Μαρκόπουλος για επεισόδια στη Νίκαια: «Ο κ. Παπανικολάου φέρει μεγάλη ευθύνη»

«Ήταν αμυντική η στάση της αστυνομίας στη Νίκαια», σχολίασε σήμερα για τα χθεσινά επεισόδια στο νοσοκομείο κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Επίσης σύμφωνα με όσα είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ: «Ο κ. Παπανικολάου φέρει μεγάλη ευθύνη για τα επεισόδια στη Νίκαια».

Υπενθυμίζεται ότι χθες για τα επεισόδια συνελήφθη αρχικά ένας γιατρός, ο οποίος πάντως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού ο υπουργός Υγείας δεν ζήτησε διώξεις.

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

Για τις συγκλονιστικές εικόνες βίας στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, το πρωί της Παρασκευής (20/02), κάνοντας λόγο για πρωτοφανές περιστατικό.

«Αυτό που ήθελαν ήταν να φύγει η αστυνομία για να επιτεθούν στον υπουργό. Ήταν από συγκεκριμένη παράταξη όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γιατροί, εργαζόμενοι. Κάποιοι απόρησαν με την παρουσία της αστυνομίας γιατί προφανώς ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού; Επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι μισοί συνάδελφοι είναι τραυματισμένοι από τη μέση και κάτω» είπε η κυρία Δημογλίδου στο MEGA.



«Λυπάμαι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατροί, αυτές τις εικόνες δεν τις έχουμε ξαναδεί σε νοσοκομείο. Ήθελαν να επιτεθούν στον υπουργό και να μην του επιτρέψουν την είσοδο στο νοσοκομείο, η αστυνομία είναι εκεί για να προστατεύσει κάθε άνθρωπο» τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Όπως σημείωσε «οι άνθρωποι αυτοί μόλις είδαν τον υπουργό του επιτέθηκαν, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες αλλά εκείνος δεν ήθελε να τους ασκηθούν διώξεις» ενώ απαντώντας σε όσους, όπως είπε, απόρησαν γιατί οι αστυνομικοί μπήκαν στο νοσοκομείο, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είπε «αυτό έγινε γιατί κάποιοι ήθελαν να μπουν στον χώρο που γίνονταν τα εγκαίνια. Τα κράνη ανήκουν στην εξάρτηση της ομάδας ΟΠΚΕ γιατί και εκεί εκσφενδονίστηκαν πέτρες και μπουκάλια»

Παγώνη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, αυτά τα πρόσωπα είναι γνωστά»

Η Ματίνα Παγώνη χαρακτήρισε τις εικόνες μη αποδεκτές, δηλώνοντας:

«Αυτές οι εικόνες εμένα δεν με εκπροσωπούν. Το να φτύνεις να επιτίθεσαι και να φοράς την ποδιά του γιατρού και να δημιουργείς αυτές τις καταστάσεις δεν με εκπροσωπούν. Δυστυχώς αυτές οι εικόνες δεν άρεσαν στον κόσμο και δεν είναι αποδεκτές. Δεν μπορείς να βλέπεις γιατρό να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο και να φτύνεις».

«Εγώ ως συνδικαλίστρια ξέρω ότι ο συνδικαλισμός είναι να απαιτείς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να διεκδικείς για το καλό των ασθενών και των συναδέλφων», συμπλήρωσε.

Όπως διευκρίνισε όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια «είναι της δικής μας ομοσπονδίας από συγκεκριμένη παράταξη. Απαξιώ να συζητήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα που συμμετείχαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, αυτά τα πρόσωπα είναι γνωστά»

«Εμείς όταν φοράμε την ποδιά και τα ρούχα του νοσοκομείου που εργαζόμαστε δεν μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο τέτοιες εικόνες. Πρέπει να απαιτούμε αλλά όχι με αυτές τις εικόνες, λυπάμαι. Τα εξωτερικά ιατρεία στο νοσοκομείο Νίκαιας ήταν τσαντίρι, φτιάχτηκαν και εσύ δημιουργείς μια τέτοια κατάσταση όταν σου δίνουν κάτι καλύτερο; Έχεις άλλα στο μυαλό σου. Όταν μας προσφέρουν κάτι καλύτερο να μην το δεχόμαστε;» κατέληξε η Ματίνα Παγώνη.

Άδωνις: «Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ»

«Αν δεν ήταν σήμερα η αστυνομία, τα ΜΑΤ, η ΟΠΚΕ, θα με είχαν σκοτώσει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τα σοβαρά επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Ο υπουργός ευχαρίστησε την ελληνική αστυνομία και τα ΜΑΤ και σημείωσε πως έδρασαν με «φοβερό επαγγελματισμό».

Όσον αφορά τις καταγγελίες ότι τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους διαδηλωτές, παρέπεμψε στα βίντεο από τα επεισόδια. «Αν δείτε τα βίντεο, μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στα ΜΑΤ» επισήμανε.

Σε ό,τι αφορά τη σύλληψη του γιατρού, είπε πως τον έφτυσε, τον έβρισε και τον χτύπησε.

Ερωτηθείς γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι διαδηλωτές, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε επειδή είναι κομμουνιστές και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Μάλλον διαμαρτύρονται απλά και μόνο για να διαμαρτύρονται» πρόσθεσε.

«Αυτή τη μέρα διάλεξαν κάποιοι τραμπούκοι της άκρας Αριστεράς να αποφασίσουν να εμποδίσουν διά της βίας τον Υπουργό Υγείας να μπει στο νοσοκομείο», ανάφερε σε οργίλο τόνο ο κ. Γεωργιάδης σε δηλώσεις του νωρίτερα.

Επίσης, ο υπουργός Υγείας καυτηρίασε ότι η επίθεση δεν ήταν προσωπική, αλλά κατά της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, σκιαγράφησε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μαζί με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, όταν εγκλωβίστηκαν μεταξύ διαδηλωτών και κιγκλιδωμάτων.

Δείχνοντας το χέρι του, ανέφερε ότι πονάει και πως «έχει μελανιάσει όλο» από τις αγκωνιές που δέχθηκε.

«Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα σοβαρά. Πονάει το χέρι μου, αλλά δεν φοβόμαστε. Η Δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό, δεν φοβάται τη βία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «γελοίες» τις κατηγορίες ότι αστυνομικοί χτύπησαν διαδηλωτές αφού, όπως προσέθεσε, «όλα έγιναν με ανοιχτές κάμερες».

Μιλώντας για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο αρμόδιος υπουργός επισήμανε ότι είναι πλήρως αναβαθμισμένο, αυξάνει ουσιαστικά τη δυναμικότητα και βελτιώνει την ποιότητα της επείγουσας φροντίδας.

«Με περισσότερες θέσεις εξέτασης, ενισχυμένες κλίνες, αυτόνομο Παιδιατρικό και Παιδοχειρουργικό ΤΕΠ και ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αξιοποιείται με σχέδιο και διαφάνεια, ώστε να αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις δημόσιες δομές υγείας. Και δεν σταματάμε εδώ: με τα επιπλέον έργα που δρομολογούνται στο Νοσοκομείο, ενισχύουμε συνολικά τις υποδομές του και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες τα επόμενα χρόνια», όπως σημείωσε.

Ο υπουργός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε πως με τις κάμερες ανοιχτές «λένε ότι η αστυνομία χτύπησε “απρόκλητα” διαδηλωτές», «φανταστείτε τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες».

«Δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από τη συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην αστυνομία», προσθέτει στην ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Επειδή κάποιοι και κάποια κόμματα έχουν το θράσος να λένε ότι σήμερα στη Νίκαια, “απρόκλητα” η Αστυνομία κτύπησε τους διαδηλωτές δείτε με τα μάτια σας μερικές επιπλέον σκηνές από τη συνεχιζόμενη επίθεση των διαδηλωτών σε μένα και στην Αστυνομία. Φανταστείτε αν τα λένε αυτά με τις κάμερες ανοιχτές τι θα έλεγαν αν δεν υπήρχαν οι κάμερες».

