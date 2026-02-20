Τσουκαλάς: Την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις δημοσκοπήσεις, τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας και άλλα θέματα της επικαιρότητας μίλησε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.



Αρχικά, σχετικά με την επιστολή του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Βουλής με σκοπό να παρέμβει ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «υπάρχουν δημοσιεύματα μεγάλης εφημερίδας το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχουν δίσκοι με συνομιλίες, που αν υπάρχουν, θεωρούμε ότι θα είναι κομβικής σημασίας το να περιέλθουν εις γνώσιν των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής προτού προχωρήσουν στην περάτωση της διαδικασίας και την έκδοση πορίσματος. Τόσο καθαρά και τόσο απλά εμείς λέμε να λάμψει η αλήθεια και να πέσει άπλετο φως σε όλα τα στοιχεία».

Ενώ επισήμανε πως «εδώ έχουμε τώρα ένα πρόσωπο, το πιο κεντρικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης και στενό συνεργάτη Υπουργών, που φαίνεται και φέρεται να ελέγχεται για ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε και ψήφισε τη μη παραπομπή Υπουργών. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει πλήρης εικόνα των ζητημάτων και νομίζω ότι αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη μεγάλη προβολή που πήρε το πειθαρχικό ενός δημοσίου υπαλλήλου, επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, για κάτι τελείως διαφορετικό. Εξελίσσεται μια πρωτοφανής προσπάθεια συμψηφισμού για να κρύψει τις ευθύνες της η κυβέρνηση».



Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς άφησε αιχμές για το λόγο που απασχόλησε τόσο «η υπόθεση της δημοσίου υπαλλήλου. Δεν είναι τυχαία καθώς προφανώς ήξεραν ότι την επόμενη μέρα έρχεται η περίπτωση ενός κεντρικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα είναι προφυλακισμένο και δεν έχει διαγραφεί ακόμα. Μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που λέει ότι “η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα πάντα στον πρωτογενή τομέα” και “θέρισε και εμείς θα σπείρουμε”. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν τον έχουν διαγράψει; Εμείς αναστείλαμε την κομματική ιδιότητα ανθρώπων που απλά ελέγχονται και η Νέα Δημοκρατία δεν προχωρά καν στη διαγραφή κομματικών στελεχών της. Αυτή είναι η αξιακή διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας».

Τι είπε για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας

Στον απόηχο των επεισοδίων έξω από το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε την πεποίθησή του ότι «ανεξάρτητα με την άποψη που μπορεί να έχουμε για το αν οι θέσεις κάποιου είναι σε θετική ή όχι κατεύθυνση, δεν είναι προς συζήτηση το αν μπορεί ο Υπουργός να έχει πρόσβαση σε νοσοκομεία. Ο Υπουργός Υγείας έχει και υποχρέωση και δικαίωμα να είναι παρών. Προφανώς καλό είναι να πηγαίνει χωρίς τις διμοιρίες – δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητες αλλά καλό είναι να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, να ασκεί δριμεία κριτική - εγώ ο ίδιος έχω ασκήσει δριμεία κριτική – και να συνομιλεί μαζί του. Δεν γίνεται όμως να απαγορεύεται η πρόσβαση . από την άλλη εγώ άκουσα ότι υπήρχε από τις αστυνομικές δυνάμεις υπεραντίδραση – να το δούμε, δεν έχω πλήρη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν δικαιολογεί αυτήν την εικόνα, ούτε την αστυνομική βία, αν υπήρξε, ούτε τον προπηλακισμό ενός πολιτικού προσώπου».



Ερωτηθείς για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Εκπρόσωπος Τύπου σταχυολόγησε τις παρακάτω θέσεις:

«Το άρθρο 86, περί ευθύνης των Υπουργών, πρέπει να αναθεωρηθεί προς μία κατεύθυνση διασφάλισης της ισονομίας. Ο εναγκαλισμός της δικαστικής εξουσίας με την εκτελεστική πρέπει να σταματήσει. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να βρούμε τρόπους, αφενός να μετράει γνώμη των δικαστών, αφετέρου η επιλογή να περνάει μετά από αυξημένες πλειοψηφίες από το κοινοβούλιο. Επέκταση και συνταγματική κατοχύρωση της διαύγειας. Ένα μεγάλο έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Α. Παπανδρέου, το οποίο η κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή προσπαθεί βρίσκοντας παραθυράκια να αλλοιώσει. Έχουμε μία κυβέρνηση που έχει κάνει πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις.

Το ζήτημα της ρήτρας εσόδων για την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να σταματήσουν οι δήμαρχοι να είναι ικέτες στην κεντρική εξουσία, όπως θέλει σήμερα η κυβέρνηση. Να έχουν σταθερά έσοδα ώστε να κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους. Αν βάλουμε ρήτρα στο Σύνταγμα, οι δήμαρχοι θα μπορούν να κινούνται νομικά και να κερδίζουν σε περιπτώσεις που υπάρχουν ανισότητες ως προς τη κατανομή πόρων . Το Σύνταγμα είναι ο χάρτης των δικαιωμάτων, που μετά μπορώ με αυτά να κινηθώ για να μην υπάρχουν αδικίες.

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι προφανώς σημαντικό.

Για το άρθρο 16 εμείς, και είπαμε ότι θέλουμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Για την άρση της μονιμότητας εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι και αντιπροτείνουμε την αξιολόγηση – που δεν κάνει η κυβέρνηση. Όχι άρση μονιμότητας που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη.

Θα θέσουμε και πολλά ακόμη ζητήματα. Το κρίσιμο είναι να καταλάβει ο κόσμος ποιες δυνάμεις θέλουν ρήξεις. Εμείς βάλαμε το ζήτημα των θητειών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουμε με παρέμβαση – θητείες και σε κυβερνητικές και σε κρατικές θέσεις. Η ισοβιότητα φαίνεται ότι πολύ συχνά γίνεται κατεστημένο».





«Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, αυτήν τη στιγμή θα αντιληφθούμε ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή και θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση» αντέταξε στα λεγόμενα των δημοσιογράφων και εξήγησε: «Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε σταθερότητα σημαίνει σταθεροί θεσμοί, σταθερό φορολογικό σύστημα και σταθερό επενδυτικό τοπίο. Το πραγματικό δίλημμα είναι στασιμότητα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, ή πολιτική αλλαγή.

Η πολιτική είναι το πεδίο των μεγάλων ανατροπών . Όταν η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση σημαίνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα απαλλαγής. Αυτό πρέπει να γίνει θετικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Σήμερα στον κόσμο, ακριβώς επειδή κυριαρχεί η λογική της κρίσης εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, επικρατεί μια διάθεση τιμωρητική. Ο κόσμος είναι απελπισμένος και συγκυριακά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να στρέφεται σε επιλογές τιμωρίας. Αυτή την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα ξαναβγεί γιατί δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Τα διλήμματα αυτήν τη στιγμή δεν είναι συστημισμός ή αντισυστημισμός, όπως θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Το δίλημμα είναι στασιμότητα, πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες, χαμένες ευκαιρίες οικονομικές, όπως φαίνεται από το μεσοπρόθεσμο ή ανάπτυξη, καλύτερο δημογραφικό, λύσεις προοδευτικές στο στεγαστικό και πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ποιο κόμμα έβαλε το κυκλοφοριακό; Το ΠΑΣΟΚ. Τί έκανε η κυβέρνηση; Διυπουργική. Ποιο κόμμα έβαλε το πρωτογενή τομέα; Το ΠΑΣΟΚ. Ήρθε η κυβέρνηση και είπε “7 χρόνια δεν είχα στρατηγική, ας κάνω τώρα μια διακομματική”. Ποιο κόμμα έβαλε το στεγαστικό; Το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει “θα κάνω ένα Σπίτι μου νούμερο 3”, προγράμματα μόνο για επικοινωνία που αποτυγχάνουν. Βάζουμε την ατζέντα αλλά πρέπει να μπορούμε να έχουμε χρόνο δημόσια να συζητήσουμε θεματικά για τις θέσεις», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

