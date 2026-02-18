Μητσοτάκης: Στην Ινδία με στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει στην Ινδία για να ενισχύσει τις οικονομικές και τεχνολογικές σχέσεις με τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών όπως η OpenAI, η Google DeepMind και η Microsoft.

Η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Νέο Δελχί και προγραμματίζει το άνοιγμα δύο νέων προξενείων σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ

Ινδίας αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους δασμούς σε ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το κρασί και το κρέας, διευκολύνοντας τις εξαγωγές στην ινδική αγορά.

Η συνεργασία επεκτείνεται σε τομείς όπως η ναυτιλία, η φαρμακοβιομηχανία και η τεχνολογία, με σημαντικές επενδύσεις και συμμετοχή ινδικών ομίλων στην Ελλάδα.

Mε στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, όπως χαρακτηριστικά λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, αναχωρεί σήμερα για την Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης για την τεχνητή νοημοσύνη θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι ενώ θα έχει σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών που θα βρίσκονται στο Νέο Δελχί όπως είναι ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η Αθήνα επιδιώκει την καλλιέργεια στενότερων σχέσεων με τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά και με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δημοκρατίες στον κόσμο προς όφελος και των δύο πλευρών με την Ελλάδα να αξιοποιεί τη θέση της ως εμπορική πύλη στην Ευρώπη.

Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη έχει εγκαινιαστεί φέτος η πρώτη αεροπορική σύνδεση μεταξύ του Νέου Δελχί και της Αθήνας ενώ έχει δρομολογηθεί και το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα.

Επιχειρηματικές συνεργασίες

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις και οι επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι με τις απευθείας πτήσεις η Ελλάδα μπαίνει στο κάδρο των τουριστών από την Ινδία με τη μεσαία τάξη που ενδιαφέρεται για ταξίδια προς την Ευρώπη να μεγαλώνει συνεχώς και αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια μέλη το 2030.

Ήδη πάντως το δρόμο σε αυτή τη συνεργασία έχουν δείξει μεγάλοι όμιλοι και από τις δύο πλευρές με ενδεικτικό παράδειγμα τη σύμπραξη της ινδικής GMR Airports με την ελληνική ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης, ενώ πολλές επενδύσεις έχουν γίνει και στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Την ίδια ώρα μεγάλοι ινδικοί όμιλοι έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, όπως η Infosys, που εστιάζει σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης και η i-exceed, η οποία ίδρυσε θυγατρική στην Αθήνα για ανάπτυξη εφαρμογών.

Όσον αφορά τη ναυτιλία ήδη η Ινδία αποτελεί βασικό πελάτη για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες , μία σχέση που αναμένεται να αναβαθμιστεί με την υλοποίηση του σχεδιαζόμενου εμπορικού διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), εγχείρημα που θα είχε ως φυσική απόληξη την Ελλάδα.

Εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων

Με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας για το εμπόριο και τη μείωση των δασμών η Αθήνα εκτιμά πως θα ανοίξει ο δρόμος και για ουσιαστικές εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων καθώς μιλάμε για μία τεράστια καταναλωτική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό πως οι δασμοί που επιβάλουν οι Ινδοί για παράδειγμα στο ελαιόλαδο από το 45% που είναι σήμερα θα μηδενιστούν, ο φόρος εισαγωγής στα κρασιά θα μειωθεί σταδιακά στο 20% για οίνους υψηλής ποιότητας έναντι 150% που είναι σήμερα, οι δασμοί στους χυμούς φρούτων θα πέσουν στο 0% από το 55% ενώ και οι δασμοί στο κρέας των αιγοπροβάτων θα μηδενιστούν από το 33% που είναι σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Τετάρτη θα παραχωρήσει συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και αργότερα θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit». Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες του «AI Impact Summit», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Bharat Mandapam ενώ το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας.

