Διαγραφή Παρασκευαΐδη από το ΠΑΣΟΚ: Οι «κίτρινες» κάρτες και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Η αμφιλεγόμενη τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Παρασκευαΐδη στο κανάλι της Βουλής χθες (16/2) το πρωί, οδήγησε στην άμεση διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής Λέσβου είπε χαρακτηριστικά ότι «εάν κινδυνεύει η Ελλάδα θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τον διάβολο, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα». Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις του όπως γίνεται εύκολα κατανοητό συζητήθηκαν έντονα και προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις, μία από τις οποίες ήταν και η διαγραφή του, η οποία μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν έπεσε στη Χαριλάου Τρικούπη μιας και αυτό δεν ήταν το πρώτο... παραστράτημα του βουλευτή.

Σε ό,τι αφορά στην παραπάνω τοποθέτηση που αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα του στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε ύστερα από ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει δώσει λίγες ώρες νωρίτερα τη γραμμή του κόμματος στην ΚΟΕΣ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κόμματος στις εκλογές είναι η ΝΔ.

«Θα συνεργαζόμασταν ακόμα και με δικτατορικά καθεστωτικά»

Ο κ. Παρασκευαΐδης από την πλευρά του διάλεξε για μία ακόμα φορά διαφορετική «ρότα». Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής και την εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση» ανέφερε αρχικά πως «έχω πει ότι αν κινδυνεύει η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις να εξαντλήσουμε κάθε τι στον κεντροαριστερό χώρο». Στην συνέχεια και στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΝΔ προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ακυβερνησία είπε: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Όταν ο Παρασκευαΐδης φλέρταρε με τη διαγραφή

Τα σύννεφα πάνω από τη σχέση του με το ΠΑΣΟΚ, άρχισαν να μαζεύονται τον Ιανουάριο του του 2024 όταν είχε τοποθετηθεί εναντίον του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε ανακοίνωσή του είχε υποστηρίξει ότι «η υπογεννητικότητα και το εν γένει δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, που τείνει να εξελιχθεί σε εθνική πληγή και απειλεί μακροπρόθεσμα την επιβίωση του έθνους, δεν λύνεται με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, αλλά με γάμους νέων ετερόφυλων ζευγαριών που θα τεκνοποιούν και θέλουν στήριξη και κίνητρα για να κάνουν παιδιά, πολλά παιδιά».

Λίγες μέρες αργότερα επανήλθε, αυτή τη φορά για εθνικά θέματα και πιο συγκεκριμένα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο κ. Παρασκευαΐδης ισχυρίστηκε ότι υπάρχει «μοχθηρό» σχέδιο από πλευράς Άγκυρας κι ότι η γείτονα διαθέτει ισχυρό αποβατικό στόλο ο οποίος θα έρθει στα νησιά μας όπως η Χαμάς και θα σφάξει τον πληθυσμό. Δεν σταμάτησε όμως εκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να οργανώσουν παλλαϊκή άμυνα, ώστε όταν έρθουν οι Τούρκοι να μπορέσουν να αμυνθούν και όπως σημείωσε να ξέρει ο καθένας σε ποιο χαράκωμα θα βρίσκεται με το τουφέκι του.

Πριν από περίπου δύο μήνες κι ενώ είχε σιγήσει για μεγάλο διάστημα, ο Παρασκευαΐδης επανήλθε αφήνοντας αιχμές κατά του ίδιου του κόμματος για τα μνημόνια. «Ευθύνεται και το κόμμα μου (σ.σ.: για τη χρεοκοπία της χώρας). Κοίταξε, να λέμε τα σύκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη. Οπωσδήποτε να πούμε ότι οφείλεται σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο το δικό μου. Όλα όσα πέρασαν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στο ONE. Ο βουλευτής Λέσβου μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ... έκλεισε το μάτι και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σ’ εκείνη την τοποθέτηση. Ωστόσο, εδώ και λίγο καιρό φέρεται να έχει ανοίξει κι άλλον δίαυλο επικοινωνίας, και δεν αποκλείεται να καταλήξει τελικά στον Κυριάκο Βελόπουλο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος που... χάρηκε με τη διαγραφή του, είναι ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος αναμένεται να κατέβει στην περιφέρεια της Λέσβου και να είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.