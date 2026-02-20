Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Η ποινή που ανακοινώθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, για τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ και τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Newsbomb

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE C
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ ήταν η ποινή με την οποία τιμώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τον Μάριο Ηλιόπουλο. Αυτή η τιμωρία αφορά την συμπεριφορά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό την 1η Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50ΚΟΣΜΟΣ

Ετοιμάζεται η Σουηδία για πόλεμο; - Εγκαθιστά σύστημα συναγερμού σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς: «Αίσχος»

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Νέος «μνηστήρας» για Τζολάκη - Οι απαιτήσεις του παίκτη και τα «αγκάθια»

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

17:36LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Εγκυμοσύνη σοκ – Αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμωλος κερδίζει τον φωτογραφικό διαγωνισμό 10 χρόνων EPAS

17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Επικίνδυνος οίκτος» Ungeduld des Herzens Ανυπομονησία της καρδιάς (1939) του Stefan Zweig

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός στρατιώτης από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά την διάρκεια «παιχνιδιού» με συναδέλφους

17:31LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η νέα ημερομηνία της δίκης για το revenge porn βίντεο μετά τη διακοπή

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο παράγοντας “Χ”έιζ-Ντέιβις του αυριανού τελικού

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

17:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το τρόπαιο»

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Φουρνιέ: «Οι τελικοί κερδίζονται από την ομάδα που το θέλει περισσότερο»

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Παίζει με ένα παιδί με μια «μπάλα» που μοιάζει με γυναικείο στήθος

16:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φυλακές Δομοκού: Αναπαράσταση της δολοφονίας ζήτησε ο δικηγόρος του δράστη – Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας

16:49LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πολλές φορές δέχομαι σχόλια για τα κιλά μου, τα λένε ακόμα και μπροστά μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Βίντεο λίγο πριν τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Με κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος του τριημέρου: Έντονη βροχόπτωση και μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Εύβοια: Στα «λευκά» το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Χρήστο – Η συγκινητική επιθυμία της οικογένειας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η τελευταία εικόνα του ψυχρού μετώπου - Βροχοκαταιγίδες στην Αττική με μεγάλες ραγδαιότητες

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα, λέει ο Βέλγος συλλέκτης

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Έξοδος για γερά νευρά - Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός - Δείτε Live

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

17:04ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Απέσυρε την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την συνεπιμέλεια των παιδιών τους

17:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: «Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μου», ο αποχαιρετισμός του πρωθυπουργού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ