ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Αντιδράσεις των αριστερών κομμάτων 

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Επεισόδια κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την έντονη αντίδραση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΚΚΕ προκάλεσε η αναφορά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε κομμουνιστική και φασιστική βία, τις οποίες όπως είπε «ταυτίζει», κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νοσοκομείο της Νίκαιας όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και μερίδα διαμαρτυρομένων υγειονομικών.

Μετά τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ότι «δεν μπορώ να δεχτώ ότι η κομμουνιστική βία και η φασιστική βία, τις οποίες εγώ τις ταυτίζω, θα μπορέσουν να επικρατήσουν της δημοκρατίας», ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Προκειμένου να εμφανιστεί ως «θύμα», επανέφερε την άθλια και ανιστόρητη «θεωρία των δύο άκρων», εξισώνοντας τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Την αθλιότητα αυτή, που έχει μοναδικό σκοπό το ξέπλυμα των νεοφασιστών και των νεοναζί και την αναθεώρηση της ιστορίας έσπευσε να υπερασπιστεί, με προθυμία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δ. Καιρίδης ο οποίος αν και ρωτήθηκε επανειλημμένως αν αποδοκιμάζει την θεωρία των δυο ακρών και την εξίσωση όχι μόνο δεν πήρε αποστάσεις αλλά την υιοθέτησε.

»Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Καιρίδη, στην Καισαριανή το '44 οι εκτελεστές ήταν το ίδιο με τους εκτελεσμένους;»

ΚΚΕ: Ο Γεωργιάδης εξισώνει τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες

Το ΚΚΕ, στο υστερόγραφο της ανακοίνωσής του για τα όσα έγιναν στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, συνδέει κι αυτό την αναφορά στου σε κομμουνιστική και φασιστική βία, με την πρόσφατη αποκάλυψη των φωτογραφιών από το θυσιαστήριο της Καισαριανής όπου εκτελέστηκαν 200 κομμουνιστές την πρωτομαγιά του 1944 από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις.

«Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του...», σχολιάζει το ΚΚΕ.

Παράλληλα, το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του για το περιστατικό στη Νίκαια σημειώνει:

«Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη, γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.

Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων. Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και όχι η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν ακόμα και χρήση χημικών, ακριβώς έξω από τον χώρο των επειγόντων περιστατικών. Όσο κι αν δεν του αρέσει, οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, θα είναι πάντα εκεί, για να “χαλάνε” τις στημένες φιέστες, να απαιτούν λύσεις, να αναδεικνύουν την αλήθεια για το ΕΣΥ και να παλεύουν για το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν υγεία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης περιουσία του Άντριου: Ύποπτες πηγές εισοδήματος για να ζει «βασιλικά»

15:40ΚΑΙΡΟΣ

Ψυχρό μέτωπο στην Αττική την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: Προσοχή στις τοπικές ενισχύσεις φαινομένων

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος έπειτα από τροχαίο

15:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια θύματος Επστάιν: Οι καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση της σύλληψης του Άντριου

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας σε τέσσερις τομείς: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μόντι

15:04WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος φόβος ενός επιστήμονα της NASA για το «a-rock-alypse» - «Με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα»

15:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες της NASA ανακάλυψαν μια «κόκκινη καρδιά» σε παγετώνα της Νορβηγίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

14:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Robert Plant με τους Saving Grace και τη Suzi Dian - «All that glitters»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια δεν ενημερώθηκαν πριν τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία οδηγών ταξί: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Πορεία προς το Μαξίμου

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Τασούλα – Ιερώνυμου: Στο επίκεντρο η κληρονομιά του προσφυγικού ελληνισμού

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά σε υπό κατασκευή ξενοδοχείο στην Σητεία - Βίντεο

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Για κάθε ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το «νομιμότητα παντού» εφαρμόστηκε

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα μεγαλύτερα βασιλικά σκάνδαλα στην ιστορία της Βρετανίας - Οι σκιές στο Μπάκιγχαμ από τη Γουόλις Σίμπσον και τη Νταϊάνα στον Άντριου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρός ο 26χρονος που αγνοούνταν από το απόγευμα του Σαββάτου - Βρέθηκε στον ισθμό Κορίνθου

12:59ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Στηρίζω τις αρχές, λέει ο βασιλιάς Κάρολος, που δεν είχε ενημερωθεί πριν την αστυνομική έφοδο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

15:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη σε ηλικία 97 ετών

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Ανέβαζαν υλικά, ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, κεραυνοβολήθηκαν και οι δύο

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

15:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από τον προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός για τα επεισόδια στο Κρατικό της Νίκαιας – Δεν θα κινηθεί νομικά ο Γεωργιάδης

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια θύματος Επστάιν: Οι καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση της σύλληψης του Άντριου

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο - Θα πρέπει να καταβάλει 60.000 ευρώ για να μην φυλακιστεί

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγισε καρδιές ο Βαγγέλης Μόρας για τον αδελφό του - «Ο Δημήτρης δεν τα κατάφερε, έφυγε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ