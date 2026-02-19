Μιχαηλίδου για ΟΠΕΚΑ: «Φαίνεται πως εμπλέκεται κι άτομο που αντικατέστησε την ελεγχόμενη υπάλληλο»

Η υπουργός είπε ότι μεταξύ άλλων, λάμβαναν επιδόματα άνθρωποι που δεν είχαν συμπληρώσει τα 67 έτη, οι οποίοι εκ νόμου δεν δικαιούνταν την υποστήριξη.

Newsbomb

Μιχαηλίδου για ΟΠΕΚΑ: «Φαίνεται πως εμπλέκεται κι άτομο που αντικατέστησε την ελεγχόμενη υπάλληλο»
STOLIS PANAGIOTHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ και την καταβολή 1,86 δισ. ευρώ σε μη δικαιούχους.

«Δεν είναι μικρό πράγμα, γι’ αυτό λέμε πως τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία ενήργησε από τη στιγμή που κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε αρχικά η κυρία Μιχαηλίδου σε δηλώσεις της στον ΣΚΑΪ και συνέχισε λέγοντας πως το σκάνδαλο «έγινε αντιληπτό το 2023, όταν μια δημόσια λειτουργός, που εκείνη την περίοδο τελούσε χρέη τμηματάρχη στην υπηρεσία ενός συγκεκριμένου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, των ανασφάλιστων υπερηλίκων, είχε αποσπαστεί στο γραφείο αρχηγού πολιτικού κόμματος».

Σύμφωνα με την υπουργό, η Αναστασία Χατζηδάκη «γύριζε πίσω πολύ συχνά στον φορέα και την έβλεπαν οι συνάδελφοί της και ο διοικητής, ενώ δεν είχε λόγο να γυρίσει. Ο διοικητής τότε προσπάθησε να καταλάβει τι έγινε και διέταξε αμέσως εσωτερικό έλεγχο. Η έρευνα αυτή κράτησε κάποιους μήνες μέσα στον ΟΠΕΚΑ και, όταν ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα, καταδείκνυαν 80 φακέλους κακοδιαχείρισης από τη συγκεκριμένη υπάλληλο».

Η υπουργός είπε ότι μεταξύ άλλων, λάμβαναν επιδόματα άνθρωποι που δεν είχαν συμπληρώσει τα 67 έτη, οι οποίοι εκ νόμου δεν δικαιούνταν την υποστήριξη.

«Υπεύθυνο και το άτομο που ανέλαβε το πόστο της»

Η κυρία Μιχαηλίδου, είπε ότι φαίνεται πως εμπλέκεται και το άτομο που αντικατέστησε την ελεγχόμενη υπάλληλο.

«Είναι ζημιά στον οργανισμό, είναι καταχρηστική συμπεριφορά από δημόσιο λειτουργό στην τσέπη και τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας που δεν τα δικαιούνταν. Απ' ό,τι φαίνεται, ένα πρόσωπο είναι υπεύθυνο, ενώ ευθύνες έχει και ο άνθρωπος που ανέλαβε τη θέση της όταν αποσπάστηκε στο πολιτικό κόμμα. Οπότε η εισαγγελία ελέγχει αυτή τη στιγμή αυτήν που ξεκίνησε την όλη κατάσταση» είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι εξετάζεται αν η κυρία Χατζηδάκη είχε κάποιο όφελος δίνοντας επιδόματα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν. «Εμείς το φέραμε στη δημοσιότητα και στο υπουργείο μας έχουμε μάθει να μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλί», τόνισε με νόημα η υπουργός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορυδαλλός: Δύο άνδρες πίσω από την έκρηξη χειροβομβίδας - Στόχος άνδρας με παρελθόν στα ναρκωτικά

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Θα «ανοίγει» για έλεγχο λογαριασμούς και σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» - ξένες τράπεζες

10:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για σεισμό στους Γαργαλιάνους: «Δεν ανησυχούμε, αλλά η περιοχή θέλει μία παρακολούθηση»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes στοχεύει ξανά στα δύο εκατομμύρια πωλήσεις

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός πρωθυπουργός: Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, είπε για τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο Dehnel: Πώς ορισμένα είδη μπορούν να συρρικνώσουν τα οστά και τον εγκέφαλό τους κατά 20% για να επιβιώσουν τον χειμώνα

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Κακλαμάνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ - Νέα πολιτικά πρόσωπα στο μικροσκόπιο;

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει από αύριο ο καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο - Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Nότια Κορέα: Ισόβια στον πρώην πρόεδρο Γιούν Σουκ Γιόλ για την επιβολή στρατιωτικού νόμου

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Χανιά για την εξαφάνιση 52χρονου – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό του

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη στο Ιράν για κατασκοπεία

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου για ΟΠΕΚΑ: Ελέγχονται 80 φάκελοι για κακοδιαχείριση της Χατζηδάκη - Πιθανή εμπλοκή και του αντικαταστάτη της

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Πού βρίσκεται η καρδιά της γαρίδας; Η απάντηση που λίγοι γνωρίζουν

10:12ΕΛΛΑΔΑ

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έκανε παρέα με τα παιδιά μου» – Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των δύο εργατών από ηλεκτροπληξία

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Άνοιξε το πρώτο κατάστημα πώλησης ανθρωποειδών ρομπότ

10:00ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ vs Θέλτα και Παναθηναϊκός vs Βικτόρια Πλζεν: Μάχη για πρόκριση στους «16» του Europa League

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η ΝΔ παύει να έχει λόγο ύπαρξης

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Leapmotor B10 Hybrid EV ήρθε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινδία: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του γραφείου Επιστήμης του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:12ΕΛΛΑΔΑ

«Όλος ο κόσμος έκλαιγε, ο Χρήστος έκανε παρέα με τα παιδιά μου» – Θρήνος στην Εύβοια για τον χαμό των δύο εργατών από ηλεκτροπληξία

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Τσιλιαδόροι στήνουν καρτέρι σε μεθυσμένους οδηγούς λίγο πριν τα μπλόκα της Τροχαίας και τους περνούν τα ΙΧ έναντι αμοιβής

08:45ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Μηχανικός εντοπίζει τη διαρροή προπανίου και μένει άφωνος - «Έχει χτυπήσει κόκκινο»

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχος ο πατήρ Αντώνιος κι άλλοι τέσσερις για σωματική βλάβη σε ανήλικους

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Χανιά για την εξαφάνιση 52χρονου – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό του

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει από αύριο ο καιρός: Πώς θα εξελιχθεί μέσα στο τριήμερο - Πρόγνωση Μαρουσάκη

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

05:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισχυρή έκρηξη στον Κορυδαλλό – Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα – Ζημιές σε αυτοκίνητα και ένα σπίτι

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του τριημέρου - Εκπλήξεις για τους εκδρομείς

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου για ΟΠΕΚΑ: Ελέγχονται 80 φάκελοι για κακοδιαχείριση της Χατζηδάκη - Πιθανή εμπλοκή και του αντικαταστάτη της

09:00ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έρευνα για το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς εργάτες - «Μουδιασμένη» η κοινωνία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Ύδρας στο Newsbomb: «Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα έχει "χολιγουντιανό αέρα"» - Σε πυρετώδεις ετοιμασίες το νησί - Πότε έρχεται ο Μπραντ Πιτ

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι ΗΠΑ, οι βάσεις σε ετοιμότητα και οι κινήσεις της Τεχεράνης

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της η νηπιαγωγός που τρομοκρατούσε παιδιά και συναδέλφους

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ