Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα

Συνελήφθη ένας γιατρός 

Επεισόδια κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

«Σήμερα είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου. Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια.

«Το κάνουμε καινούριο το νοσοκομείο. Μαζεύτηκαν μέλη του σωματείου εργαζομένων που ανήκουν στο ΚΚΕ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ», πρόσθεσε σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο OPEN με αφορμή όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».

Σύμφωνα με πληροφορίες για τα επεισόδια συνελήφθη ένας γιατρός.

Το χρονικό των επεισοδίων

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαμαρτυρόμενων νοσηλευτών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στα «χέρια» ήρθαν εργαζόμενοι και συγκεντρωμένοι με τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους κατά την είσοδο στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας 11.00 – 15.00 για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη συγκέντρωση. Ο Σύλλογος Εργαζομένων κατηγορεί τον υπουργό ότι «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του, έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Στην ανακοίνωση, επίσης, αναφέρουν ότι το τμήμα που θα εγκαινιάσει ο υπουργός «έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου.

Έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο έπειτα από κάθε εφημερία που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες.

Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να βγει η εφημερία και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό».

