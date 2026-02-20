ΠΑΣΟΚ σε ναρκοπέδιο: Ο Ανδρουλάκης και η μάχη επιβίωσης μέχρι το 2027

Ομολογουμένως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού ενόψει των εκλογών του 2027 έχει δύο αντιπάλους: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη μία και την εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ με αυτό που αποκαλούμε βαθύ κράτος της σήψης και της διαφθοράς.

Οι συνθήκες αυτές και οι αποκαλύψεις περί εμπλοκής στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη σχεδόν σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, δεν του επιτρέπουν να «σηκώσει» το γάντι μέχρι εκεί που θα ήθελε ο ίδιος για να φέρει - όπως λέμε με όρους πυγμαχίας - την κυβέρνηση στα σχοινιά.

Είναι αναγκασμένος να «παίζει» άμυνα, κάτι που δύσκολα θα του επιτρέψει να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση στις κάλπες του 2027. Τα «πλοκάμια» της διαπλοκής έχουν εισχωρήσει στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην «Παναγοπουλειάδα» και τώρα στο πρόσφατο σκάνδαλο με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η «λευκή απεργία»

Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και οι επίδοξοι δελφίνοι έχουν επιλέξει να λειτουργούν σε ένα καθεστώς «λευκής απεργίας», αρνούμενοι ουσιαστικά να… ιδρώσουν τη φανέλα. Η εικόνα που δείχνουν προς τα έξω είναι ότι, αναμένουν καρτερικά την ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές για να την χρεώσουν στον Ανδρουλάκη και να κινήσουν τις διαδικασίες της επόμενης μέρας.

Μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο κλίμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει να διαχειριστεί και αρκετές «κινητές βόμβες» όπως η περίπτωση του Παναγιώτη Παρασκευαϊδη ο οποίος ήταν εδώ και χρόνια «εκτός γραμμής». Αποκορύφωμα ήταν βεβαίως η δήλωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση ακυβερνησίας θα έπρεπε να συνεργαστεί όχι μόνο με τη ΝΔ αλλά και με οποιοδήποτε δικτατορικό καθεστώς. Στο παρελθόν βεβαίως ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής έχει κάνει ακόμα πιο σκληρές δηλώσεις χωρίς να διαγραφεί. Έχει δηλώσει ότι «η ΕΥΠ καλώς παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη εάν επρόκειτο για εθνικό ζήτημα». Σε αντίθετη γραμμή από το κόμμα του τάχθηκε αναφανδόν εναντίον του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και υπέρ του Ισραήλ στη Γάζα. Το τελευταίο διάστημα ο κ. Παρασκευαϊδης είχε ανοίξει ξεκάθαρο «πόλεμο» με τον εκλεκτό του Νίκου Ανδρουλάκη, Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος διεκδικεί υποψηφιότητα στο νησί της Λέσβου.

Όμως η διαγραφή του έγινε εν θερμώ κυρίως για δύο λόγους:

Οι παρορμητικές δηλώσεις του κ. Παρασκευαϊδη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο κατοστάρι των εκλογών. Φανταστείτε για παράδειγμα να είχε κάνει αυτή τη δήλωση για τη συνεργασία με τη ΝΔ μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Ο κ. Ανδρουλάκης στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους όσοι κινούνται στο φάσμα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ότι θα βρεθούν εκτός στην κρίσιμη ώρα…

Το καθαρό πολιτικό στίγμα

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την άμυνα σε αντεπίθεση. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα καταφέρει να περιορίσει τις εσωκομματικές εστίες αμφισβήτησης ή να αποτινάξει τις σκιές του παρελθόντος. Είναι αν θα μπορέσει να πείσει την κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει σελίδα ουσιαστικά και όχι επικοινωνιακά.

Ο χρόνος μέχρι την άνοιξη του 2027 δεν είναι απεριόριστος και οι πολιτικές ισορροπίες δεν συγχωρούν αδυναμίες. Αν δεν επιβάλλει καθαρές γραμμές, αν δεν συγκροτήσει συμπαγές μέτωπο και αν δεν χαράξει διακριτό πολιτικό στίγμα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε ο κίνδυνος δεν θα είναι απλώς μια εκλογική ήττα, αλλά μια παρατεταμένη εσωστρέφεια με απρόβλεπτες συνέπειες για το ίδιο το κόμμα.

Διαβάστε επίσης