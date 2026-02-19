Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ

Επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο πραγματοποίησε στάση εργασίας και συγκέντρωση. Στην ανακοίνωση τους αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι ο υπουργός "έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του", "έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο" και "έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού". (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Αν δεν ήταν σήμερα η αστυνομία, τα ΜΑΤ, η ΟΠΚΕ, θα με είχαν σκοτώσει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τα σοβαρά επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Ο υπουργός ευχαρίστησε την ελληνική αστυνομία και τα ΜΑΤ και σημείωσε πως έδρασαν με «φοβερό επαγγελματισμό».

Όσον αφορά τις καταγγελίες ότι τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους διαδηλωτές, παρέπεμψε στα βίντεο από τα επεισόδια. «Αν δείτε τα βίντεο, μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στα ΜΑΤ» επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τη σύλληψη του γιατρού, είπε πως τον έφτυσε, τον έβρισε και τον χτύπησε.

Ερωτηθείς γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι διαδηλωτές, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε επειδή είναι κομμουνιστές και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μάλλον διαμαρτύρονται απλά και μόνο για να διαμαρτύρονται» πρόσθεσε.

«Αυτή τη μέρα διάλεξαν κάποιοι τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς να αποφασίσουν να εμποδίσουν διά της βίας τον Υπουργό Υγείας να μπει στο νοσοκομείο», ανάφερε σε οργίλο τόνο ο κ. Γεωργιάδης σε δηλώσεις του νωρίτερα.

Επίσης, ο υπουργός Υγείας καυτηρίασε ότι η επίθεση δεν ήταν προσωπική, αλλά κατά της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σκιαγράφησε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μαζί με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όταν εγκλωβίστηκαν μεταξύ διαδηλωτών και κιγκλιδωμάτων.

Δείχνοντας το χέρι του, ανέφερε ότι πονάει και πως «έχει μελανιάσει όλο» από τις αγκωνιές που δέχθηκε.

«Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα σοβαρά. Πονάει το χέρι μου, αλλά δεν φοβόμαστε. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό, δεν φοβάται τη βία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «γελοίες» τις κατηγορίες ότι αστυνομικοί χτύπησαν διαδηλωτές αφού, όπως προσέθεσε, «όλα έγιναν με ανοιχτές κάμερες».

Μιλώντας για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο αρμόδιος υπουργός επισήμανε ότι είναι πλήρως αναβαθμισμένο, αυξάνει ουσιαστικά τη δυναμικότητα και βελτιώνει την ποιότητα της επείγουσας φροντίδας.

«Με περισσότερες θέσεις εξέτασης, ενισχυμένες κλίνες, αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ και ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αξιοποιείται με σχέδιο και διαφάνεια, ώστε να αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις δημόσιες δομές υγείας. Και δεν σταματάμε εδώ: με τα επιπλέον έργα που δρομολογούνται στο Νοσοκομείο, ενισχύουμε συνολικά τις υποδομές του και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες τα επόμενα χρόνια», όπως σημείωσε.

Ο υπουργός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε πως με τις κάμερες ανοιχτές «λένε ότι η αστυνομία χτύπησε “απρόκλητα” διαδηλωτές», «φανταστείτε τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες».

«Δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από τη συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην αστυνομία», προσθέτει στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Επειδή κάποιοι και κάποια κόμματα έχουν το θράσος να λένε ότι σήμερα στη Νίκαια, “απρόκλητα” η Αστυνομία κτύπησε τους διαδηλωτές δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από τη συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην Αστυνομία. Φανταστείτε αν τα λένε αυτά με τις κάμερες ανοιχτές τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες».

Ένταση στα Βουλή για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Τα επεισόδια στη Νίκαια προκάλεσαν και πολιτική αντιπαράθεση στο Κοινοβούλιο. Κόμματα στήριξαν τους διαδηλωτές, επέκριναν όμως την προσπάθειά τους να εμποδίσουν την είσοδο του υπουργού στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, από το ΚΚΕ ο κ. Καραθανασόπουλος έκανε λόγο για πρόκληση και φιέστες του υπουργού Υγείας, προκαλώντας την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έκανε λόγο για νοσηρές μειοψηφίες που δεν εκπροσωπούν το σύνολο των υγειονομικών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε πως δεν μπορούν να απαγορεύουν την είσοδο του υπουργού στο νοσοκομείο.

Ο κ. Ζαμπάρας από τον ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ότι τα ΜΑΤ χτύπησαν τους γιατρούς.

Οξεία επίθεση στον κ. Γεωργιάδη εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το χρονικό των επεισοδίων

Στα «χέρια» ήρθαν εργαζόμενοι και συγκεντρωμένοι με τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους κατά την είσοδο στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας 11.00 – 15.00 για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη συγκέντρωση. Ο Σύλλογος Εργαζομένων κατηγορεί τον υπουργό ότι «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του, έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Στην ανακοίνωση, επίσης, αναφέρουν ότι το τμήμα που θα εγκαινιάσει ο υπουργός «έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου.

Έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο έπειτα από κάθε εφημερία που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες.

Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να βγει η εφημερία και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό».

