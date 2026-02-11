Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Ο πρώτος διάλογος - Το χαμόγελο του Τούρκου προέδρου

Με χαμόγελο υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα.

Μετά την υποδοχή και το τυπικό της γνωριμίας των δύο αντιπροσωπειών ακολούθησε ο πρώτος διάλογος μεταξύ των δύο ηγετών.

«Γεια σας κ. Πρόεδρε» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «όλα καλά;»

«Πολύ καλά!» απάντησε ο Τούρκος πρόεδρος, αφότου είχε πρώτα χαιρετίσει τον πρωθυπουργό.

Οι δύο άντρες αντάλλαξαν και μια χειραψία μπροστά από τις κάμερες

Το τετ-α-τετ των δύο πολιτικών έχει ξεκινήσει ενώ στις 17:00 αναμένονται κοινές δηλώσεις.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών συμμετέχουν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύουν 10 υπουργοί:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

