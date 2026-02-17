Γεωργιάδης για μοντέρ Mega: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε δηλώσεις του αναφερόμενος στον θάνατο του μοντέρ του mega, Κώστα Κοσμίδη, τόνισε ότι «σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά».

Μιλώντας στο Live News δήλωσε: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά. Φαινόταν ότι ήταν σε εξέλιξη ισχαιμικό επεισόδιο. Έπρεπε να μείνει μέσα στο κέντρο υγείας και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Σίγουρα θα είχε την σωστή ευκαιρία την οποία και έχασε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Ο γιατρός λέει ότι ο ασθενής επέμενε να μην περιμένει.

Δεν ρίχνω καμία ευθύνη στον ασθενή. Η δουλειά του γιατρού ήταν να του εξηγήσει ότι θα κάτσεις εδώ να περιμένεις.

Ο γιατρός εκείνη την ώρα του επέτρεψε να φύγει. Ήταν μία κρίση του γιατρού εκείνη τη στιγμή».

«Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει»

Ο Κώστας Κοσμίδης άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο, αφότου επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, από όπου τού είπαν να φύγει, ενώ δεν υπήρχε ούτε ασθενοφόρο.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, συγκινημένος, αναφέρθηκε στις συνθήκες του θανάτου του Κώστα Κοσμίδη: «Ο Κώστας πήγε εχθές το πρωί στο Ιατρικό Κέντρο Σαλαμίνας. Τού έκαναν καρδιογράφημα και του είπαν ότι μπορεί να έχει κάτι, αλλά δεν έχουν διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Και έφυγε μόνος του με το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν 83 ετών πατέρας του να βρει νοσοκομείο. Δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο. Πέθανε στη μέση του δρόμου. Η έρευνά μας δείχνει ευθύνες που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Αν είχε μείνει στο Κέντρο Υγείας ο Κώστας θα ήταν σήμερα ζωντανός. Αισθανόμαστε ότι τον άφησαν να πεθάνει».

