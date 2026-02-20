Ευθεία αντιπαράθεση με Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια προκαλεί με ερώτηση ο Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανακατέθεσε σήμερα την επίκαιρη ερώτηση που είχε κάνει στον πρωθυπουργό σχετικά με την ενεργειακή ακρίβεια, κατηγορώντας τον ότι με την πολιτική του τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο της ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως προφανή στόχο το να «φέρει» στο κοινοβούλιο για να δώσει απάντηση στο θέμα τον ίδιο τον πρωθυπουργό.



Η ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη έρχεται σε μια στιγμή κρίσιμη για τα νοικοκυριά καθώς βρισκόμαστε μπροστά στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, της Σαρακοστής και του Πάσχα, δηλαδή μιας περιόδου που η ακρίβεια προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.



Παράλληλα, μια ακόμη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες, αυτή της Metron Analysis για το Mega, επαναβεβαίωσε το συμπέρασμα ότι για τους πολίτες το θέμα της ακρίβειας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, λαμβάνοντας το 46% των απαντήσεων.

Ανδρουλάκης: Αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής η ενεργειακή ακρίβεια

Στην ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι «η ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αναπόφευκτη. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησής σας, που μετέτρεψαν την ενέργεια από βασικό κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό διαρκούς ακρίβειας και ανασφάλειας για τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο».



Τονίζει δε ότι το κόστος σταδιακά αποκλιμακώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, ωστόσο «τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη».



«Με δική σας πολιτική επιλογή, η ΔΕΗ έχει απομακρυνθεί από τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο και λειτουργεί πρωτίστως ως όχημα μεγιστοποίησης κερδών για τους μετόχους της, χωρίς ουσιαστική κρατική εποπτεία και διαφάνεια. Τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια αποδείχθηκαν ακριβά, αδιαφανή και απρόβλεπτα, μεταφέροντας όλο το ρίσκο στους καταναλωτές», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.



Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «υπονομεύει ευθέως και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Η καθυστέρηση στην ενίσχυση των δικτύων από τον ΔΕΔΔΗΕ, η απουσία έξυπνων μετρητών και η πρόθεσή σας να παραχωρήσετε τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες, ακόμη και σε μη ευρωπαϊκά κεφάλαια, εκχωρούν κρίσιμες υποδομές εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας».



«Ενόψει του 2026, έτους-ορόσημου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμη μία κρίσιμη ευκαιρία, εάν επιμείνετε στην ίδια πολιτική ακρίβειας, κοινωνικού αποκλεισμού και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και τον ρωτά:



«1.- Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;



2.- Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;



3.- Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;»

Διαβάστε επίσης