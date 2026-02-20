Άδωνις για επεισόδια στο νοσοκομείο: «Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ»

Νέες απαντήσεις για όσα διαδραματίστηκαν χθες στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νικαίας με τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της Αστυνομίας, παρείχε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στηλιτεύοντας την τακτική μερίδας διαμαρτυρομένων.

Το ζήτημα της χθεσινής επίθεσης έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και έχει προκαλέσει νέα πολιτική αντιπαράθεση.

Γεωργιάδης: Να υποχωρήσω στον τραμπουκισμό;

«Τι πρέπει να κάνει ο υπουργός Υγείας; Να υποχωρήσει στον τραμπουκισμό; Δηλαδή να ακυρώσω εγώ τα εγκαίνια με προσκεκλημένους του Μητροπολίτη, τον μηχανικό που κατασκεύασε το έργο και να τους πω, παιδιά ακούστε, επειδή τώρα μαζεύτηκαν αυτοί να το κάνουμε μια άλλη μέρα ή μια άλλη ώρα και άρα να δείξω σε αυτούς ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν κάποιου είδους εξουσία στο νοσοκομείο; Ή να επιμείνω στην αρχή ότι το κράτος δεν μπορεί να υποχωρεί στην βία;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 σχετικά με τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας.

«Εγώ επέλεξα το εξής ότι, στην Ελλάδα είναι απολύτως συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα η διαμαρτυρία και καλώς είναι. Εγώ το υπερασπίζομαι αυτό. Άλλωστε αυτό που λέω από χθες είναι ότι η βασική μας διαφορά και το σημείο της υπεροχής της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι ότι στο δικό μας πολίτευμα, άνθρωποι αυτών των ιδεών μπορούν να διαδηλώνουν όσο θέλουν. Αν αυτοί κυβερνούσαν την Ελλάδα, εμείς θα ήμασταν στα γκούλαγκ. Αυτή είναι η διαφορά» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς αν γνωρίζει τους διαδηλωτές, είπε πως «είναι μέλη του σωματείου που είναι ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκλεγμένοι. Προφανώς τους ξέρω. Και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, προσκείμενο στο ΚΚΕ».

Το θέμα είχε λυθεί

Μάλιστα επισήμανε ότι το θέμα για το οποίο διαμαρτύρονταν έχει λυθεί ήδη και είχε συνάντηση μαζί τους ακριβώς για αυτό.

«Αυτό για το οποίο φωνάζανε ότι δήθεν πήραμε 14 ειδικευόμενους από τη Νίκαια γι’ αυτό εκνευρίστηκαν, το έχουμε ήδη λύσει σε συμφωνία μαζί τους 3 μέρες πριν, την Παρασκευή και 13 στο γραφείο μου. Ξέρουν τη λύση που έχουμε δώσει. Γράψαμε και διάταξη νόμου. Τους έχουμε δείξει τη διάταξη νόμου, ξέρουν και πότε θα ψηφιστεί. Φωνάζουν για κάτι που έχει ήδη λυθεί».

Πώς αντέδρασε η αστυνομική δύναμη

Ως προς τη διαχείριση της κατάστασης από τις αστυνομικές δυνάμεις, ανέφερε τα εξής:

«Η αστυνομία χθες ήταν τρεις κύριες ομάδες. Ήταν η ΥΜΕΤ, ήταν η ΔΡΑΣΗ και η ΟΠΚΕ. Έδειξαν φοβερό επαγγελματισμό. Εγώ πήρα τον κύριο Χρυσοχοΐδη και τον συνεχάρην μετά από τα γεγονότα, να εξηγήσω αμέσως το γιατί.

Έχει φτάσει εκεί η αστυνομία. Δεν έχουν πει οι αστυνομικοί κιχ, δεν έχουν προκαλέσει κανέναν. Όταν αρχίζουν τα επεισόδια, τους βαράγανε, τους φτύνανε, τους βρίζανε. Μιλάμε για συμπεριφορά κάφρων πραγματικά. Οι αστυνομικοί, απολύτως καλά εκπαιδευμένοι, δεν απαντούσαν απολύτως σε καμία πρόκληση, μέχρι που άρχισε η κανονική βία, όταν άρχισαν δηλαδή να βαράνε οι διαδηλωτές. Προφανώς, όταν αρχίζουν να βαράνε οι διαδηλωτές δεν μπορεί η αστυνομία να αντιδρά με στωικότητα. Οι γκλομπιές που λέτε, ήρθαν ως αποτέλεσμα της φοβερής βίας των διαδηλωτών και ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν τη βία. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή, όταν ήμασταν μέσα στα εγκαίνια, παραλίγο να γκρεμίσουν την πόρτα, την πόρτα την καινούργια, να την γκρεμίσουν κάτω, να σπάσουν τα τζάμια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να δέρνουν μόνο οι διαδηλωτές. (…)

Η αστυνομία αποτελεί νόμιμη κρατική υπηρεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να ερεθίζει η παρουσία της Αστυνομίας. Δεν είναι παράνομη η αστυνομία».

Απάντηση για τα περί υποστελέχωσης των νοσοκομείων

Σχετικά με τις κατηγορίες ότι ανακαινίζονται τα νοσοκομεία αλλά δεν υπάρχει το απαιτούμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να τα στελεχώσει, τόνισε «εάν μου πείτε ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο στα 127 που διοικώ, που έχει πολύ μεγάλη πρόοδο σε όλους τους δείκτες όσο το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, η απάντηση είναι όχι. Το Γενικό Κρατικό Νίκαιας είχε προϋπολογισμό το 2019 33,8 εκατομμύρια, το 2025 58,6 εκατομμύρια, ανέβηκε 76%. Σε ιατρικό προσωπικό, έχει συν 65 γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, συν 155 νοσηλευτές, Σε λοιπό προσωπικό συν 133, σε ειδικευόμενους αν θυμάμαι καλά συν 46. Μιλάμε ότι μέσα σε 7 χρόνια έχει 400 άτομα αύξηση προσωπικού. 400 στα 1900. Δηλαδή μιλάμε για μια τάξη άνω του 20%, όλου του προσωπικού.

Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε στα σοβαρά σε ένα νοσοκομείο που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η παρούσα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει προσθέσει 400 άτομα προσωπικό ότι αυτό το νοσοκομείο διαμαρτύρεται για έλλειψη προσωπικού;».

Για ποιο λόγο γίνονται διαδηλώσεις

Απαντώντας στο επιχείρημα που τίθεται, ότι εφόσον δεν υπάρχουν τα προβλήματα που αναφέρονται γιατί επομένως υπάρχουν αυτές οι διαδηλώσεις και οι εντάσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αυτές δεν συμβαίνουν σε όλα τα νοσοκομεία.

«Προχθές το πρωί ήμουν στο Παίδων Πεντέλης. Δεν έπαιξε κανένα κανάλι ότι πήγα στο Παίδων Πεντέλης. Γιατί δεν έπαιξε; Γιατί δεν είχε διαδηλωτές να γίνει φασαρία. Να καταλάβετε πώς δουλεύει η επικοινωνία. Εγώ πάω σε 3 με 4 νοσοκομεία την εβδομάδα. Εσείς μαθαίνετε για ένα με δύο νοσοκομεία το μήνα. Ποια νοσοκομεία μαθαίνετε; Αυτά που γίνεται φασαρία. Γιατί σε αυτά που δεν γίνεται φασαρία δεν ασχολείται κανένας. Άρα αν χθες είχα πάει και δεν είχε διαδηλωτές δεν θα ξέρατε ότι πήγα Νίκαια.

Να φέρω ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο. Πριν από ένα μήνα, στις γιορτές είχα πάει να κάνω τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στον Ερυθρό. Καλή ώρα σαν τα χθεσινά νέα ΤΕΠ στην Νίκαια. Στον Ερυθρό που πήγα η πρόεδρος του σωματείου ήρθε, μου έδωσε λουλούδια ΠΑΣΟΚ είναι η πρόεδρος, πήρε τον λόγο, έδωσε συγχαρητήρια και ευχαρίστησε για το έργο. Αφού τελειώσαμε με τα εγκαίνια όλοι αγαπημένοι και βγήκαμε φωτογραφίες εργαζόμενοι, συνδικαλιστές οι πάντες, κάναμε και σύσκεψη μέσα για να δούμε τις ελλείψεις και κάναμε και πολύ ωραία κουβέντα. Έχω ανεβάσει το βίντεο.

Το βίντεο αυτό έχει κάνει 70.000 views. Δεν έπαιξε ένα μονόστηλο, δεν έπαιξε στα δελτία ειδήσεων, δεν ανέβηκε σε σάιτ, δεν ασχολήθηκε κανένας. Αυτό που η πρόεδρος του σωματείου καλωσόρισε τον υπουργό, του έδωσε λουλούδια και του είπε, ευχαριστώ πολύ.

Γιατί δεν έγινε φασαρία. Την επόμενη μέρα, ακριβώς την επόμενη μέρα, το επόμενο 24ωρο, έχω πάει στο Γεννηματά να κόψω την πίτα της Ματίνας Παγώνη. Εκεί έρχονται τέσσερις συνδικαλιστές πάλι του Ανταρσύα, αρχίζουν να με βρίζουν. Πετάχτηκε μια κυρία, αρχίζει να με υπερασπίζεται, ανεβάζουν αυτό το βίντεο. Ξέρετε πόσα views έκανε αυτό το βίντεο; Δύο εκατομμύρια. Άρα, για να γίνει γνωστή η επίσκεψή μου πρέπει να έχει φασαρία. Μετά μου λέτε, μα όπου πάτε γίνεται φασαρία. Όχι, δεν γίνεται όπου πάω» ανέφερε.

Πολιτικές τοποθετήσεις για τα επεισόδια

Πολλές ήταν και σήμερα οι πολιτικές τοποθετήσεις σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια. Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος είπε μεταξύ άλλων ότι η αντιπολίτευση που νομιμοποιεί αυτές τις απαράδεκτες εκδηλώσεις βίας ως κάτι "κανονικό" οφείλει να κάνει μια σοβαρή ενδοσκόπηση για το τι σημαίνει πρόοδος και τι οπισθοδρόμηση σε μια δημοκρατία.

Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος, επισημαίνει σε ανάρτησή της για τα επεισόδια εις βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, το πρωί της Πέμπτης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Ήταν αμυντική η στάση της αστυνομίας στη Νίκαια», σχολίασε σήμερα για τα χθεσινά επεισόδια στο νοσοκομείο κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επίσης σύμφωνα με όσα είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ: «Ο κ. Παπανικολάου φέρει μεγάλη ευθύνη για τα επεισόδια στη Νίκαια».

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, από την πλευρά της σχολίασε:

Χωρίς υποσημείωση και κομματική διγλωσσία θα πρέπει να καταδικαστεί το επεισόδιο στο Νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, τόνισε η βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στην τηλεοπτική εκπομπή του Σκάι «ΣΗΜΕΡΑ» και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο και συμπλήρωσε ότι αν είχαμε κάποιο θλιβερό συμβάν όλοι θα έλεγαν πού είναι η Αστυνομία.

Είναι θλιβερό μία μειοψηφία να προσπαθεί κάθε φορά να δημιουργήσει ένα μπάχαλο. Εδώ το αυτονόητο ήταν ο υπουργός Υγείας να πάει να εγκαινιάσει μία πτέρυγα εκ των επειγόντων περιστατικών και να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα για το νοσοκομείο της Νίκαιας, εμείς δε λέμε ότι όλα τα προβλήματα με μιας έχουν εξαλειφθεί αλλά, σε σχέση με το '19 έχουμε πάνω από 400 εργαζόμενους και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης έχει γίνει η απαιτούμενη κτιριακή ανακαίνιση.

Για την παρουσία της Αστυνομίας στο χώρο των επεισοδίων στο Νοσοκομείο της Νίκαιας

Αν σήμερα είχαμε τα χειρότερα όσον αφορά στον κ. Γεωργιάδη ή όποιον ήταν εκεί θα λέγαμε πού είναι η Αστυνομία. Η Αστυνομία ήταν εκεί για να προστατέψει καταστάσεις. Και σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε η ίδια θεώρησε ότι η κατάσταση ήταν έκρυθμη και έπρεπε να βρίσκεται στο Νοσοκομείο της Νίκαιας. Αυτό το επεισόδιο θα πρέπει να καταδικαστεί χωρίς υποσημείωση γιατί η Αστυνομία είναι εκεί για να προστατέψει. .

Βλέπουμε πάλι αυτή τη διγλωσσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που άλλη επιχειρηματολογία έχουν ως αντιπολίτευση και άλλη ως κυβέρνηση.

Βασική αρχής της Δημοκρατίας είναι η κριτική, αλλά άλλο αυτό και άλλο να κατηγορούμε ολόκληρες παρατάξεις. Γιατί μετά αυτό γυρνάει και μπούμερανγκ, όταν κατηγορούμε για διαφθορά μια ολόκληρη παράταξη επειδή μπορεί ένα μέλος ή ένα στέλεχος εμπλέκεται σε κάτι. Δεν γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα σκάνδαλο κάποιος του ΠΑΣΟΚ να είναι από πίσω. Και σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, ας θυμηθούν τον Καλογρίτσα και τον καταδικασμένο υπουργό που έχουν στις τάξεις τους.

Στον αντίποδα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τόνισε: «Δεν μπορεί να είναι θέμα συζήτησης αν ο Υπ. Υγείας μπορεί να πάει σε νοσοκομείο».

Καβγάς χθες στη Βουλή

Ανέβηκαν οι τόνοι χθες στη Βουλή αμέσως μετά την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα επεισόδια εις βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Απευθυνόμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, η κ. Κωνσταντατοπούλου είπε:

«Ακούσατε τον αντιβασιλέα Άδωνι Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που διαμαρτύρονταν για την αποψίλωση του Νοσοκομείου της Νίκαιας να λέει ότι αυτοί είναι κομμουνιστές, δεν τους φοβάμαι, τους πολεμάω μια ζωή; Αυτή είναι η ρητορική σας. Με αυτή τη ρητορική, ο αντ' αυτού του Μητσοτάκη, γιατί είναι στην Ινδία, που κείται μακράν - γιόγκα λέτε κάνει; Μπορεί -, αυτός που μιλάει για λογαριασμό του Μητσοτάκη είναι ο αντιπρόεδρός του, ο οποίος χαρακτηρίζει τους μαχόμενος και αγωνιζόμενους υγειονομικούς του Νοσοκομείου του Νίκαιας κομμουνιστές που τους πολεμάει μια ζωή και πηγαίνει να τους επιβάλει την παρουσία του πλαισιωμένος από ΜΑΤ...».

Ο κ. Καιρίδης απάντησε:

«Είναι ανυπόφορο από ένα σημείο και μετά να προσπαθεί κανείς να απαντήσει με λογικά επιχειρήματα... Οι διαμαρτυρόμενοι, όταν είναι διαμαρτυρόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Όταν βιαιοπραγούν, παραβιάζουν τον νόμο και τίθενται υπό ποινικό κολασμό. Να το καταλάβετε αυτό. Ο εκάστοτε υπουργός Υγείας όχι απλώς δικαιούται, υποχρεούται να επισκέπτεται τα νοσοκομεία της χώρας και δεν θα του το απαγορεύσει κανείς...».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπάντησε:

«Κύριε Καιρίδη, επειδή ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της Χούντας, θα μαζεύετε τα λόγια σας. Έκανε τέσσερα χρόνια φυλακή. Εσείς κυβερνάτε με τους Βορίδηδες, τους Γεωργιάδηδες και τους Πλεύρηδες. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας, εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας. Με τους τσεκουροφόρους...Τους διαμαρτυρόμενους δεν τους πλακώνουμε στο ξύλο, δεν τους πλακώνουμε με τα ΜΑΤ».

Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε τον λόγο από τον προεδρεύοντα της έδρας Βασίλη Βιλιάρδο για να απαντήσει στην κ. Κωνσταντοπούλου, χωρίς όμως να του δίδεται, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη, δεν έχετε τον λόγο.

Δημήτρης Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε την αντιστασιακή.

Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη, τι τρόπος είναι αυτός;

Δημήτρης Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.

Βασίλης Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καθίστε κάτω.

Δημήτρης Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με τη Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη.

Βασίλης Βιλιάρδος: Τι τρόπος είναι αυτός; Δεν σας έδωσε κανείς το λόγο. Βγείτε έξω, σας παρακαλώ. Ντροπή είναι αυτό που κάνετε.

Δημήτρης Καιρίδης: Θα απαντάμε, κύριε πρόεδρε.

Ζωή Κωνταντοπούλου: Θα μας πείτε ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και μετά έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.

