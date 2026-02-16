ΠΑΣΟΚ: Διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική του ομάδα

Παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποτελεί από το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου ο βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης.

Η απόφαση για την διαγραφή του πάρθηκε μετά τις δηλώσεις του ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μέχρι και με δικτατορικά καθεστώτα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:



Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.



Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη:

Αφορμή για τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη αποτέλεσαν οι δηλώσεις που παραχώρησε νωρίτερα το πρωί, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής και στην ερώτηση του δημοσιογράφου, Λάμπρου Πέγκου, για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».