Κυβέρνηση για σκάνδαλο ΟΠΕΚΑ: Εφαρμόζουμε το δόγμα «νομιμότητα παντού»

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει η εμπλοκή της πρώην υπεύθυνης οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες. Όπως λένε τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, μετά από και αυτό το περιστατικό στο ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να κουνάνε το δάκτυλο για ζητήματα διαφθοράς.

«Όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, όλο και κάποιο στέλεχος δίπλα στον Ανδρουλάκη εμφανίζεται στο κάδρο. Πρώτα ο κουμπάρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ο Παναγόπουλος, τώρα η Χατζηδάκη. Σαν πολλά δεν μαζεύτηκαν;» ανέφερε χθες από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως «τιμητής των πάντων» όταν –κατά τον ίδιο– στελέχη του εμπλέκονται σε υποθέσεις που ερευνώνται.

Στην κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι, και αυτή η υπόθεση, αποκαλύφθηκε μετά από ελέγχους που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, μόλις εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατυπιών το 2023, όπως η συχνή παρουσία στον φορέα υπαλλήλου που είχε αποσπαστεί σε πολιτικό κόμμα και είχε φύγει από τον οργανισμό.

«Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ διέταξε άμεσα εσωτερικό έλεγχο, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Η έρευνα διήρκεσε λίγους μήνες και στα πρώτα ευρήματα εντοπίστηκαν περίπου 80 φάκελοι με σοβαρές ενδείξεις παρανομιών και κακοδιαχείρισης», είπε ο κ. Παύλος Μαρινάκης προσθέτωντας ότι: «Δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από το χαλί. Όταν υπάρχουν ενδείξεις, προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διερεύνηση. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ των πολιτών». Περιέγραψε δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει το δόγμα «νομιμότητα παντού» αν και όπως είπε «δεν έχει το μαγικό ραβδάκι να μετατρέπει τους παράνομους, τους απατεώνες και όσους διαπράττουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, σε πολίτες οι οποίοι σέβονται τον νόμο».

Υποκριτική η στάση του ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «θα πρέπει να αναλογισθεί κανείς τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σημαίνον στέλεχος με πέρασμα από πολλά πολιτικά γραφεία και κεντρικό ρόλο όπως είναι η συγκεκριμένη στο ΠΑΣΟΚ».

Θυμίζοντας και την υπόθεση Παναγόπουλου ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι όποιες ευθύνες υπάρχουν, σε όποιο επίπεδο και οτιδήποτε προκύψει στη συνέχεια μετά από τη διερεύνηση, αφορούν τα πρόσωπα αυτά και όχι συνολικά το ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν μάθημα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ξεδίπλωσε και μια σειρά από στοιχεία με την δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία χαρακτήρισε εντυπωσιακά: «Έχει διαχειριστεί σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2024 πάνω 958 υποθέσεις. Έχουν εξαρθρωθεί 173 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν συλληφθεί 3.094 δράστες», ενώ πρόσθεσε ότι και στα γήπεδα έχουν περιοριστεί τα σοβαρά περιστατικά.

«Εφαρμόστηκε ο έλεγχος εισόδου, τοποθετήθηκαν οι κάμερες. Ή στα πανεπιστήμια, στο ΑΠΘ: Μέσα σε λίγες ώρες όλοι αυτοί οι λεγόμενοι "μπαχαλάκηδες", που είναι εγκληματίες κανονικοί, συνελήφθησαν και ο καθένας θα αξιολογηθεί από την Δικαιοσύνη και θα υπάρχουν και οι παρεπόμενες επιπτώσεις, εφόσον προκύψει η φοιτητική ιδιότητα και σε αυτό».

