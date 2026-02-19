Γεωργιάδης: «Τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς» - «Έχει μελανιάσει το χέρι μου από αγκωνιές»

Αυτή τη μέρα διάλεξαν κάποιοι τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς να αποφασίσουν να εμποδίσουν διά της βίας τον Υπουργό Υγείας να μπει στο νοσοκομείο» ανέφερε ο υπουργός Υγείας για τα επεισόδια στη Νίκαια

Γεωργιάδης: «Τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς» - «Έχει μελανιάσει το χέρι μου από αγκωνιές»
Έντονη ήταν η αντίδραση του υπουργείο Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα επεισόδεια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εγκαίνιων των ανακαινισμένων ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «'Αγιος Παντελεήμων».

«Αυτή τη μέρα διάλεξαν κάποιοι τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς να αποφασίσουν να εμποδίσουν διά της βίας τον Υπουργό Υγείας να μπει στο νοσοκομείο», ανάφερε σε οργίλο τόνο ο κ. Γεωργιάδης.

Επίσης, ο υπουργός Υγείας καυτηρίασε ότι η επίθεση δεν ήταν προσωπική, αλλά κατά της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σκιαγράφησε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μαζί με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όταν εγκλωβίστηκαν μεταξύ διαδηλωτών και κιγκλιδωμάτων.

Δείχνοντας το χέρι του, ανέφερε ότι πονάει και πως «έχει μελανιάσει όλο» από τις αγκωνιές που δέχθηκε.

«Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα σοβαρά. Πονάει το χέρι μου, αλλά δεν φοβόμαστε. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό, δεν φοβάται τη βία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «γελοίες» τις κατηγορίες ότι αστυνομικοί χτύπησαν διαδηλωτές αφού, όπως προσέθεσε, «όλα έγιναν με ανοιχτές κάμερες».

Μιλώντας για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο αρμόδιος υπουργός επισήμανε ότι είναι πλήρως αναβαθμισμένο, αυξάνει ουσιαστικά τη δυναμικότητα και βελτιώνει την ποιότητα της επείγουσας φροντίδας.

«Με περισσότερες θέσεις εξέτασης, ενισχυμένες κλίνες, αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ και ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αξιοποιείται με σχέδιο και διαφάνεια, ώστε να αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις δημόσιες δομές υγείας. Και δεν σταματάμε εδώ: με τα επιπλέον έργα που δρομολογούνται στο Νοσοκομείο, ενισχύουμε συνολικά τις υποδομές του και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες τα επόμενα χρόνια», όπως σημείωσε.

Ο υπουργός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε πως με τις κάμερες ανοιχτές «λένε ότι η αστυνομία χτύπησε “απρόκλητα” διαδηλωτές», «φανταστείτε τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες».

«Δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από τη συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην αστυνομία», προσθέτει στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Επειδή κάποιοι και κάποια κόμματα έχουν το θράσος να λένε ότι σήμερα στη Νίκαια, “απρόκλητα” η Αστυνομία κτύπησε τους διαδηλωτές δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από τη συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην Αστυνομία. Φανταστείτε αν τα λένε αυτά με τις κάμερες ανοιχτές τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες».

