Μαρινάκης: Για κάθε ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το «νομιμότητα παντού» εφαρμόστηκε

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ κι αναρωτήθηκε τι θα γινόταν εάν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή, όπως είπε, υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σημαίνον στέλεχος με κεντρικό ρόλο.

«Θα αντιστρέψω λίγο την ερώτησή σας με ένα ρητορικό ερώτημα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σημαίνον στέλεχος με πέρασμα από πολλά πολιτικά γραφεία και κεντρικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ.

Αν το αντίστοιχο συνέβαινε με στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό ρόλο, θα είχε εμφανιστεί ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή. Πόσες ερωτήσεις θα είχανε γίνει; Πόσες αναρτήσεις θα είχανε γίνει;

Πόσοι “πύρινοι” λόγοι από τον εκπρόσωπο ή το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και πώς θα προσπαθούσαν ένα πρόσωπο να το συνδέσουν με ένα κόμμα. Εμείς ούτε στην περίπτωση του κυρίου Παναγόπουλου, του εμβληματικότερου συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ, ούτε στην περίπτωση της συγκεκριμένης κυρίας δεν πρόκειται να ταυτίσουμε ένα κόμμα με τα πρόσωπα αυτά.

Οι όποιες ευθύνες υπάρχουν, σε όποιο επίπεδο και οτιδήποτε προκύψει στη συνέχεια μετά από τη διερεύνηση, αφορούν τα πρόσωπα αυτά και όχι συνολικά το ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι ιστορίες, που δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του φαίνεται ότι έχουν συνέχεια, είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αποτελέσουν ένα μάθημα για το πώς δεν πρέπει να στοχοποιείται ένας πολιτικός χώρος, μία παράταξη, όταν ερευνάται ένα μέλος του, πολλώ δε μάλλον ένα στέλεχός του», είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια, προσέθεσε πως «δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει ένα μαγικό ραβδί και να μετατρέπει τους παράνομους, τους απατεώνες, αυτούς οι οποίοι διαπράττουν σοβαρά ποινικά αδικήματα, σε πολίτες οι οποίοι σέβονται τον νόμο.

Μακάρι να υπήρχε αυτό το μαγικό ραβδί. Δεν θα είχαν δουλειά τα δικαστήρια, τουλάχιστον στα ποινικά, θα είχανε πρόβλημα οι δικηγόροι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το είχαμε υιοθετήσει και εμείς στην πολιτική μας.

Δουλειά των κυβερνήσεων είναι να έχουν και την πολιτική βούληση, αλλά και επί των ημερών τους να λειτουργούν οι μηχανισμοί σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι ιστορίες διαφθοράς να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.

Για κάθε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ, για κάθε περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ, που εκεί κανείς δεν μπορεί να πει ότι πιστώνεται στα θετικά μας, παρά το γεγονός ότι ήμασταν η πρώτη Κυβέρνηση που ασχολήθηκε με μπλοκάρισμα ΑΦΜ, με ελέγχους, αλλά δεν ήταν όλα αυτά αρκετά και δικαίως ο κόσμος περίμενε και περιμένει περισσότερα, υπάρχουν πολλές δεκάδες, εκατοντάδες περιπτώσεις όπου το “νομιμότητα παντού” εφαρμόστηκε και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται».

«Η περίπτωση του ΟΠΕΚΑ είναι μία κατεξοχήν περίπτωση που το υπουργείο και οι δομές κάτω απ’ το υπουργείο λειτούργησαν υποδειγματικά. Με το που έγινε καταγγελία διαβιβάστηκαν τα στοιχεία, διατάχθηκε έρευνα και φαίνεται ότι όλα αυτά παίρνουν το δρόμο τους. Ποιος είναι ο δρόμος; Ο δρόμος είναι οι αρμόδιες αρχές και η Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κάθε τόσο βγάζει στοιχεία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται στη συγκεκριμένη Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχει διαχειριστεί σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, από τον Οκτώβριο του 2024, ένα χρόνο και τέσσερις μήνες, 958 υποθέσεις. Έχουν εξαρθρωθεί 173 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν συλληφθεί 3.094 δράστες. Είναι υποθέσεις πολύ σοβαρών ποινικών αδικημάτων που θα τις αξιολογήσει η Δικαιοσύνη.

Στα γήπεδα, δείτε τι συμβαίνει πλέον στα γήπεδα, και πως έχουν περιοριστεί τα σοβαρά περιστατικά. Πώς εφαρμόστηκε ο έλεγχος εισόδου. Πώς μπήκαν οι κάμερες. Ή δείτε στα πανεπιστήμια, στο Αριστοτέλειο. Μέσα σε λίγες ώρες όλοι αυτοί οι ταραξίες, οι “μπαχαλάκηδες”, που είναι εγκληματίες κανονικοί, συνελήφθησαν και ο καθένας θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη και θα υπάρχουν και οι παρεπόμενες επιπτώσεις, εφόσον προκύψει η φοιτητική ιδιότητα και σε αυτό. Πόσα χρόνια περιμέναμε όλα αυτά τα αυτονόητα; Δεν μπορεί αυτό να χρεωθεί στην κυβέρνηση.

Δεν μπορεί μία κυβέρνηση που επί των ημερών της γίνονται όλα τα αυτονόητα που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, να το χρεώνεται αυτό, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να το πιστώνεται. Για εμένα, ο τρόπος που λειτουργούν οι Αρχές, η Αστυνομία, οι ελεγκτικές Αρχές στο ζήτημα της νομιμότητας, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε τα επόμενα χρόνια και αυτή η λογική έπρεπε να είναι και λογική και στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, που εκεί δυστυχώς, για να τα λέμε όλα, κινήθηκαν κάποιοι εκ των υστέρων», επεσήμανε ακόμη.

«Γιατί; Γιατί μπορεί να υπήρχε και ο φόβος να μην γίνουν γρήγορα οι πληρωμές για το οτιδήποτε. Όμως το ξαναλέω, ακόμα και εκεί ήμασταν η μόνη κυβέρνηση που και ελέγχους έκανε νωρίτερα και μπλόκαρε ΑΦΜ. Όλες αυτές οι υποθέσεις, λοιπόν, δείχνουν το δρόμο για το πώς πρέπει να κινείται συνολικά το κράτος», ολοκλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.