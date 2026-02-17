Γεωργιάδης για μοντέρ Mega: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

«Έπρεπε να μείνει μέσα στο κέντρο υγείας και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ»

Μίλτος Τσεκούρας

Γεωργιάδης για μοντέρ Mega: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του αναφερόμενος στον θάνατο του μοντέρ του mega, Κώστα Κοσμίδη, τόνισε ότι «σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά».

Μιλώντας στο Live News δήλωσε: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά. Φαινόταν ότι ήταν σε εξέλιξη ισχαιμικό επεισόδιο. Έπρεπε να μείνει μέσα στο κέντρο υγείας και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Σίγουρα θα είχε την σωστή ευκαιρία την οποία και έχασε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Ο γιατρός λέει ότι ο ασθενής επέμενε να μην περιμένει.

Δεν ρίχνω καμία ευθύνη στον ασθενή. Η δουλειά του γιατρού ήταν να του εξηγήσει ότι θα κάτσεις εδώ να περιμένεις.

Ο γιατρός εκείνη την ώρα του επέτρεψε να φύγει. Ήταν μία κρίση του γιατρού εκείνη τη στιγμή».

«Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»

Ο Κώστας Κοσμίδης άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο, αφότου επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, από όπου τού είπαν να φύγει, ενώ δεν υπήρχε ούτε ασθενοφόρο.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, συγκινημένος, αναφέρθηκε στις συνθήκες του θανάτου του Κώστα Κοσμίδη: «Ο Κώστας πήγε εχθές το πρωί στο Ιατρικό Κέντρο Σαλαμίνας. Τού έκαναν καρδιογράφημα και του είπαν ότι μπορεί να έχει κάτι, αλλά δεν έχουν διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Και έφυγε μόνος του με το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν 83 ετών πατέρας του να βρει νοσοκομείο. Δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε στη μέση του δρόμου. Η έρευνά μας δείχνει ευθύνες που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Αν είχε μείνει στο Κέντρο Υγείας ο Κώστας θα ήταν σήμερα ζωντανός. Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες – Σε ποιους απευθύνεται

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μια φωτογραφία και μια ανάμνηση στη μνήμη της από το Μουσείο της Ακρόπολης

18:50LIFESTYLE

Διχάστηκε το κοινό με την ερμηνεία της Naomi Watts ως Jackie Kennedy στη σειρά «Love Story»

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Jesse Jackson: Από την συμπόρευση με τον Martin Luther King μέχρι την υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ και τους Obama - Mandela - Φωτογραφίες

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για τα πυρηνικά

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ράμπα αναπήρων «αποκλεισμένη» από σιδερένια μπάρα μπροστά σε Δημοτικό Σχολείο

18:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Ανήλικη έκλεβε κοσμήματα από τη μητέρα της - Τα έδινε ενέχυρο σε φίλους και έπαιρνε ποσοστά

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη που λήστεψε δύο ανήλικους

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναβαθμίζονται οι αεροπορικές λειτουργίες στην Αθήνα - Τι είναι το έργο Athenian

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αγγούρια από χρυσάφι εν καιρώ πολέμου - Εφημερίδα προσέφερε στους αναγνώστες της σπόρους

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους 18-29 ετών: Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε επιδότηση €17.500

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα - Αποκλεισμένα χωριά, κατολισθήσεις και πλημμύρες

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγούσε πατίνι με το κινητό στο χέρι και παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Αθωώθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην βουλευτής για τα «χρυσά διαβατήρια»

18:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Πότε αναμένονται έντονα φαινόμενα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Μητσοτάκη για τους νέους: Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί μέχρι τέλη Μαρτίου

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πατήρ Αντώνιος: «Ήρθαν παιδιά με σθένος και είπαν "όλα είναι ψέμματα"»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Επέστρεψε στις ΗΠΑ η «χρυσή» ολυμπιονίκης του σκι για χειρουργείο - «Δεν έχω σταθεί στα πόδια μου για πάνω από μια εβδομάδα»

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν, Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε εύστοχοι όπως στο πρώτο ματς»

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους 18-29 ετών: Δείτε πώς μπορείτε να λάβετε επιδότηση €17.500

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο βίντεο Μητσοτάκη για τους νέους: Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί μέχρι τέλη Μαρτίου

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ