Κυβέρνηση για σκάνδαλο ΟΠΕΚΑ: Εφαρμόζουμε το δόγμα «νομιμότητα παντού»

Στην κυβέρνηση περνούν στην αντεπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ αφού μετά το σκάνδαλο με την εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου ένα ακόμα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για «μαϊμού» επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ

Κώστας Τσιτούνας

Κυβέρνηση για σκάνδαλο ΟΠΕΚΑ: Εφαρμόζουμε το δόγμα «νομιμότητα παντού»
SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει η εμπλοκή της πρώην υπεύθυνης οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες. Όπως λένε τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, μετά από και αυτό το περιστατικό στο ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να κουνάνε το δάκτυλο για ζητήματα διαφθοράς.

«Όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, όλο και κάποιο στέλεχος δίπλα στον Ανδρουλάκη εμφανίζεται στο κάδρο. Πρώτα ο κουμπάρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ο Παναγόπουλος, τώρα η Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν;» ανέφερε χθες από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως «τιμητής των πάντων» όταν –κατά τον ίδιο– στελέχη του εμπλέκονται σε υποθέσεις που ερευνώνται.

Στην κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι, και αυτή η υπόθεση, αποκαλύφθηκε μετά από ελέγχους που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, μόλις εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατυπιών το 2023, όπως η συχνή παρουσία στον φορέα υπαλλήλου που είχε αποσπαστεί σε πολιτικό κόμμα και είχε φύγει από τον οργανισμό.

«Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ διέταξε άμεσα εσωτερικό έλεγχο, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Η έρευνα διήρκεσε λίγους μήνες και στα πρώτα ευρήματα εντοπίστηκαν περίπου 80 φάκελοι με σοβαρές ενδείξεις παρανομιών και κακοδιαχείρισης», είπε ο κ. Παύλος Μαρινάκης προσθέτωντας ότι: «Δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από το χαλί. Όταν υπάρχουν ενδείξεις, προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διερεύνηση. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ των πολιτών». Περιέγραψε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει το δόγμα «νομιμότητα παντού» αν και όπως είπε «δεν έχει το μαγικό ραβδάκι να μετατρέπει τους παράνομους, τους απατεώνες και όσους διαπράττουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, σε πολίτες οι οποίοι σέβονται τον νόμο».

Υποκριτική η στάση του ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «θα πρέπει να αναλογισθεί κανείς τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σημαίνον στέλεχος με πέρασμα από πολλά πολιτικά γραφεία και κεντρικό ρόλο όπως είναι η συγκεκριμένη στο ΠΑΣΟΚ».

Θυμίζοντας και την υπόθεση Παναγόπουλου ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι όποιες ευθύνες υπάρχουν, σε όποιο επίπεδο και οτιδήποτε προκύψει στη συνέχεια μετά από τη διερεύνηση, αφορούν τα πρόσωπα αυτά και όχι συνολικά το ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν μάθημα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ξεδίπλωσε και μια σειρά από στοιχεία με την δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία χαρακτήρισε εντυπωσιακά: «Έχει διαχειριστεί σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2024 πάνω 958 υποθέσεις. Έχουν εξαρθρωθεί 173 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν συλληφθεί 3.094 δράστες», ενώ πρόσθεσε ότι και στα γήπεδα έχουν περιοριστεί τα σοβαρά περιστατικά.

«Εφαρμόστηκε ο έλεγχος εισόδου, τοποθετήθηκαν οι κάμερες. Ή στα πανεπιστήμια, στο ΑΠΘ: Μέσα σε λίγες ώρες όλοι αυτοί οι λεγόμενοι "μπαχαλάκηδες", που είναι εγκληματίες κανονικοί, συνελήφθησαν και ο καθένας θα αξιολογηθεί από την Δικαιοσύνη και θα υπάρχουν και οι παρεπόμενες επιπτώσεις, εφόσον προκύψει η φοιτητική ιδιότητα και σε αυτό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:38TRAVEL

Η Σίφνος πρώτη επιλογή μεταξύ των διεθνών προορισμών για τους Αυστραλούς τουρίστες

08:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται «γραμμή καταιγίδων» - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στα Μεσάγκαλα - Βίντεο

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένο στα 362,8 δισ. ευρώ το Δημόσιο Χρέος το 2025 - Αυξήθηκαν τα ρευστά διαθέσιμα

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα πρώτα λεφτά

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xpeng Land Aircraft Carrier: 7.000 παραγγελίες για το 6x6 με το ιπτάμενο αυτοκίνητο

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Δύο πρωτότυπες χαμένες ακουαρέλες για το «Βιβλίο της Ζούγκλας» βρέθηκαν μετά από έναν αιώνα

07:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Αιώνια «μάχη» για 13η φορά, «πράσινη» η υπεροχή

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

07:46LIFESTYLE

Βιβλία που έγιναν σειρές με μεγάλη επιτυχία στην ιστορία της TV

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαζαράκι Ηλείας: Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι - Φοβούνται την κακοκαιρία

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (20/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξε όλη η Αττική Οδός - Απροσπέλαστος ο Κηφισός

07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια ερώτηση προκαλεί αισιοδοξία στο επιτελείο Τσίπρα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στο «κάδρο» των Αρχών νέα πρόσωπα για τη μοιραία έκρηξη με τις 5 νεκρές εργαζόμενες

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για σκάνδαλο ΟΠΕΚΑ: Εφαρμόζουμε το δόγμα «νομιμότητα παντού» - Να μην μας κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Μυστηριώδης «βουτιά θανάτου» για τον ιδρυτή διαδικτυακού γίγαντα μόδας από τον 17ο όροφο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα «ντύνεται» Hollywood: Ξεκινούν τα γυρίσματα για την ταινία με τον Brad Pitt - Ένα τεράστιο «κινηματογραφικό πλατό» το νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Με καταιγίδες η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου – Ανατροπή με τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Το 12ώρο της πιο σκοτεινής ημέρας για το βρετανικό στέμμα»

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα πρώτα λεφτά

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

07:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Αιώνια «μάχη» για 13η φορά, «πράσινη» η υπεροχή

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξε όλη η Αττική Οδός - Απροσπέλαστος ο Κηφισός

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα «ντύνεται» Hollywood: Ξεκινούν τα γυρίσματα για την ταινία με τον Brad Pitt - Ένα τεράστιο «κινηματογραφικό πλατό» το νησί

22:32ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη - Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτούς τους στόχους θα χτυπήσουν ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι «πόλεις των πυραύλων», η αεράμυνα και ο Χαμενεΐ

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και …κατάπιε αυλές και σπίτια σε παραλιακό οικισμό

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις μετά τις δολοφονίες γυναικών στη Μενεμένη

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

07:46LIFESTYLE

Βιβλία που έγιναν σειρές με μεγάλη επιτυχία στην ιστορία της TV

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαζαράκι Ηλείας: Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι - Φοβούνται την κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ