ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ συνέδεσαν τις δηλώσεις Γεωργιάδη με τις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Την έντονη αντίδραση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΚΚΕ προκάλεσε η αναφορά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε κομμουνιστική και φασιστική βία, τις οποίες όπως είπε «ταυτίζει», κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νοσοκομείο της Νίκαιας όπου ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και μερίδα διαμαρτυρομένων υγειονομικών.



Μετά τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ότι «δεν μπορώ να δεχτώ ότι η κομμουνιστική βία και η φασιστική βία, τις οποίες εγώ τις ταυτίζω, θα μπορέσουν να επικρατήσουν της δημοκρατίας», ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων:



«Προκειμένου να εμφανιστεί ως «θύμα», επανέφερε την άθλια και ανιστόρητη «θεωρία των δύο άκρων», εξισώνοντας τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Την αθλιότητα αυτή, που έχει μοναδικό σκοπό το ξέπλυμα των νεοφασιστών και των νεοναζί και την αναθεώρηση της ιστορίας έσπευσε να υπερασπιστεί, με προθυμία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δ. Καιρίδης ο οποίος αν και ρωτήθηκε επανειλημμένως αν αποδοκιμάζει την θεωρία των δυο ακρών και την εξίσωση όχι μόνο δεν πήρε αποστάσεις αλλά την υιοθέτησε.



»Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Καιρίδη, στην Καισαριανή το '44 οι εκτελεστές ήταν το ίδιο με τους εκτελεσμένους;»



ΚΚΕ: Ο Γεωργιάδης εξισώνει τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες



Το ΚΚΕ, στο υστερόγραφο της ανακοίνωσής του για τα όσα έγιναν στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, συνδέει κι αυτό την αναφορά στου σε κομμουνιστική και φασιστική βία, με την πρόσφατη αποκάλυψη των φωτογραφιών από το θυσιαστήριο της Καισαριανής όπου εκτελέστηκαν 200 κομμουνιστές την πρωτομαγιά του 1944 από τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις.



«Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του...», σχολιάζει το ΚΚΕ.



Παράλληλα, το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του για το περιστατικό στη Νίκαια σημειώνει:



«Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη, γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.



Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων. Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.



Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και όχι η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν ακόμα και χρήση χημικών, ακριβώς έξω από τον χώρο των επειγόντων περιστατικών. Όσο κι αν δεν του αρέσει, οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, θα είναι πάντα εκεί, για να “χαλάνε” τις στημένες φιέστες, να απαιτούν λύσεις, να αναδεικνύουν την αλήθεια για το ΕΣΥ και να παλεύουν για το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν υγεία».

