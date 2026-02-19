Ινδία: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθυντή του γραφείου Επιστήμης του Λευκού Οίκου

Με τον διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου και βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ, Michael Kratsios συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και οι σχέσεις ΕΕ - ΗΠΑ στον τεχνολογικό τομέα.

Παράλληλα εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την επίδραση που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς παγκοσμίως συζητείται και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους.

Επιπλέον στο τραπέζι τέθηκε και η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

Διαβάστε επίσης