνους κομήτες

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πριν 2 χρόνια η ψυχιατρική κλινική ήταν χρέπι»: Τι απάντησε ο Άδωνις σε διαμαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών της Μυτιλήνης για αυξήσεις, προσλήψεις και χρόνο εργασίας

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εργασιακή πραγματικότητα, νέα tech αξεσουάρ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στο Διδυμότειχο: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στο σπίτι της για 48 ώρες

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαγωνισμός «Scream 7»: Είστε έτοιμοι να δείτε (και να ακούσετε) ξανά τον Ghostface;

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Κυνήγι στη «Ζώνη Θανάτου»: Οι νέες τακτικές μάχης των Ρώσων στον πόλεμο της Ουκρανίας - Βίντεο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στο Βελεστίνο: Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά οι επιβαίνοντες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Roadster θα παρουσιαστεί κάποτε;

10:48LIFESTYLE

Peaky Blinders: The Immortal Man - Το πρώτο πλήρες χαοτικό τρέιλερ ενθουσιάζει τους θαυμαστές

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 5 χειρότεροι κωδικοί που μπορείς να βάλεις στο κινητό σου

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ισχυρές καταιγίδες στην Αττική μετά τις 17:00» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό» - Τι είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη για τη νόσο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πριν 2 χρόνια η ψυχιατρική κλινική ήταν χρέπι»: Τι απάντησε ο Άδωνις σε διαμαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών της Μυτιλήνης για αυξήσεις, προσλήψεις και χρόνο εργασίας

10:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Εξετάζεται το όπλο της δολοφονίας του ισοβίτη να «μπήκε» από την πύλη τροφοδοσίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος αστροφυσικός της NASA δολοφονήθηκε στη βεράντα του σπιτιού του - Μελετούσε δυνητικά επικίνδυνους κομήτες

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα με τη μοτοσικλέτα του

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ