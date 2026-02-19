Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

Μια στιγμή έντονης αμηχανίας που ίσως αφήνει να εννοηθούν πολύ περισσότερα από όσα τελικά φαίνονται καταγράφηκε στην κάμερα κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία, και έγινε αμέσως viral, αποτυπώνοντας το χάσμα στην κορυφή της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Όταν ο Ινδός Πρωθυπουργός, Narendra Modi, προέτρεψε τους ηγέτες των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης - ανάμεσά τους και ο Sundar Pichai της Google - να πιαστούν από τα χέρια σε μια κίνηση ενότητας, οι Sam Altman (OpenAI) και Dario Amodei (Anthropic) επέλεξαν να αγνοήσουν την παρότρυνση και να μην σφίξουν ο ένας το χέρι του άλλου.

Αν και στέκονταν δίπλα-δίπλα, οι δύο άνδρες κράτησαν τις γροθιές τους υψωμένες και σφιγμένες, την ώρα που οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι σχημάτιζαν μια ανθρώπινη αλυσίδα με τα χέρια τους.

Η κόντρα του Super Bowl

Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο εταιρειών κλιμακώθηκε κατακόρυφα φέτος, με αφορμή τις επιθετικές διαφημίσεις που πρόβαλε η Anthropic κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2026. Με το σλόγκαν «Οι διαφημίσεις έρχονται στην AI. Αλλά όχι στο Claude», η εταιρεία του Amodei ειρωνεύτηκε ανοιχτά την απόφαση της OpenAI να εισαγάγει διαφημιστικό περιεχόμενο στο ChatGPT. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Altman χαρακτήρισε τις διαφημίσεις αυτές «ανέντιμες», ενώ παράλληλα επέκρινε το επιχειρηματικό μοντέλο της Anthropic ως «ελιτίστικο» σε σύγκριση με τον στόχο της OpenAI για ευρύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία.

Ο «χάρτης» των συγκρούσεων

Η μάχη για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πυροδοτήσει μερικές από τις πιο έντονες επιχειρηματικές και νομικές συγκρούσεις της δεκαετίας. Πέρα από το δίπολο OpenAI - Anthropic, το τοπίο διαμορφώνεται από στρατηγικές αντιπαραθέσεις που αφορούν την ιδεολογία, την πνευματική ιδιοκτησία και τον έλεγχο της αγοράς.

Μερικές από αυτές - οι δημόσιες τουλάχιστον - είναι οι εξής:

1. Elon Musk (xAI) εναντίον OpenAI

Πρόκειται για την πιο προσωπική και δημόσια κόντρα στον κλάδο. Ο Musk, συνιδρυτής της OpenAI που αποχώρησε το 2018, κατηγορεί την εταιρεία ότι πρόδωσε την αρχική της αποστολή ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανοιχτού κώδικα. Ο Musk υποστηρίζει ότι η OpenAI έχει μετατραπεί σε «de facto θυγατρική της Microsoft» με κλειστό κώδικα που στοχεύει μόνο στο κέρδος.

Η OpenAI δημοσίευσε παλαιότερα email του Musk που έδειχναν ότι και ο ίδιος υποστήριζε τη μετάβαση σε κερδοσκοπικό μοντέλο. Πλέον, η xAI (Grok) ανταγωνίζεται ευθέως το ChatGPT με πιο «αφιλτράριστο» ύφος.

2. Google εναντίον Microsoft (OpenAI)

Μια κλασική μάχη για την κυριαρχία στο διαδίκτυο. Η Google, που εφηύρε την τεχνολογία των Transformers (τη βάση του GPT), βρέθηκε σε θέση άμυνας όταν η Microsoft ενσωμάτωσε την AI στη μηχανή αναζήτησης Bing. Η Google κήρυξε «code red» και επιτάχυνε την ανάπτυξη του Gemini. Η κόντρα μεταφέρεται πλέον στα εργαλεία παραγωγικότητας (Google Workspace vs. Microsoft 365 Copilot), όπου οι δύο κολοσσοί προσπαθούν να κλειδώσουν τους εταιρικούς πελάτες στα δικά τους οικοσυστήματα.

3. Meta (Open Source) εναντίον "Closed AI" (OpenAI/Google)

Ο Mark Zuckerberg έχει επιλέξει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, προσφέροντας τα μοντέλα Llama ως ανοιχτού κώδικα . Η Meta υποστηρίζει ότι το ανοιχτό μοντέλο είναι ασφαλέστερο και πιο δημοκρατικό. Αντίθετα, η OpenAI και η Anthropic υποστηρίζουν ότι η διάθεση ισχυρών μοντέλων στο κοινό είναι επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια, καθώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βιολογικών όπλων ή κυβερνοεπιθέσεων.

Γεωπολιτικές προεκτάσεις σε υψηλό επίπεδο

Το περιστατικό πάντως στην Ινδία αποδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη υπερβαίνει πλέον τα στενά όρια της Silicon Valley,εγείροντας ζητήματα και σε διεθνές επίπεδο. Καθώς η Ινδία επιχειρεί να τοποθετηθεί ως παγκόσμιος ρυθμιστής και κόμβος για την AI, η ορατή ρήξη μεταξύ των δύο σημαντικότερων παικτών του κλάδου υπονομεύει τις προσπάθειες για ένα κοινό μέτωπο των εταιρειών.

Διαβάστε επίσης