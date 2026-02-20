Τσουκαλάς: Την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης

«Το δίλημμα είναι στασιμότητα ή πολιτική αλλαγή. Να γίνει η κραυγή απελπισίας, ψήφος ελπίδας και εντολή ευθύνης  στο ΠΑΣΟΚ για τις μεγάλες αλλαγές», ανέφερε 

Newsbomb

Τσουκαλάς: Την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις δημοσκοπήσεις, τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας και άλλα θέματα της επικαιρότητας μίλησε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αρχικά, σχετικά με την επιστολή του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Βουλής με σκοπό να παρέμβει ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «υπάρχουν δημοσιεύματα μεγάλης εφημερίδας το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχουν δίσκοι με συνομιλίες, που αν υπάρχουν, θεωρούμε ότι θα είναι κομβικής σημασίας το να περιέλθουν εις γνώσιν των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής προτού προχωρήσουν στην περάτωση της διαδικασίας και την έκδοση πορίσματος. Τόσο καθαρά και τόσο απλά εμείς λέμε να λάμψει η αλήθεια και να πέσει άπλετο φως σε όλα τα στοιχεία».

Ενώ επισήμανε πως «εδώ έχουμε τώρα ένα πρόσωπο, το πιο κεντρικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης και στενό συνεργάτη Υπουργών, που φαίνεται και φέρεται να ελέγχεται για ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε και ψήφισε τη μη παραπομπή Υπουργών. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει πλήρης εικόνα των ζητημάτων και νομίζω ότι αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη μεγάλη προβολή που πήρε το πειθαρχικό ενός δημοσίου υπαλλήλου, επειδή είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, για κάτι τελείως διαφορετικό. Εξελίσσεται μια πρωτοφανής προσπάθεια συμψηφισμού για να κρύψει τις ευθύνες της η κυβέρνηση».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς άφησε αιχμές για το λόγο που απασχόλησε τόσο «η υπόθεση της δημοσίου υπαλλήλου. Δεν είναι τυχαία καθώς προφανώς ήξεραν ότι την επόμενη μέρα έρχεται η περίπτωση ενός κεντρικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα είναι προφυλακισμένο και δεν έχει διαγραφεί ακόμα. Μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που λέει ότι “η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα πάντα στον πρωτογενή τομέα” και “θέρισε και εμείς θα σπείρουμε”. Και εγώ ρωτάω, γιατί δεν τον έχουν διαγράψει; Εμείς αναστείλαμε την κομματική ιδιότητα ανθρώπων που απλά ελέγχονται και η Νέα Δημοκρατία δεν προχωρά καν στη διαγραφή κομματικών στελεχών της. Αυτή είναι η αξιακή διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας».

Τι είπε για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας

Στον απόηχο των επεισοδίων έξω από το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε την πεποίθησή του ότι «ανεξάρτητα με την άποψη που μπορεί να έχουμε για το αν οι θέσεις κάποιου είναι σε θετική ή όχι κατεύθυνση, δεν είναι προς συζήτηση το αν μπορεί ο Υπουργός να έχει πρόσβαση σε νοσοκομεία. Ο Υπουργός Υγείας έχει και υποχρέωση και δικαίωμα να είναι παρών. Προφανώς καλό είναι να πηγαίνει χωρίς τις διμοιρίες – δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητες αλλά καλό είναι να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να διαδηλώνει, να ασκεί δριμεία κριτική - εγώ ο ίδιος έχω ασκήσει δριμεία κριτική – και να συνομιλεί μαζί του. Δεν γίνεται όμως να απαγορεύεται η πρόσβαση . από την άλλη εγώ άκουσα ότι υπήρχε από τις αστυνομικές δυνάμεις υπεραντίδραση – να το δούμε, δεν έχω πλήρη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν δικαιολογεί αυτήν την εικόνα, ούτε την αστυνομική βία, αν υπήρξε, ούτε τον προπηλακισμό ενός πολιτικού προσώπου».

Ερωτηθείς για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Εκπρόσωπος Τύπου σταχυολόγησε τις παρακάτω θέσεις:
«Το άρθρο 86, περί ευθύνης των Υπουργών, πρέπει να αναθεωρηθεί προς μία κατεύθυνση διασφάλισης της ισονομίας. Ο εναγκαλισμός της δικαστικής εξουσίας με την εκτελεστική πρέπει να σταματήσει. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να βρούμε τρόπους, αφενός να μετράει γνώμη των δικαστών, αφετέρου η επιλογή να περνάει μετά από αυξημένες πλειοψηφίες από το κοινοβούλιο. Επέκταση και συνταγματική κατοχύρωση της διαύγειας. Ένα μεγάλο έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Α. Παπανδρέου, το οποίο η κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή προσπαθεί βρίσκοντας παραθυράκια να αλλοιώσει. Έχουμε μία κυβέρνηση που έχει κάνει πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις.

Το ζήτημα της ρήτρας εσόδων για την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να σταματήσουν οι δήμαρχοι να είναι ικέτες στην κεντρική εξουσία, όπως θέλει σήμερα η κυβέρνηση. Να έχουν σταθερά έσοδα ώστε να κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους. Αν βάλουμε ρήτρα στο Σύνταγμα, οι δήμαρχοι θα μπορούν να κινούνται νομικά και να κερδίζουν σε περιπτώσεις που υπάρχουν ανισότητες ως προς τη κατανομή πόρων . Το Σύνταγμα είναι ο χάρτης των δικαιωμάτων, που μετά μπορώ με αυτά να κινηθώ για να μην υπάρχουν αδικίες.

Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι προφανώς σημαντικό.

Για το άρθρο 16 εμείς, και είπαμε ότι θέλουμε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Για την άρση της μονιμότητας εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι και αντιπροτείνουμε την αξιολόγηση – που δεν κάνει η κυβέρνηση. Όχι άρση μονιμότητας που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη.

Θα θέσουμε και πολλά ακόμη ζητήματα. Το κρίσιμο είναι να καταλάβει ο κόσμος ποιες δυνάμεις θέλουν ρήξεις. Εμείς βάλαμε το ζήτημα των θητειών και τις επόμενες ημέρες θα έρθουμε με παρέμβαση – θητείες και σε κυβερνητικές και σε κρατικές θέσεις. Η ισοβιότητα φαίνεται ότι πολύ συχνά γίνεται κατεστημένο».



«Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, αυτήν τη στιγμή θα αντιληφθούμε ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή και θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση» αντέταξε στα λεγόμενα των δημοσιογράφων και εξήγησε: «Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε σταθερότητα σημαίνει σταθεροί θεσμοί, σταθερό φορολογικό σύστημα και σταθερό επενδυτικό τοπίο. Το πραγματικό δίλημμα είναι στασιμότητα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, ή πολιτική αλλαγή.
Η πολιτική είναι το πεδίο των μεγάλων ανατροπών . Όταν η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση σημαίνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα απαλλαγής. Αυτό πρέπει να γίνει θετικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Σήμερα στον κόσμο, ακριβώς επειδή κυριαρχεί η λογική της κρίσης εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, επικρατεί μια διάθεση τιμωρητική. Ο κόσμος είναι απελπισμένος και συγκυριακά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να στρέφεται σε επιλογές τιμωρίας. Αυτή την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα ξαναβγεί γιατί δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Τα διλήμματα αυτήν τη στιγμή δεν είναι συστημισμός ή αντισυστημισμός, όπως θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Το δίλημμα είναι στασιμότητα, πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες, χαμένες ευκαιρίες οικονομικές, όπως φαίνεται από το μεσοπρόθεσμο ή ανάπτυξη, καλύτερο δημογραφικό, λύσεις προοδευτικές στο στεγαστικό και πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ποιο κόμμα έβαλε το κυκλοφοριακό; Το ΠΑΣΟΚ. Τί έκανε η κυβέρνηση; Διυπουργική. Ποιο κόμμα έβαλε το πρωτογενή τομέα; Το ΠΑΣΟΚ. Ήρθε η κυβέρνηση και είπε “7 χρόνια δεν είχα στρατηγική, ας κάνω τώρα μια διακομματική”. Ποιο κόμμα έβαλε το στεγαστικό; Το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει “θα κάνω ένα Σπίτι μου νούμερο 3”, προγράμματα μόνο για επικοινωνία που αποτυγχάνουν. Βάζουμε την ατζέντα αλλά πρέπει να μπορούμε να έχουμε χρόνο δημόσια να συζητήσουμε θεματικά για τις θέσεις», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου – Παπαβησσαρίωνος

16:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: Η απάντηση για Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ενόψει τελικού με Παναθηναϊκό AKTOR

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Την κραυγή απελπισίας πρέπει να την κάνουμε ψήφο ελπίδας και εντολή ευθύνης

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Έντονη βροχόπτωση στην εθνική οδό, στο ύψος της Θήβας

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να μιλάει τη γλώσσα της ισχύος» - «Κίνδυνος» ο «αφελής ειρηνισμός»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Πέταξε κατά λάθος 20 ράβδους χρυσού στα σκουπίδια: Επιχείρηση-θρίλερ σε χωματερή της Ιταλίας

15:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκραντ για τελικό Final 8: «Δεν φοβόμαστε τίποτα, θα είμαστε έτοιμοι»

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην τελική ευθεία για το Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει ο προσυνεδριακός διάλογος με κάλεσμα σε μέλη και πολίτες

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Πλημμύρισε ξανά το Νεοχώρι - Μαθητές γαντζώθηκαν από σύρματα για να γυρίσουν σπίτια τους

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει άρση επικοινωνιών Μητσοτάκη και υπουργών - Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις από τις εκταφές από την Εισαγγελία Λάρισας

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βαλτική και τον Ατλαντικό το «Σαρλ ντε Γκωλ», εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας για τη Γροιλανδία

15:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Χουάντσο για τελικό του Final 8: «Θα είναι μία μάχη»

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα: Διακοπή κυκλοφορίας στον κόμβο Σελεύκειας λόγω πλημμύρας

15:14ΕΛΛΑΔΑ

5 Παράγοντες που Προδιαθέτουν την Ανάπτυξη Πετρών στη Χολή

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξης για τον δολοφόνο και βιαστή της 11χρονης Βασιλικής

16:01ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Έντονη βροχόπτωση στην εθνική οδό, στο ύψος της Θήβας

15:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας σχηματίστηκε στα δυτικά» - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Προσύμφωνο του υπουργείου Πολιτισμού με τον συλλέκτη για την απόκτηση 262 φωτογραφιών από την εκτέλεση των ηρώων και άλλα γεγονότα - Είναι αυθεντικές

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ στα νυχτερινά κέντρα: «Σε πάω εγώ με φύλαξη» - Πόσο χρεώνεται

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: «Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μου», ο αποχαιρετισμός του πρωθυπουργού

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μανικετόκουμπα του Άδωνι Γεωργιάδη στη Νίκαια: «Όταν πας στον Δράκουλα δεν έχεις Σταυρό;»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει άρση επικοινωνιών Μητσοτάκη και υπουργών - Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανός μισθοφόρος: «Μια μέρα στην Ουκρανία δεν αξίζει 3.000 ευρώ»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ