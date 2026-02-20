Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ο προσυνεδριακός διάλογος

Στην τελική ευθεία για το κρίσιμο συνέδριό του που θα καθορίσει τη στρατηγική του κόμματος για τα επόμενα χρόνια, μπαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Με ανακοίνωση του κόμματος γνωστοποιείται ότι ο προσυνεδριακός διάλογος ανοίγει, όχι μόνο για τα μέλη του κόμματος, αλλά και για κάθε πολίτη, ενώ η διαδικασία θα γίνει για πρώτη φορά ψηφιακά, μέσα από την ειδική πλατφόρμα digital society που έχει δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ.

«Σε μια εποχή αυξημένης δυσπιστίας προς την πολιτική, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τον αντίθετο δρόμο: περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία μέσα στο κόμμα και στην κοινωνία. Κάθε πρόταση μετράει. Κάθε φωνή ακούγεται», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Στην πλατφόρμα κάθε πολίτης μπορεί να διαβάσει αναλυτικά το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ καταθέτοντας τις προτάσεις του, να σχολιάσει τα κείμενα του καταστατικού, της Διακήρυξης και των Θέσεων. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά «χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς ενδιάμεσους, απευθείας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, κάθε μέλος του κόμματος, ή πολίτης που θέλει να λάβει μέρος στη διαδικασία, μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία στην οποία επιθυμεί να λάβει μέρος:

1. Συμμετέχω στο Πρόγραμμα

2. Σχολιάζω το κείμενο του καταστατικού

3. Σχολιάζω τη διακήρυξη και τις Θέσεις

Σε κάθε τομέα, οι πολίτες μπορούν να δουν τα επιμέρους κεφάλαια των αντίστοιχων κειμένων, ενώ αν εγγραφούν στην ιστοσελίδα (ακόμη και χωρίς να λάβουν ιδιότητα μέλους ή φίλου του ΠΑΣΟΚ), και να σχολιάσουν τα σχετικά κείμενα, αλλά και να δουν τα σχόλια άλλων πολιτών και μελών του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστεί ότι συνολικά το συνέδριο θα μπορέσει να λειτουργήσει ως «βατήρας» για το ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να υπάρξει ανατροπή των αρνητικών συσχετισμών που αποτυπώνουν μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις.