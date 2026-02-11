Τσουκαλάς: «Ναι στον δίαυλο επικοινωνίας με Τουρκία, αλλά χωρίς αυταπάτες»

Μικρό καλάθι κρατά το ΠΑΣΟΚ ενόψει της σημερινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες πριν τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε σύνεντευξή του τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών αλλά έκρινε ότι θα πρέπει να «κρατάμε μικρό καλάθι».

«Εμείς έχουμε μια καθαρή άποψη αρχών ότι πρέπει να επιζητούμε τον διάλογο και να έχουμε διαύλους επικοινωνίας χωρίς όμως αυταπάτες για το ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία συνίσταται και στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία όπως ξέρουμε δεν έχει αποστεί από αναθεωρητικές διεκδικήσεις, όπως η "γαλάζια πατρίδα" και το αφήγημα των γκρίζων ζωνών - που δυστυχώς το νομιμοποίησε ο κ. Λαζαρίδης στη Βουλή πριν λίγες μέρες και έπρεπε κατά τη γνώμη μου να ανακαλέσει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, όμως κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο από τη σημερινή συνάντηση», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα, μένοντας στα εθνικά θέματα, και ερωτηθείς για το αν το ΠΑΣΟΚ έχει διαμορφώσει θέση για το αν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε ότι «οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται ο ΟΗΕ ή άλλοι οργανισμοί θα είναι προβληματικό. Έχει μεγάλη σημασία το ποιοι θα συμμετέχουν και τι θα συμβεί εκεί. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Από θέση αρχής φαίνεται ότι είναι μια προσπάθεια στην ουσία να αντικατασταθούν άλλοι οργανισμοί που εμείς θέλουμε να υπάρχουν και να παίζουν ρόλο, άρα είναι καθαρή η θέση μας».

Διαβάστε επίσης