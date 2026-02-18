Μητσοτάκης: Στην Ινδία με στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι ενώ θα έχει σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών

Δημήτρης Κοτταρίδης

Μητσοτάκης: Στην Ινδία με στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει στην Ινδία για να ενισχύσει τις οικονομικές και τεχνολογικές σχέσεις με τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου.
  • Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών όπως η OpenAI, η Google DeepMind και η Microsoft.
  • Η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Νέο Δελχί και προγραμματίζει το άνοιγμα δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.
  • Η εμπορική συμφωνία ΕΕ
  • Ινδίας αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους δασμούς σε ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το κρασί και το κρέας, διευκολύνοντας τις εξαγωγές στην ινδική αγορά.
  • Η συνεργασία επεκτείνεται σε τομείς όπως η ναυτιλία, η φαρμακοβιομηχανία και η τεχνολογία, με σημαντικές επενδύσεις και συμμετοχή ινδικών ομίλων στην Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Mε στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, αναχωρεί σήμερα για την Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης για την τεχνητή νοημοσύνη θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι ενώ θα έχει σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών που θα βρίσκονται στο Νέο Δελχί όπως είναι ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η Αθήνα επιδιώκει την καλλιέργεια στενότερων σχέσεων με τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά και με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δημοκρατίες στον κόσμο προς όφελος και των δύο πλευρών με την Ελλάδα να αξιοποιεί τη θέση της ως εμπορική πύλη στην Ευρώπη.

Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη έχει εγκαινιαστεί φέτος η πρώτη αεροπορική σύνδεση μεταξύ του Νέου Δελχί και της Αθήνας ενώ έχει δρομολογηθεί και το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα.

Επιχειρηματικές συνεργασίες

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και οι επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι με τις απευθείας πτήσεις η Ελλάδα μπαίνει στο κάδρο των τουριστών από την Ινδία με τη μεσαία τάξη που ενδιαφέρεται για ταξίδια προς την Ευρώπη να μεγαλώνει συνεχώς και αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια μέλη το 2030.

Ήδη πάντως το δρόμο σε αυτή τη συνεργασία έχουν δείξει μεγάλοι όμιλοι και από τις δύο πλευρές με ενδεικτικό παράδειγμα τη σύμπραξη της ινδικής GMR Airports με την ελληνική ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης, ενώ πολλές επενδύσεις έχουν γίνει και στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Την ίδια ώρα μεγάλοι ινδικοί όμιλοι έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, όπως η Infosys, που εστιάζει σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης και η i-exceed, η οποία ίδρυσε θυγατρική στην Αθήνα για ανάπτυξη εφαρμογών.

Όσον αφορά τη ναυτιλία ήδη η Ινδία αποτελεί βασικό πελάτη για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες , μία σχέση που αναμένεται να αναβαθμιστεί με την υλοποίηση του σχεδιαζόμενου εμπορικού διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), εγχείρημα που θα είχε ως φυσική απόληξη την Ελλάδα.

Εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων

Με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας για το εμπόριο και τη μείωση των δασμών η Αθήνα εκτιμά πως θα ανοίξει ο δρόμος και για ουσιαστικές εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων καθώς μιλάμε για μία τεράστια καταναλωτική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό πως οι δασμοί που επιβάλουν οι Ινδοί για παράδειγμα στο ελαιόλαδο από το 45% που είναι σήμερα θα μηδενιστούν, ο φόρος εισαγωγής στα κρασιά θα μειωθεί σταδιακά στο 20% για οίνους υψηλής ποιότητας έναντι 150% που είναι σήμερα, οι δασμοί στους χυμούς φρούτων θα πέσουν στο 0% από το 55% ενώ και οι δασμοί στο κρέας των αιγοπροβάτων θα μηδενιστούν από το 33% που είναι σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Τετάρτη θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και αργότερα θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit». Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam ενώ το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο Ηράκλειο - Επιτήδειοι υποδύονται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και στοχεύουν ηλικιωμένους

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Σε δίκη ο ορειβάτης που άφησε την κοπέλα του να πεθάνει από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή

10:23WHAT THE FACT

Προλήψεις Κινεζικής Πρωτοχρονιάς: Απαγορεύεται το λούσιμο, το κόψιμο νυχιών και οι... χωρισμοί

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Φόβος και τρόμος οι Ρομά - Συνεχίζονται οι ληστρικές επιδρομές σε σπίτια

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τον εντόπισαν συγγενείς του

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Γονείς καταγγέλλουν νηπιαγωγό για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά - Τι απαντά η πρωτοβάθμια

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μουρίνιο «ξεπλένει» τον Πρεστιάνι - «Σε κάθε γήπεδο που παίζει ο Βινίσιους πάντα κάτι συμβαίνει»

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Για 30-40 χρόνια η Ελλάδα είναι καλυμμένη ενεργειακά με τα κοιτάσματά της

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τράμπ στηρίζει τον Κάθετο Διάδρομο και την ενεργειακή ασφάλεια

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος 4 μέτρων κατασπάραξε 35χρονη που μάζευε μύδια σε ποτάμι - Σκληρά πλάνα

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοτικά τέλη: «Βραχνάς» στους λογαριασμούς - Πόσο κοστίζουν στις τσέπες μας

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: «Μάχες» Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος για τα ημιτελικά

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα βάζει φρένο στις οθόνες

09:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς έγινε το «ριφιφί» με τα δήθεν επιδόματα και τη λεία των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λ. Αθηνών - Τροχαίο στην Αττική Οδό

09:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Φινλανδίας που απειλεί την «πρωτιά» του Akyla

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το δεύτερο αδήλωτο υπόγειο, οι δεξαμενές που προσπάθησαν να αλλάξουν και οι καταθέσεις που «καίνε»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δίνει νέες υπερεξουσίες στους κατασκόπους της - «Σε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι»

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Το συμβόλαιο θανάτου που θέλουν να μοιάζει με... αφοπλισμό - Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή - Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Καθαρά Δευτέρα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από παίκτη της Μπενφίκα

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος 4 μέτρων κατασπάραξε 35χρονη που μάζευε μύδια σε ποτάμι - Σκληρά πλάνα

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Το συμβόλαιο θανάτου που θέλουν να μοιάζει με... αφοπλισμό - Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα;

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στην Ινδία με στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που έχει τις φωτογραφίες των 200 - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: «Του έστησαν παγίδα, ήταν συμβόλαιο θανάτου» λέει μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

07:39ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

09:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς έγινε το «ριφιφί» με τα δήθεν επιδόματα και τη λεία των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Φόβος και τρόμος οι Ρομά - Συνεχίζονται οι ληστρικές επιδρομές σε σπίτια

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Γονείς καταγγέλλουν νηπιαγωγό για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά - Τι απαντά η πρωτοβάθμια

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το δεύτερο αδήλωτο υπόγειο, οι δεξαμενές που προσπάθησαν να αλλάξουν και οι καταθέσεις που «καίνε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ