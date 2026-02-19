Αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός για τα επεισόδια στη Νίκαια – Δεν θα κινηθεί νομικά ο Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας δεν θα κινήσει νομικές διαδικασίες για τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb

Αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός για τα επεισόδια στη Νίκαια – Δεν θα κινηθεί νομικά ο Γεωργιάδης

Επεισοδιακή επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

ΕΛΛΑΔΑ
Άκρως επεισοδιακή ήταν η σημερινή (19/02) επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου ήρθε αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους εργαζόμενους και συνδικαλιστές.

Η κατάσταση «εκτραχύνθηκε» γρήγορα, με τον υπουργό να γίνεται αποδέκτης συνθημάτων όπως: «Φύγε από εδώ, έξω οι φασίστες» κι εκείνος να απαντά ότι «σήμερα είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου, κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα».

Μάλιστα, στον απόηχο της έντασης προσήχθη ένας γιατρός, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλη Γιαννάκο (που ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό), να αναφέρει ότι υπουργός Υγείας δεν θα κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον του συγκεκριμένου εργαζόμενου, μιλώντας στο Newsbomb.

Το χρονικό των επεισοδίων

Διαμαρτυρόμενοι νοσηλευτές και αστυνομικές δυνάμεις «ήρθαν στα χέρια» έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά την πρωινή επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη.

Επεισόδια κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Μάλιστα, έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας 11.00 – 15.00 για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη συγκέντρωση. Ο Σύλλογος Εργαζομένων κατηγορεί τον υπουργό ότι «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του, έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Στην ανακοίνωση, επίσης, αναφέρουν ότι το τμήμα που θα εγκαινιάσει ο υπουργός «έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου.

Έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο έπειτα από κάθε εφημερία που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες.

Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να βγει η εφημερία και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό».

