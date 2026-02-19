«Εμείς είμαστε με το Ισραήλ! Μπορούμε;»: Η απάντηση Άδωνι σε διαδηλώτρια στο Αρεταίειο

Μετά το περιστατικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε ανάρτησή του στο Χ ότι οι διαμαρτυρίες

«Εμείς είμαστε με το Ισραήλ! Μπορούμε;»: Η απάντηση Άδωνι σε διαδηλώτρια στο Αρεταίειο

Έντονο διάλογο με συγκεντρωμένους έξω από το Αρεταίειο νοσοκομείο είχε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός ρώτησε τους συγκεντρωμένους τους λόγους της κινητοποίησης και έλαβε ως απάντηση ότι είναι «ανεπιθύμητος». Στη συνέχεια, όταν αναρωτήθηκε αν η διαμαρτυρία σχετίζεται με το ΕΣΥ και το Αρεταίειο, ακούστηκε η απάντηση ότι είναι «υπεύθυνος για όλα τα εγκλήματα».

Κατόπιν από πλευράς διαδηλωτών έγινε αναφορά στη Γάζα και στο Ισραήλ με τον κ. Γεωργιάδη να θέτει το ζήτημα της 7ης Οκτωβρίου 2023. Τότε μία από τις συγκεντρωμένες δήλωσε μπροστά στην κάμερα «είμαστε με τη Χαμάς».

Ο υπουργός απάντησε ότι «αν είστε με τη Χαμάς, εμείς είμαστε με το Ισραήλ», με τους διαδηλωτές να αντιδρούν και τον ίδιο να κλείνει το συγκεκριμένο σκέλος λέγοντας ότι δεν γίνεται «εσείς να μπορείτε» να παίρνετε θέση και «όχι εμείς».

Η ανάρτηση του υπουργού

Μετά το περιστατικό, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε ανάρτησή του στο Χ ότι οι διαμαρτυρίες και τα αιτήματα των συγκεντρωμένων δεν έχουν σχέση με το ΕΣΥ.

