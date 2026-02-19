Νίκος Ανδρουλάκης: «Διαιτητή, σφύρα για Αλλαγή» – Βίντεο στο TikTok
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνάντησε πρώην ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτιμά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Δίνει την απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε στο Tik-tok από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Κρήτης όπου βρέθηκε το «πειρατικό» της θρυλικής εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου .
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, συνάντησε τον Γιώργο Καραγκούνη, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Ηλία Πουρσανίδη, τον Βασίλη Τοροσίδη, τον προπονητή της εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα στιγμιότυπα ήταν απολαυστικά.
Βράβευσε τον Γιάννη Παπακαλιάτη ,για τη επί χρόνια συνεισφορά του στο μπάσκετ .
