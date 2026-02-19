Τσουκαλάς για Άδωνι: Ο υπουργός πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση οπουδήποτε πηγαίνει

Την απόλυτη αντίθεσή του με τις εικόνες προπηλακισμού του Άδωνι Γεωργιάδη, εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι οι διαφωνίες του κόμματός του με τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι χαοτικές και ότι τον θεωρούν «τοξικό πρόσωπο και αποτυχημένο υπουργό», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ως υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους χώρους του νοσοκομείου.

«Δεν είναι ωραίες εικόνες. Είναι δεδομένο ότι οι προπηλακισμοί δεν είναι ποτέ λύση και προφανώς ο υπουργός, και ο κάθε υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης, πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε πηγαίνει. Είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Χαοτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός. Αλλά είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς και ξεκαθάρισε ότι η εικόνα αυτή «δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα».

«Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές», κατέληξε ο Κώστας Τσουκαλάς.

